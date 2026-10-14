Questa piccola radio sta spopolando su Amazon perché può fare ben altro che riprodurre la musica

In caso di blackout, promette tre cose semplici ma concrete: informazioni, luce e una piccola riserva di energia.

Se la rete dati diventa instabile e la corrente non torna, una radio AM/FM e onde corte resta uno degli strumenti più immediati per seguire gli aggiornamenti. La Gemmac permette di ascoltare le stazioni locali in FM e AM, oltre alle onde corte, che dove la ricezione lo consente possono agganciare trasmissioni anche da più lontano. In una situazione di emergenza non è poco: sapere che cosa sta succedendo nel proprio quartiere, in città o nella zona colpita può aiutare a orientarsi meglio.

Il dispositivo è pensato per stare in un kit di emergenza domestico, insieme a batterie, torce, medicinali di base e power bank. È piccolo, quindi può finire senza problemi in uno zaino, in un cassetto vicino all’ingresso o nel portaoggetti dell’auto. Dalle recensioni pubblicate su Amazon, chi la compra la vede soprattutto così: un oggetto “da tenere pronto”, più che una radio da usare tutti i giorni.

USB-C, sole e manovella: cosa aspettarsi dalla batteria da 2.000 mAh

Il punto centrale della radio di emergenza Gemmac è la batteria da 2.000 mAh, che si può ricaricare in tre modi: con cavo USB-C, tramite il piccolo pannello solare integrato oppure con la manovella laterale. È questa combinazione a renderla utile durante un blackout, perché non obbliga a dipendere solo da una presa elettrica. Prima di metterla da parte, però, la ricarica via cavo resta la soluzione più veloce e affidabile.

Radio di emergenza con torcia e manovella su un tavolo durante un blackout, con smartphone quasi scarico e accessori utili.

I limiti vanno messi in conto. La ricarica solare dipende dalla luce disponibile e, viste le dimensioni del pannello, non può riportare rapidamente la batteria al massimo. Anche la manovella richiede tempo e un po’ di energia, come segnalano diversi utenti: serve a recuperare qualche minuto di funzionamento, non a sostituire una ricarica completa. La capacità da 2.000 mAh basta per un uso di emergenza, ma non va paragonata a quella di un power bank vero e proprio.

Torcia, SOS e power bank: le funzioni utili quando manca la luce

Oltre alla radio, la Gemmac offre una torcia LED, un allarme SOS da 100 dB e una funzione power bank per dare un po’ di carica allo smartphone in caso di bisogno. Sono dotazioni pratiche, soprattutto di sera o di notte, quando muoversi al buio in casa può diventare scomodo: scale, corridoi, contatori, cantine. Avere una torcia già integrata evita di mettersi a cercare pile o lampade all’ultimo momento.

C’è anche la presa per cuffie, utile per ascoltare le notizie senza disturbare chi dorme o senza tenere il volume alto. La funzione power bank, invece, va presa per quello che è: una piccola riserva. Può aiutare a riaccendere un telefono scarico per fare una chiamata, mandare un messaggio o consultare un’app, ma non è pensata per più ricariche complete. Anche l’allarme SOS può tornare utile in campeggio, in auto o in luoghi isolati, quando farsi sentire in fretta può fare la differenza.

Recensioni su Amazon e alternative per blackout più lunghi

Su Amazon, a ottobre 2026, la radio di emergenza Gemmac ha una valutazione di 4,5 stelle su 5 basata su circa 1.280 recensioni. Gli acquirenti citano spesso la facilità d’uso, le dimensioni compatte e il rapporto tra prezzo e funzioni. Un utente, nella recensione del 17 settembre 2026, ha scritto che la radio è “facile da trasportare in qualsiasi zaino” e ha apprezzato le funzioni di illuminazione, pur definendo “discutibile” l’efficacia del mini pannello solare.

Le critiche riguardano soprattutto tre aspetti: qualità audio non sempre costante, autonomia limitata e ricarica solare lenta. Per chi vuole prepararsi a blackout lunghi, la Gemmac può quindi essere un primo livello di sicurezza, non l’unico strumento su cui fare affidamento. Nel testo promozionale viene citata anche un’alternativa più capiente, la radio a manovella Rocam, con batteria da 12.000 mAh, pannello solare più ampio e maggiore potenza disponibile. Costa di più, ma risponde a un’esigenza diversa: restare operativi più a lungo, se la corrente non torna dopo poche ore.