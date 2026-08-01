Queste impostazioni rovinano i film e le serie TV sulla tua smart TV

Servono ad alimentare sistemi di pubblicità personalizzata, spesso già attivi dalla prima configurazione. Il tema, rilanciato da diverse guide tecniche sulla privacy domestica, riguarda marchi molto diffusi come LG, Samsung e altri produttori. Non parliamo di una telecamera puntata sul divano, ma di un controllo più silenzioso: app aperte, contenuti visti, preferenze, tempi di visione.

Una smart TV connessa a Internet può registrare quali applicazioni vengono usate, per quanto tempo restano aperte e quali contenuti passano dallo schermo: servizi di streaming, canali digitali, piattaforme integrate. In alcuni casi il sistema analizza anche la sorgente video, per esempio una partita vista tramite decoder, una serie su Netflix o un’app sportiva, così da riconoscere abitudini e interessi. L’utente, spesso, non se ne accorge.

La sera si prende il telecomando, si sceglie un film, si passa da YouTube a una piattaforma on demand, magari si controlla una diretta. Gesti normali, quotidiani. Ma dietro quei passaggi la televisione può costruire un profilo commerciale. Nelle informative privacy dei principali produttori si legge che questi dati servono a migliorare i servizi, suggerire contenuti e mostrare annunci mirati. Tradotto: la TV impara cosa piace a chi la guarda.

Tracking pubblicitario e funzioni attive di default: perché gli utenti non se ne accorgono

Il punto critico è spesso la prima accensione. Quando si installa una smart TV, tra scelta della lingua, connessione Wi-Fi, account del produttore e aggiornamenti software, compaiono schermate con condizioni d’uso e autorizzazioni alla raccolta dati. Molti utenti, pur di arrivare in fretta alla schermata principale, cliccano su “accetta” senza leggere tutto. “È un comportamento comune, non una disattenzione rara”, spiegano da tempo gli esperti di protezione dei dati personali. I menu sono lunghi, le voci tecniche, il linguaggio non sempre chiaro.

Un telecomando in primo piano mentre si navigano i menu di una smart TV, tema centrale per limitare tracciamento e annunci mirati.

Su alcuni modelli le funzioni di tracking pubblicitario sono già attive o vengono presentate come parte dell’esperienza consigliata. Possono avere nomi diversi: pubblicità basata sugli interessi, identificatore annunci, riconoscimento dei contenuti, servizi interattivi. Cambia l’etichetta, non il meccanismo.

La televisione collega l’uso del dispositivo a un identificativo e permette al produttore, o ai partner commerciali indicati nell’informativa, di mostrare messaggi più vicini al profilo dell’utente. Il tutto dentro menu che pochi riaprono dopo il primo giorno, magari nascosti sotto “Generale”, “Privacy” o “Servizi aggiuntivi”.

Le impostazioni da controllare su LG, Samsung e altri modelli per limitare il tracciamento

Per ridurre il tracciamento della smart TV bisogna entrare nelle impostazioni e cercare le sezioni dedicate a privacy, pubblicità e servizi avanzati. Su molti televisori LG, per esempio, il percorso può passare da “Impostazioni”, poi “Tutte le impostazioni”, “Generale”, “Sistema” e “Impostazioni aggiuntive”. Da qui si possono disattivare funzioni come Live Plus, legata al riconoscimento dei contenuti, e attivare l’opzione per limitare l’AD-tracking, quando disponibile. I nomi, però, possono cambiare in base all’anno del modello e al software installato. Un dettaglio che conta.

Su Samsung e sugli altri marchi il principio è lo stesso: bisogna cercare voci come “Privacy”, “Termini e condizioni”, “Pubblicità”, “Servizi di visualizzazione”, “Riconoscimento automatico dei contenuti” o “Annunci personalizzati”. Meglio farlo con calma, voce per voce.

Se una funzione promette suggerimenti più pertinenti o annunci su misura, è probabile che usi dati di visione. Disattivarla non rende la TV anonima, sia chiaro. Però riduce la quantità di informazioni usate per profilare chi guarda. Un tecnico di assistenza, interpellato spesso su questi temi, la mette così: “Non si spegne Internet alla televisione, si chiudono alcune finestre lasciate aperte”.

Perché la privacy va ricontrollata dopo aggiornamenti e nuove condizioni d’uso

La gestione della privacy sulla smart TV non si chiude con una modifica fatta una volta per tutte. Gli aggiornamenti del sistema operativo, l’installazione di nuove app o l’accettazione di condizioni d’uso aggiornate possono cambiare impostazioni già scelte o introdurre nuove autorizzazioni. Succede soprattutto quando il produttore modifica i propri servizi pubblicitari o aggiunge piattaforme esterne. E così una spunta data in fretta può riattivare forme di raccolta dati che l’utente pensava di aver limitato.

Per questo conviene controllare i menu ogni pochi mesi, soprattutto dopo un aggiornamento importante o quando compare una nuova schermata di consenso. Bastano cinque minuti: aprire le impostazioni e verificare le voci su annunci personalizzati, identificatori pubblicitari, riconoscimento dei contenuti e condivisione dati con terze parti.

Non è una garanzia assoluta, perché una TV connessa continuerà comunque a scambiare dati tecnici necessari al funzionamento. Ma è un modo concreto per riprendersi un po’ di controllo dentro casa, davanti a uno schermo che ormai non si limita più a trasmettere immagini. Guarda, registra preferenze, propone. E, se non gli si mette un limite, osserva più di quanto molti immaginino.