Queste estensioni di Chrome sono pericolose: vanno rimosse subito

Secondo il ricercatore John Tuckner, questi componenti aggiuntivi non puntavano a rubare password, ma a dirottare le ricerche degli utenti verso server controllati dagli operatori, così da monetizzare il traffico. Il quadro riguarda circa 13,4 milioni di installazioni dichiarate in quasi dieci anni: estensioni dall’aspetto normale, spesso presentate come strumenti utili, capaci però di intervenire sul motore di ricerca predefinito e far passare le query da una serie di domini intermedi.

Il lavoro di Socket allarga una ricerca già pubblicata da John Tuckner nell’aprile 2025. Allora erano state individuate 57 estensioni Chrome, con circa 6 milioni di utenti. Il report Searchjacked aggiunge ora altre 264 estensioni, per altri 8,7 milioni di installazioni dichiarate. Il totale arriva così a 319 componenti aggiuntivi e a un bacino stimato di 13,4 milioni di installazioni.

Non si trattava, almeno all’apparenza, di software aggressivi o sospetti. Molte estensioni avevano nomi e funzioni familiari: convertitori PDF, motori di ricerca “sicuri”, strumenti per trovare manuali di prodotti, assistenti di ricerca basati sull’IA, widget meteo e perfino prodotti presentati come soluzioni di sicurezza online. Una veste rassicurante. Proprio questa normalità, secondo la ricostruzione di Socket, avrebbe aiutato le estensioni a circolare per anni senza attirare troppa attenzione.

Come il traffico veniva monetizzato attraverso Bing, Yahoo e catene di redirect

Secondo il report, l’obiettivo non era il furto diretto di credenziali, password o dati bancari. Il punto era un altro: la monetizzazione delle ricerche online. Quando l’utente scriveva una query nella barra del browser, la richiesta veniva fatta passare attraverso una catena di siti intermedi prima di arrivare ai risultati finali, spesso forniti da Bing o Yahoo. Ogni passaggio poteva generare ricavi da affiliazione, secondo un meccanismo già noto nel mercato pubblicitario legato al traffico web.

Controllo delle estensioni del browser durante un’analisi di sicurezza sulle ricerche dirottate.

Tuckner descrive il fenomeno come un dirottamento silenzioso. Niente schermate evidenti, niente segnali facili da capire per un utente comune. Alla fine la pagina dei risultati compariva davvero. Solo che, prima, e senza una reale consapevolezza da parte di chi navigava, la ricerca era transitata da server e domini collegati agli operatori della campagna Searchjacked. In sostanza, ha spiegato il ricercatore, non era il classico furto di password: era un modo per trasformare le query in denaro.

Il ruolo di chrome_settings_overrides e i limiti degli avvisi mostrati da Chrome

Il passaggio tecnico centrale era chrome_settings_overrides, una funzione prevista da Chrome che permette a un’estensione di sostituire il motore di ricerca predefinito. Di per sé non è uno strumento illecito: può essere usato anche da componenti legittimi per proporre una ricerca diversa. Nel caso analizzato da Socket, però, la stessa funzione veniva usata per controllare il percorso seguito dalle query.

Un dettaglio ha colpito i ricercatori. Molti add-on non chiedevano permessi sensibili, non avevano background script né content script e, proprio per questo, potevano sembrare poco rischiosi. Il caso citato nel report, Safe Game Search, conteneva soltanto il file manifest e tre icone. Chrome, al momento dell’installazione, mostra un avviso sulla modifica delle impostazioni di ricerca. Ma, osserva Socket, quell’avviso non spiega davvero dove finiscano le parole digitate dall’utente, né quali server possano riceverle durante i redirect.

Per chi usa il browser tutti i giorni, il nodo è molto concreto. Cambiare motore di ricerca può sembrare una preferenza da poco. Nel caso delle estensioni finite nell’indagine Searchjacked, invece, era il cuore dell’operazione: spostare il traffico, seguirlo lungo una sequenza di domini e solo alla fine mostrare i risultati all’utente.

Operatori identificati, editori anonimi e varianti unlisted sfuggite ai controlli

La mappa degli operatori restituisce un quadro frammentato, non semplice da ricostruire fino in fondo. Secondo Socket, 200 estensioni, pari a circa 5,68 milioni di utenti, sono state collegate a soggetti identificati. Altre 119 estensioni, con circa 7,76 milioni di utenti, risultano invece riconducibili a editori anonimi.

Alla società israeliana Intango LTD vengono associate 111 estensioni, per circa 2,19 milioni di utenti. Il gruppo SecuryBrowse — con nomi come Fire Shield, Securify e WatchTower — conta invece 58 estensioni e circa 4,9 milioni di utenti.

Nel report compare anche un gruppo più recente, orientato a Bing, formato da 37 estensioni e circa 2,2 milioni di installazioni, sostenuto da campagne pubblicitarie. C’è poi un altro elemento decisivo: molte estensioni erano unlisted, quindi raggiungibili solo con un link diretto e invisibili nelle ricerche interne del Chrome Web Store. Meno visibilità pubblica, meno segnalazioni. E controlli più difficili.

Al momento della pubblicazione dell’indagine, gran parte dei componenti era già stata rimossa da Google. Secondo Tuckner, però, nuove varianti continuano a comparire. La ricerca non pubblica l’elenco completo delle estensioni coinvolte e si limita ai gruppi collegati alle campagne. Il consiglio pratico resta quindi semplice: aprire chrome://extensions, eliminare ciò che non si usa o non si riconosce, ripristinare il motore di ricerca predefinito ed eseguire una scansione antivirus completa. Meglio anche installare solo estensioni trovate nelle ricerche del Chrome Web Store, evitando link diretti arrivati da annunci, pagine promozionali o siti poco chiari.