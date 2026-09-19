Queste famose App che erano a pagamento diventano finalmente gratuite

Alcune app e giochi Android normalmente a pagamento sono diventati temporaneamente gratuiti, ma per approfittarne bisogna muoversi prima che le promozioni finiscano.

Le offerte riguardano titoli molto diversi tra loro, dalle utility ai giochi premium, e in diversi casi la gratuità durerà soltanto pochi giorni. Prima di scaricare, conviene quindi controllare la scheda ufficiale sul Play Store e verificare eventuali acquisti interni o pubblicità.

Le offerte lampo del Play Store: scaricarle subito può fare la differenza

Le app Android gratis inserite nell’elenco sono promozioni a tempo e dovrebbero restare disponibili fino al 27 settembre, salvo cambiamenti decisi dagli sviluppatori. Per chi ha uno smartphone Android il meccanismo è semplice: se l’app viene “acquistata” mentre è gratuita, di norma resta legata all’account Google anche quando torna a pagamento.

TECHBOOK invita comunque a controllare sempre la scheda ufficiale sul Play Store prima di procedere. La disponibilità, infatti, può cambiare in fretta. C’è anche una novità nella rubrica: da ora l’attenzione sarà solo sulle offerte Google, perché, secondo la testata tedesca, Apple starebbe intervenendo contro gli sviluppatori che pubblicizzano le proprie app come gratuite per brevi periodi. Attenzione infine a un dettaglio non secondario: molte app possono contenere pubblicità o acquisti in-app, anche se il download è gratis.

Giochi gratis in evidenza: shooter, RPG, tower defense e sudoku premium

La lista più corposa riguarda i giochi Android premium gratis, con proposte molto diverse. 1945 Sky Shooter: Premium, normalmente venduto a 0,49 euro, riprende lo stile arcade con aerei da combattimento e sparatorie verticali: ha una valutazione di 4 stelle su 5, oltre 10mila download e l’offerta risulta attiva fino al 20 settembre. Chi preferisce scenari più cupi può puntare su Exile: Wasteland Survival PRO, survival RPG post-apocalittico da 4,2 stelle. C’è poi Avalar: Shadow War Premium, action RPG medievale con dungeon e boss, che supera i 500mila download e ha una media di 4,3 stelle.

Sul fronte strategico spicca Defense Legend 4 HD: Sci-fi TD, tower defense fantascientifico di solito proposto a 1,99 euro. Più immediati, adatti anche a partite veloci, sono Zombie Age 2 Premium: Shooter, con oltre un milione di download, e Shadow Knight Ninja Fight Game, che supera quota 10 milioni. Per chi cerca qualcosa di meno frenetico ci sono Sudoku Master Premium: Offline, valutato 4,5 stelle, e Soul Huntress: RPG Premium, gratuito fino al 19 settembre.

Utility da non perdere: player musicale, convertitori, calcolatori e strumenti creativi

Non ci sono solo giochi. Tra le utility gratis per Android ci sono app semplici, ma utili nella vita di tutti i giorni. KX Music Player Pro, normalmente a 3,09 euro, offre equalizzatore, playlist e visualizer: può interessare a chi ascolta musica anche fuori dalle app di streaming. NT-Einheitenumrechner, mette insieme oltre 40 convertitori di unità, comodi per lavoro, studio o viaggi.

Più quotidiano Date Calculator Pro, pensato per calcolare date, età e intervalli di tempo, con una valutazione media di 4,6 stelle. Per la personalizzazione ci sono un widget orologio in formato testo e Bubbles Charging Animation, che mostra un’animazione a bolle quando si collega il caricatore.

Chi crea contenuti per i social può invece provare Gif Me! Camera Pro, app da 1,49 euro che registra brevi video fino a 14 secondi e li trasforma in GIF da condividere. Prima di installare, però, meglio controllare permessi, pubblicità e acquisti interni: gratis sì, ma non sempre senza condizioni.