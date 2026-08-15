Questi 7 cellulari oggi sono una miniera d'oro: i modelli più valutati in assoluto

A fare la differenza sono lo stato di conservazione, la confezione originale, la rarità e, in alcuni casi, il legame con film, marchi o passaggi decisivi della storia tecnologica. Alcuni modelli diventati simbolo della telefonia mobile sono ormai cercati da collezionisti in Europa, Stati Uniti e Asia.

Vecchi telefoni e accessori in un cassetto di casa, simbolo dei modelli vintage che oggi possono interessare i collezionisti.

Il punto di partenza è semplice: in tante case i vecchi cellulari non sono mai finiti davvero nella spazzatura. Sono rimasti lì, in un cassetto, in una scatola, magari con il caricabatterie avvolto attorno. In Germania, secondo i calcoli dell’associazione digitale Bitkom citati da Statista, i dispositivi inutilizzati erano 124 milioni nel 2018 e sono saliti a 210 milioni nel gennaio 2023. Una massa enorme di tecnologia ferma, spesso senza alcun valore pratico.

Ma non sempre. Alcuni telefoni comprati venti o trent’anni fa, poi messi da parte, sono diventati oggetti da collezione: modelli legati ai primi passi della telefonia mobile, al design anni Novanta o a prodotti che hanno segnato una svolta, come il primo iPhone. “Conta la storia che l’oggetto si porta dietro”, ripetono spesso i venditori specializzati nei forum di settore. Ed è lì che un vecchio telefono smette di essere un rifiuto elettronico e diventa un pezzo da asta.

DynaTAC, iPhone 2G e Nokia 8110: i modelli che trainano il mercato dei collezionisti

Tra i pezzi più cercati c’è il Motorola DynaTAC 8000x, il celebre “mattone” che per molti segna l’inizio della telefonia mobile. Il brevetto risale al 1973, mentre la vendita arrivò circa dieci anni dopo, a un prezzo vicino ai 4.000 dollari. Pesava circa 800 grammi, aveva un’autonomia di un’ora e poteva richiedere fino a dieci ore di ricarica.

Numeri impensabili oggi, ma proprio questa distanza dal presente lo rende così interessante. Alcuni esemplari del DynaTAC 8000x vengono proposti a diverse migliaia di euro e, nei casi più rari, con richieste a cinque cifre. Altro nome forte è il Nokia 8110, uscito nel 1996 e diventato famoso anche grazie a “Matrix”: forma curva, sportellino scorrevole, finitura cromata. Da qui il soprannome di “banana phone”.

Gli esemplari ben conservati possono valere alcune centinaia di euro, mentre quelli mai aperti arrivano più in alto. Poi c’è il primo iPhone, presentato da Steve Jobs nel 2007: il modello da 4 GB costava 499 dollari al lancio, ma oggi, se ancora sigillato, può diventare un vero pezzo da collezione. Su portali come eBay gli iPhone 2G usati o in buone condizioni vengono spesso proposti tra 1.000 e 3.000 euro. Per quelli ancora chiusi nella scatola, però, il discorso cambia parecchio.

Confezione originale, condizioni e rarità: cosa fa davvero salire il prezzo

Nel mercato dei cellulari vintage, il dettaglio che pesa di più è spesso il più banale: la scatola. Un telefono con confezione originale, manuali, caricabatterie, pellicole e accessori dell’epoca può valere molto più dello stesso modello usato per anni, magari acceso mille volte e segnato sui bordi. Vale anche per il Nokia 3310, uscito nel 2000 e rimasto nella memoria di tutti per robustezza, batteria e semplicità d’uso. Proprio perché ne furono venduti moltissimi, però, non ogni 3310 è un piccolo tesoro.

Un esemplare comune, graffiato o senza accessori, interessa poco ai collezionisti. Un Nokia 3310 sigillato, invece, può raggiungere, secondo le offerte osservate sui principali marketplace, valori tra 200 e 300 euro. Più ristretto il mercato dei modelli premium, come il Nokia 8800 Scirocco e il Nokia 8800 Arte Carbon, telefoni a scorrimento realizzati con materiali più ricercati, dall’acciaio alla fibra di carbonio.

Anche il Samsung SPH-N270, legato a “Matrix Reloaded”, conserva una sua nicchia di appassionati: non è soltanto un telefono, ma un oggetto collegato all’immaginario cinematografico dei primi anni Duemila. A volte basta poco, davvero, per cambiare il prezzo.

Prezzi record e valutazioni realistiche: cosa aspettarsi prima di vendere

Prima di mettere in vendita un vecchio cellulare da collezione, meglio non farsi prendere dalla fretta. Le cifre viste nelle aste non sono una promessa: dipendono dalla domanda del momento, dalla provenienza dell’oggetto, dalle condizioni e dalla presenza di acquirenti disposti a rilanciare. Il caso più citato resta quello del primo iPhone sigillato: nel febbraio 2023 un esemplare fu venduto online per 63.356,40 dollari, mentre nell’estate dello stesso anno un altro iPhone ancora nella confezione originale raggiunse, secondo MacRumors, 190.372 dollari. Sono record, non prezzi medi.

Chi oggi apre un cassetto e trova un vecchio Nokia, Motorola o Samsung dovrebbe prima controllare modello esatto, funzionamento, numero di serie e dotazione. Poi conviene guardare le aste concluse, non solo gli annunci ancora online: chiedere tanto non significa vendere davvero a quella cifra. Negozi specializzati e marketplace possono dare un’indicazione, ma la regola resta quella raccontata da chi segue questo mercato da anni: “Se è raro, completo e conservato bene, allora interessa”. Altrimenti resta un ricordo. Magari affettuoso, ma non per forza prezioso.