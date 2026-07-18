Queste sono le operazioni bancarie che non andrebbero mai fatte dallo smartphone: altamente rischioso

La gestione del conto corrente passa ormai quasi interamente dal telefono, tra app e notifiche in tempo reale. Alcune abitudini apparentemente innocue meritano però più attenzione di quanta ne ricevano.
La gestione del conto corrente passa ormai quasi interamente dal telefono, tra app e notifiche in tempo reale. Alcune abitudini apparentemente innocue meritano però più attenzione di quanta ne ricevano.
Valentina Giungati
Pubblicato il 18 lug 2026
Queste sono le operazioni bancarie che non andrebbero mai fatte dallo smartphone: altamente rischioso

Controllare il saldo, pagare una bolletta, dividere il conto della cena: nel 2026 oltre l’85% delle operazioni bancarie avviene online o tramite app, e per la maggior parte degli utenti lo smartphone è diventato la filiale principale. Le app di home banking sono in sé strumenti sicuri, protetti da autenticazione forte, crittografia e sistemi antifrode.

Il problema, avvertono esperti e associazioni dei consumatori, non è quasi mai un attacco ai sistemi centrali delle banche: il bersaglio è il dispositivo che teniamo in tasca, insieme a chi lo usa. Ed è proprio per questo che alcune operazioni andrebbero evitate dal telefono, o quantomeno gestite con cautele particolari.

La prima è il bonifico istantaneo su rete non protetta. L’accoppiata è pericolosa per due ragioni che si sommano: sulle reti Wi-Fi pubbliche di bar, hotel e aeroporti il traffico può essere intercettato, e il bonifico istantaneo, una volta partito, è di fatto irrevocabile, perché l’accredito avviene in pochi secondi.

Le operazioni bancarie a cui fare attenzione dallo smartphone

Un trasferimento importante merita una rete domestica o la connessione dati del proprio operatore, e per gli importi elevati resta preferibile il bonifico ordinario, che lascia una finestra di intervento in caso di errore o anomalia. Chi non può attendere una rete sicura dovrebbe almeno cifrare la connessione con una VPN.

Mani che usano laptop e smartphone per accesso sicuro all’e-banking, con quaderno, chiavetta USB e lucchetto sulla scrivania

Autenticazione a due fattori e accesso protetto all’e-banking su laptop e smartphone, simbolo delle misure contro phishing e frodi.

La seconda operazione da non fare mai dallo smartphone è qualsiasi disposizione eseguita mentre qualcuno ci guida al telefono. È lo schema del vishing con spoofing: il truffatore chiama da un numero che appare identico a quello della banca, conosce dettagli precisi del conto, a volte perfino il saldo esatto, e chiede di eseguire operazioni per “bloccare” un presunto bonifico sospetto.

In pochi minuti possono partire trasferimenti per migliaia di euro, come nei casi finiti davanti all’Arbitro Bancario Finanziario, dove i clienti hanno visto sparire 8.300 euro in tre bonifici istantanei. Nessun istituto chiede mai di disporre pagamenti, comunicare codici OTP o spostare il token di sicurezza su un altro dispositivo durante una telefonata: se accade, è una truffa, e la cosa giusta da fare è riagganciare e richiamare la banca a un numero ufficiale.

Attenzione anche alle operazioni compiute da app scaricate fuori dagli store ufficiali o raggiunte tramite link ricevuti via SMS ed email. I trojan bancari degli ultimi anni sono in grado di intercettare le credenziali, sovrapporre false schermate di login a quelle autentiche e perfino modificare l’Iban di un bonifico mentre viene digitato. Da qui discendono le regole di base: app scaricate solo dagli store ufficiali, meglio se partendo dal sito della propria banca, sistema operativo e app sempre aggiornati per chiudere le falle note, e mai credenziali salvate in note non protette, screenshot o browser.

C’è infine l’errore più sottovalutato: operare da un telefono senza blocco biometrico sull’app bancaria. Molti istituti permettono di proteggere l’accesso con impronta o riconoscimento facciale anche a telefono già sbloccato, uno strato aggiuntivo che fa la differenza in caso di furto o smarrimento del dispositivo. A completare la difesa restano i gesti di routine: controllare con regolarità i movimenti per intercettare le anomalie in tempo utile e, al primo sospetto, contattare subito la banca per bloccare l’accesso da remoto. La comodità del conto in tasca non si discute; a fare la differenza è quali operazioni scegliamo di affidargli, e in quali condizioni.

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