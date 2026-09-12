Queste famose App a pagamento sono gratuite, ma solo per un breve periodo

Alcune app e giochi Android normalmente a pagamento sono diventati gratuiti per pochi giorni, ma diverse promozioni stanno già entrando nella fase finale.

Sul Google Play Store si possono ancora trovare occasioni interessanti tra giochi, strumenti e applicazioni utili, alcune delle quali resteranno disponibili senza costo soltanto per pochissimo tempo. Prima di premere “Installa”, però, conviene sempre controllare il prezzo mostrato nello store: queste offerte possono cambiare o terminare anche senza preavviso.

Giochi in promozione: puzzle, strategia, zombie shooter e arcade pixel

Tra i giochi Android gratis a tempo c’è un po’ di tutto: puzzle, strategia, combattimenti online e arcade vecchia scuola. Si parte da un classico puzzle con gioielli, valutato 4,3 stelle su 247 recensioni e con oltre 10.000 download, gratuito fino al 21 settembre 2026. Attenzione però: restano pubblicità e acquisti in-app.

Più sostanzioso Epic Heroes War Premium, gioco di strategia e ruolo in tempo reale che normalmente costa 0,19 euro: media di 4,6 stelle, oltre 51.200 recensioni e più di 1 milione di download, con promozione indicata fino al 14 settembre.

Per chi cerca azione c’è Zombie Age 3 Premium: Survival, di solito a 0,99 euro, uno zombie shooter 2D con oltre 30 armi, 4,4 stelle e più di 5 milioni di download; l’offerta scade il 13 settembre. Nella lista rientrano anche Bricks Breaker Pro, normalmente a 4,39 euro, puzzle basato sulla distruzione dei blocchi, e Sky Wings VIP: Pixel Fighters, arcade in stile pixel venduto di solito a 0,99 euro. Gratis, sì, ma non sempre “puliti”: diversi titoli mantengono annunci e contenuti acquistabili dentro l’app.

Tool gratuiti a tempo: video player, pulizia speaker, promemoria e budget

Non ci sono solo giochi. La selezione comprende anche alcuni strumenti Android per l’uso quotidiano, anche se alcune delle promozioni segnalate nei giorni scorsi potrebbero essere già terminate al momento del download.

SPL – Smarter Player Pro, normalmente a 5,49 euro, è un video player con supporto a vari formati, playlist e funzioni legate al TV broadcast: sul Play Store ha 4,1 stelle, 442 recensioni e oltre 10.000 download. Tra le offerte segnalate figurava anche Clear Wave – Water Eject Pro, app da 2,29 euro pensata per aiutare a eliminare acqua o residui dagli speaker usando frequenze sonore; risulta valutata 4,4 stelle, con circa 1.280 recensioni e oltre 100.000 download.

C’è più tempo, invece, per Reminder Pro – Erinnerung, app per promemoria e attività quotidiane normalmente a 3,79 euro, gratuita fino al 17 settembre e con più di 500.000 download. Per tenere d’occhio le spese c’è poi Wie viel kann ich ausgeben?, app per la gestione del budget personale, di solito venduta a 3,39 euro e segnalata gratis fino al 13 settembre.

Scadenze, pubblicità e acquisti in-app: cosa controllare prima del download

Con offerte del genere, il punto è uno solo: conta il prezzo che si vede nel Play Store al momento dell’installazione. Più della segnalazione, più della lista, più della data indicata altrove. Alcune app a pagamento gratis possono tornare a prezzo pieno già il giorno dopo; altre, anche durante la promozione, continuano a mostrare pubblicità o a proporre acquisti in-app.

Prima di scaricare, meglio dare un’occhiata alla scheda dell’app: ultimo aggiornamento, autorizzazioni richieste e recensioni più recenti. Un’app gratis per poche ore può essere un’occasione. Ma solo se serve davvero e se non chiede accessi esagerati rispetto a quello che promette di fare.