Questi 6 accorgimenti HDMI migliorano istantaneamente la qualità di immagini e audio su qualsiasi smart TV

Molto spesso una resa deludente non dipende dal televisore, ma da un collegamento fatto male o da una voce rimasta disattivata nei menu.

Il primo controllo è anche il più banale. E proprio per questo viene saltato: il cavo HDMI. Non tutti i cavi sono uguali. Un modello vecchio può limitare risoluzione, frequenza di aggiornamento, HDR e qualità audio, anche se televisore e dispositivo collegato potrebbero fare molto di più. Succede così che una console recente o un lettore Blu-ray 4K rendano meno del previsto solo perché collegati con il cavo sbagliato.

Le versioni contano. HDMI 1.4 può andare bene per contenuti in 1080p, ma mostra il fianco con il 4K. HDMI 2.0 supporta il 4K a 60 Hz con HDR. HDMI 2.1 arriva al 4K a 120 Hz, abilita funzioni come VRR e offre più banda, soprattutto utile per chi gioca. La specifica HDMI 2.2, più recente, spinge ancora oltre: fino a 16K, 8K non compresso a 60 Hz e una banda massima di 96 Gbps, contro i 48 Gbps di HDMI 2.1. Ma i dispositivi compatibili, al momento, non sono ancora diffusi. Comprarlo oggi, salvo necessità precise, serve più a prepararsi al futuro che a vedere vantaggi immediati.

Occhio anche alla certificazione. Se TV e dispositivo supportano HDMI 2.1, meglio usare un cavo Premium Certified o Ultra High Speed: significa che è stato testato per reggere una certa banda. Conta pure la lunghezza. Oltre i 4,5 metri, un cavo scadente può provocare perdita di segnale, schermate nere o sfarfallii. E il prezzo, da solo, non basta: un cavo certificato economico può funzionare quanto uno molto più caro.

Console, soundbar e lettori: la porta HDMI giusta fa la differenza

Anche con il cavo corretto, collegare tutto alla porta HDMI sbagliata può tagliare le prestazioni. Sui televisori più recenti le prese non sono sempre identiche: alcune reggono il 4K a 120 Hz, altre sono pensate per un uso normale, altre ancora servono per il ritorno audio. Sul retro della TV spesso è scritto in piccolo. A volte tocca chinarsi, usare la torcia del telefono o aprire il manuale.

Controllare cavo e porta HDMI è uno dei primi passi per migliorare qualità di immagine e audio della smart TV.

Per una console come PlayStation 5 o Xbox Series X, la scelta migliore è la porta HDMI 2.1, se c’è. È quella che permette refresh rate alto, VRR e bassa latenza. Per una soundbar o un ricevitore esterno, invece, il cavo va collegato alla porta ARC o, meglio, eARC. ARC rimanda l’audio dal televisore al sistema esterno; eARC ha più banda e gestisce meglio i formati audio avanzati, compresi quelli multicanale di qualità più alta.

Il problema è che il limite non si nota sempre subito. Il televisore si accende, il segnale arriva, l’immagine si vede. Però la console magari sta lavorando a 60 Hz invece che a 120, oppure la soundbar riceve un audio compresso invece di un formato più ricco. In più, molti televisori permettono impostazioni diverse per ogni ingresso HDMI. Per questo conviene controllare una porta alla volta: lettore, decoder, console e box streaming.

HDR, Dolby Vision e modalità Gioco: le voci da cercare nei menu della TV

Sistemati cavo e porta, bisogna entrare nei menu della smart TV. Molti modelli non attivano da soli tutte le funzioni avanzate su ogni ingresso HDMI. A volte bisogna abilitare manualmente HDR, Dolby Vision, ingresso “potenziato” o modalità HDMI avanzata. I nomi cambiano da marca a marca, ma il senso è lo stesso: solo così il televisore riceve il segnale completo dal dispositivo collegato.

L’HDR, cioè High Dynamic Range, migliora luci, ombre e colori. Deve però essere supportato sia dal televisore sia dalla sorgente. HDR10 è il formato più diffuso. HDR10+ aggiunge regolazioni scena per scena. Dolby Vision usa anch’esso metadati dinamici e una maggiore profondità colore, se tutta la catena video lo permette. Ma attenzione: una console, un box streaming o un lettore Blu-ray possono essere ancora impostati in SDR. In quel caso, anche una TV compatibile non mostrerà contenuti HDR.

Per chi gioca, la voce chiave è modalità Gioco. Riduce l’input lag, cioè il ritardo tra il comando premuto e la risposta sullo schermo. A volte sacrifica un po’ di elaborazione dell’immagine, ma rende il gioco più reattivo. Alcuni televisori e console supportano anche ALLM, Auto Low Latency Mode: riconosce l’avvio di un gioco e passa da sola alla modalità a bassa latenza. Se si collega un computer, invece, la modalità PC può rendere più leggibili testi e grafica, evitando contorni impastati o colori falsati.

Audio, firmware e guasti comuni: cosa fare con segnale assente, sfarfallii e ritardi

La qualità del suono via HDMI dipende anche dal formato audio scelto. L’opzione Bitstream o Pass-Through invia il flusso audio compresso alla soundbar o al ricevitore, che poi lo decodifica. È la scelta più adatta se l’impianto supporta formati come Dolby Digital, DTS o Dolby Atmos. Il PCM, invece, manda un audio già decodificato dal televisore: spesso è più facile da gestire, ma meno indicato se si vuole usare al meglio un sistema avanzato.

Se labiale e audio non coincidono — succede nei film, nelle partite e perfino nei telegiornali — conviene cercare nel menu la regolazione del ritardo audio o della sincronizzazione labiale. A volte bastano pochi millisecondi. È utile anche tenere aggiornato il firmware della smart TV: gli aggiornamenti dei produttori correggono bug di compatibilità HDMI, problemi di collegamento tra dispositivi e malfunzionamenti legati a ALLM o VRR, quando l’hardware li supporta.

Poi ci sono i problemi più comuni, spesso risolvibili senza chiamare l’assistenza. In caso di assenza di segnale, si può staccare e reinserire il cavo, provarne un altro o cambiare porta. Con gli sfarfallii dello schermo, spesso aiuta un cavo più corto o certificato. Se ci sono interruzioni audio, vale la pena pulire con delicatezza le porte e verificare che il problema non arrivi da soundbar o diffusori. Colori sbiaditi? Meglio controllare sia le impostazioni immagine della TV sia l’uscita video della sorgente. Prima di cambiare televisore, insomma, bastano dieci minuti nei menu HDMI. Spesso il problema è lì.