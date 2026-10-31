Questa volta Esselunga è stata generosa: con 15 euro l'elettrodomestico che ti farà dire addio alla friggitrice ad aria

Il prezzo sul sito della catena è di 15,99 euro, contro i 19,99 euro indicati come prezzo precedente, tra le offerte consultabili attraverso la spesa online e i servizi digitali del gruppo.

Nella pagina prodotto di Esselunga, Ariete 2 Plate compare tra le offerte con prezzo fissato a 15,99 euro. La scheda riporta il marchio Ariete e una descrizione breve, “1971 SWM ARIETE 2 PLATE BKTORT INT”, che sembra rimandare al codice interno o al nome usato nel catalogo online.

L’articolo è inserito nell’area della Spesa Online Esselunga, insieme alle funzioni già note del sito: carrello, liste personali, ricerca dei negozi e servizio clienti via chat. Nel testo disponibile non compaiono altri dettagli su misure, materiali o accessori inclusi. Per questo, chi è interessato deve controllare la scheda aggiornata prima di procedere con l’acquisto.

La promozione, per come appare online, riguarda un singolo pezzo o comunque l’unità di vendita collegata al prodotto Ariete. Il sito permette anche di aggiungere l’articolo a una lista: una funzione utile per salvarlo e ritrovarlo in un secondo momento, prima di completare la spesa.

Prezzo barrato e sconto: il confronto con i 19,99 euro

Il prezzo attuale, 15,99 euro, è affiancato dal prezzo precedente di 19,99 euro, mostrato da Esselunga come prezzo barrato. Secondo quanto indicato nella scheda, quel valore corrisponde al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti l’avvio della promozione.

Una tostiera a due piastre esposta in corsia, immagine di contesto per una promozione Esselunga su un piccolo elettrodomestico.

È un passaggio importante, perché è da quel prezzo che viene calcolato lo sconto comunicato al cliente. Nel caso di Ariete 2 Plate, la differenza è di 4 euro. La riduzione, rispetto al prezzo barrato, è quindi vicina al 20%.

Nel testo disponibile non viene indicata la data di inizio né quella di scadenza dell’offerta. Chi vuole acquistare il prodotto farebbe bene a ricontrollare la pagina prima del pagamento: prezzo, disponibilità e condizioni possono cambiare in base al punto vendita, alla zona servita o agli aggiornamenti del catalogo online.

Liste e spesa online Esselunga: come si acquista il prodotto

Dal contenuto pubblicato sul sito risulta che Ariete 2 Plate può essere gestito tramite le liste Esselunga, pensate per organizzare la spesa prima dell’ordine. L’utente può scegliere la quantità, selezionare una lista già creata oppure aprirne una nuova, dando un nome alla lista e confermando l’inserimento dell’articolo.

Il percorso mostrato è lineare: si indica la quantità, si sceglie la lista e poi si conferma. Se qualcosa non va, il sito può segnalare errori durante l’aggiunta del prodotto o nella creazione della nuova lista. Sono messaggi standard, visualizzati quando l’operazione non viene completata.

Per arrivare all’acquisto vero e proprio resta però decisivo il carrello della spesa online. La pagina richiama infatti le voci “Carrello”, “Vai al carrello” e “Importo finale”, utili per controllare il totale prima della conferma. Solo dopo l’accesso al proprio profilo e la scelta del servizio disponibile, l’ordine può essere chiuso secondo le modalità previste da Esselunga.

Prima dell’acquisto: disponibilità, varianti e condizioni dell’offerta

Prima di acquistare Ariete 2 Plate a 15,99 euro, conviene verificare alcuni dati direttamente sul sito o sull’app Esselunga. La pagina fa riferimento alla possibilità di mostrare altre varianti o l’ultima variante disponibile, ma nel testo esaminato non ci sono indicazioni precise su colori, modelli alternativi o caratteristiche diverse.

Un altro punto da controllare è la disponibilità del prodotto. Le offerte online, soprattutto quando riguardano elettrodomestici, accessori per la casa o articoli non alimentari, possono variare in base al negozio scelto, all’area di consegna e alle scorte del magazzino di riferimento. Può quindi capitare che un articolo sia visibile, ma non ordinabile nella propria zona.

Restano infine le condizioni della promozione. La scheda mostra il prezzo barrato e specifica il criterio dei 30 giorni precedenti, ma nel contenuto disponibile non indica limiti di quantità, durata esatta dell’offerta o eventuali esclusioni. Meglio quindi leggere la pagina aggiornata, controllare il riepilogo nel carrello e, se serve, rivolgersi al Servizio clienti Esselunga, disponibile anche via chat.