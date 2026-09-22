Queste App per emergenza dovremmo scaricarle tutti sul telefono

In quei momenti rete mobile, internet e batteria non sono più certezze. Il telefono non sostituisce il kit classico — torcia, acqua, farmaci, documenti — ma può diventare un aiuto prezioso. A una condizione: va preparato prima. Perché durante l’emergenza, con il telefono al 18%, le mani fredde e nessun segnale, mettersi a scaricare app o cercare istruzioni rischia di essere semplicemente troppo tardi.

Quando un quartiere resta senza segnale, o le antenne vanno in tilt dopo una scossa, Bridgefy e Briar permettono di inviare messaggi senza internet usando il collegamento diretto tra telefoni vicini. Il meccanismo è quello delle reti mesh: ogni dispositivo può fare da ponte e far avanzare il messaggio da un cellulare all’altro. Con Bridgefy, in particolare, la comunicazione passa tramite Bluetooth, con una portata indicativa di circa cento metri per ogni “salto”.

L’app consente chat private con i contatti nelle vicinanze, messaggi pubblici per gli utenti presenti nella zona e una modalità mesh che allarga il raggio se ci sono più persone lungo il percorso. Briar, invece, insiste anche sulla privacy: i messaggi sono cifrati end-to-end e possono viaggiare via Bluetooth o Wi-Fi diretto. Se internet è disponibile ma filtrato o bloccato, può usare la rete Tor. Il consiglio, ripetuto spesso dagli esperti di protezione civile digitale, è semplice: provarla prima con familiari o colleghi. Aggiungere i contatti richiede un po’ di pratica e, in alcuni casi, la scansione di un codice QR quando le persone sono fisicamente insieme.

Farsi trovare dai soccorsi: What3words, GPS e scheda medica sul blocco schermo

Dire “sono vicino al sentiero” o “accanto al fiume” può non bastare. Soprattutto in campagna, in un parco, in montagna o lungo una strada secondaria. What3words nasce proprio per questo: divide il pianeta in quadrati di tre metri per tre, ognuno identificato da una combinazione unica di tre parole. Così la posizione può essere comunicata a voce a un operatore, via radio o con un messaggio breve, senza dover dettare lunghe coordinate numeriche.

Smartphone e oggetti essenziali su un tavolo: prepararsi in casa a un’emergenza quando rete e corrente possono mancare.

La funzione usa il GPS del telefono, che può continuare a funzionare anche senza SIM o connessione dati, purché il dispositivo riesca a “vedere” abbastanza cielo. In diversi Paesi, centrali operative e squadre di soccorso sono preparate a ricevere posizioni in questo formato, anche se poi tutto dipende dalle procedure locali. Accanto alla posizione c’è un’altra impostazione spesso dimenticata: la scheda medica visibile dalla schermata di blocco. Su molti smartphone permette di mostrare gruppo sanguigno, allergie, farmaci assunti e contatti di emergenza senza sbloccare il telefono. Bastano pochi minuti per compilarla. In ambulanza, però, può contare molto.

Orientarsi offline: perché scaricare prima le mappe di Organic Maps

Senza copertura, le mappe più usate possono trasformarsi in schermate inutili. Organic Maps, app open source, permette invece di scaricare in anticipo mappe offline di città, regioni o interi Paesi, così da consultarle anche senza connessione. È un gesto semplice, ma va fatto quando c’è ancora il Wi-Fi. Una volta sul posto, durante un’escursione o dopo un’interruzione della rete, quei dati potrebbero non essere più raggiungibili.

Il vantaggio non riguarda solo le strade principali. Organic Maps conserva spesso dettagli preziosi: sentieri, sterrati, curve di livello, punti d’acqua e percorsi secondari. In un’emergenza possono aiutare a trovare una via d’uscita o a indicare un punto d’incontro. Inoltre, non dovendo scaricare dati in tempo reale, l’app tende a consumare meno batteria rispetto ai navigatori sempre connessi. Un accorgimento pratico: creare sul telefono una cartella chiamata “Emergenza”, con mappe offline, app per i messaggi locali e strumenti medici. Quando serve, non si perde tempo a cercare.

Primo intervento in tasca: le guide della Croce Rossa per ferite, ustioni e rianimazione

Nei primi minuti dopo un incidente, sapere cosa fare — e cosa evitare — può essere decisivo. L’app di Primo Soccorso della Croce Rossa, sviluppata nella rete internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, offre guide passo passo per affrontare ferite, emorragie, ustioni, soffocamento, fratture e manovre di rianimazione cardiopolmonare. Non trasforma nessuno in medico, certo. Ma aiuta a ragionare con più calma quando intorno c’è confusione.

Le istruzioni sono pensate per essere consultate in fretta, con procedure chiare e liste di controllo per preparare un kit di emergenza in casa o in viaggio. In alcune versioni c’è anche un pulsante per contattare i servizi sanitari locali, se la rete funziona. Il punto resta sempre lo stesso: prepararsi prima. Installare l’app, aprirla almeno una volta, controllare lingua e contenuti scaricati. Solo così il cellulare smette di essere soltanto uno strumento per chiamare e diventa una piccola cassetta degli attrezzi, pronta quando corrente e segnale vengono meno.