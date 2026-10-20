Queste App gratuite trasformano il tuo smartphone in un kit di sopravvivenza in caso di bisogno

A una condizione, però: bisogna aver preparato tutto prima. La scena è nota. Semafori spenti, negozi al buio, messaggi bloccati su “Invio”, mappe caricate a metà. Eppure il telefono non è del tutto perso: restano attivi GPS, torcia, bussola, Bluetooth, memoria interna e sensori. Ma non basta aprire un’app all’ultimo minuto. Serve pensarci quando la rete funziona ancora.

La prima cosa, quando manca la connessione, è capire dove ci si trova e da che parte andare. Il GPS del telefono continua a funzionare anche senza rete mobile, ma le mappe devono essere già nella memoria del dispositivo. App come Organic Maps, basata sui dati di OpenStreetMap, permettono di scaricare intere zone, cercare indirizzi e calcolare percorsi direttamente dal telefono.

È la differenza tra un puntino su uno schermo vuoto e una mappa con strade, incroci, parchi, stazioni e vie secondarie. Prima di partire, o anche solo per prudenza, conviene scaricare la propria regione, quelle vicine e i percorsi usati più spesso: casa-lavoro, scuola, ospedale, stazione. Le mappe offline vanno anche aggiornate ogni tanto, perché sensi unici, cantieri e rotatorie cambiano più spesso di quanto si immagini. Solo così, quando il segnale sparisce, il telefono non resta cieco.

Emergenze e primo soccorso: le istruzioni da avere già sul telefono

Se durante un blackout qualcuno cade, si ferisce o si sente male, cercare istruzioni online può diventare impossibile proprio nel momento peggiore. Per questo l’app First Aid della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) è una di quelle da installare prima. Contiene indicazioni di base per molte emergenze mediche, consultabili anche senza Wi-Fi o dati mobili. Non sostituisce un corso di primo soccorso, né il 112 o l’intervento dei sanitari.

Uno smartphone con mappa offline aiuta a orientarsi in una strada cittadina poco illuminata durante un blackout.

Può però aiutare a seguire passaggi chiari quando la tensione fa dimenticare anche le cose più semplici. “In quei minuti la memoria tradisce”, ripetono spesso i formatori della Croce Rossa nei corsi territoriali. Avere sul telefono una guida per ustioni, soffocamento, ferite o perdita di coscienza può limitare l’improvvisazione. Meglio aprirla almeno una volta prima, controllare che i contenuti siano disponibili offline e capire dove si trovano i menu. Non durante l’emergenza. E non al buio delle scale.

Sensori, meteo e orientamento: cosa può fare lo smartphone senza dati

Anche senza connessione, molti telefoni Android hanno ancora una piccola cassetta degli attrezzi: bussola, barometro, accelerometro, ricevitore GPS e, su alcuni modelli, sensori per altitudine e pressione atmosferica. App come Trail Sense usano proprio questi componenti e offrono strumenti per orientarsi, ritrovare la strada, controllare alba e tramonto e seguire l’andamento della pressione. Non è una previsione meteo ufficiale: non arrivano dati aggiornati in tempo reale da un servizio meteorologico.

Può però dare un segnale, per esempio quando la pressione cala in modo netto. In montagna, in campagna o anche in una zona urbana poco illuminata, una bussola offline e un punto di ritorno salvato possono valere più di molte app legate alla rete. C’è però un limite: non tutti gli smartphone hanno gli stessi sensori. Per questo Trail Sense va provata prima, controllando calibrazione della bussola, precisione del GPS e consumo della batteria. Dieci minuti di test, con la modalità aereo attiva, servono più di una lunga lista di funzioni mai usate.

Comunicare e capire: messaggi Bluetooth, traduzioni offline e test preventivi

Quando cade la rete cellulare, per comunicare a breve distanza resta il Bluetooth. App come Bridgefy permettono di scambiare messaggi tra telefoni vicini e, se nell’area ci sono più utenti, di farli passare attraverso una piccola rete mesh. Non è una soluzione miracolosa: muri spessi, interferenze, distanza e numero di dispositivi contano molto.

E l’app va installata e configurata prima, perché la prima attivazione richiede una connessione. In viaggio c’è poi la questione della lingua. Google Traduttore consente di scaricare pacchetti linguistici per usare la traduzione offline dei testi e, per alcune lingue, anche funzioni con la fotocamera su cartelli, etichette e avvisi. Prima di partire, meglio scaricare la lingua locale, mettere il telefono in modalità aereo e provare davvero ciò che si pensa di usare.

Lo stesso vale per Kiwix, che permette di portare sul telefono raccolte come Wikipedia o Project Gutenberg: occupano spazio, anche diversi gigabyte, ma possono diventare una biblioteca consultabile senza rete. Il controllo finale è semplice: spegnere Wi-Fi e dati mobili, aprire mappe, primo soccorso, traduttore, archivi e messaggi Bluetooth. Se qualcosa non funziona a casa, c’è tempo per sistemarlo. Durante un blackout, no.