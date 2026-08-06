Questa funzione Wi-Fi è fondamentale durante le vacanze: attivala prima di partire

Smartphone, tablet, laptop e dispositivi per lo streaming chiedono accesso, ma pagine di login e limiti delle strutture spesso rallentano tutto. Per chi usa Android, però, c’è una via semplice: trasformare il telefono in un piccolo punto di accesso e far passare da lì gli altri dispositivi.

Il nodo, quasi sempre, è il portale captive: quella pagina di accesso che compare quando ci si collega alla rete di un hotel o di un Airbnb. Sulla carta basta inserire il numero della camera, una password o accettare le condizioni d’uso. Nella pratica, però, la stessa schermata va rifatta su ogni dispositivo. E non sempre si apre come dovrebbe. Succede magari al check-in, alle 19.30, quando si vorrebbe solo posare la valigia e mandare un messaggio a casa.

Poi ci sono i dispositivi senza un vero browser, come Chromecast, console portatili, smart speaker e chiavette per lo streaming. “La rete c’è, ma non entra”: una frase che alla reception conoscono bene, anche quando possono fare poco. A complicare ancora il quadro ci sono i limiti sul numero di dispositivi collegabili per stanza. Due o tre accessi sembrano tanti, finché non si contano smartphone, computer di lavoro, tablet dei figli, ebook reader e smartwatch. E il blocco arriva in fretta.

Hotspot Android: il telefono diventa un router da viaggio

La funzione da tenere d’occhio, presente su molti modelli Android, è la condivisione del Wi-Fi dell’hotel tramite hotspot. In sostanza, lo smartphone si collega alla rete della struttura e poi la “rilancia” agli altri dispositivi, comportandosi come un piccolo router da viaggio. L’accesso al portale si fa una sola volta, dal telefono. Poi laptop, tablet e lettori multimediali si agganciano al suo hotspot. Senza cavi, senza accessori, senza perdere tempo.

Uno smartphone al centro della scrivania in hotel, con più dispositivi pronti a collegarsi, richiama l’uso dell’hotspot Android in viaggio.

Il percorso cambia un po’ da marca a marca, ma di solito si parte da Impostazioni, poi Rete e Internet oppure Connessioni, quindi Hotspot e tethering. Da lì si attiva l’hotspot Wi-Fi, scegliendo nome della rete e password. Se il telefono permette di condividere il Wi-Fi già collegato — non tutti i modelli lo fanno nello stesso modo — gli altri dispositivi vedranno una normale rete privata. E se nome e password restano uguali, nelle vacanze successive molti si riconnetteranno da soli.

Privacy, VPN e limiti aggirati: i vantaggi oltre la comodità

Il vantaggio più immediato è pratico: per la rete della struttura, in molti casi, risulta collegato solo lo smartphone Android. Tutto il resto passa attraverso l’hotspot del telefono. Questo può aiutare quando il Wi-Fi dell’hotel mette un tetto agli accessi contemporanei, anche se resta buona norma rispettare le condizioni indicate dalla struttura. Non è un trucco infallibile, né funziona sempre. Dipende dal telefono, dalla rete e dalle regole fissate dal gestore.

C’è poi la questione della sicurezza online, che in viaggio si tende spesso a sottovalutare. Le reti condivise di alberghi, aeroporti e residence non danno lo stesso controllo di una connessione di casa. Per questo molti esperti consigliano una VPN, soprattutto quando si entra nella posta, nel cloud o nei servizi bancari.

Attenzione, però: su Android la VPN non viene sempre condivisa in automatico con i dispositivi collegati all’hotspot. Alcuni produttori lo permettono, alcune app lo gestiscono, altre no. Chi vuole proteggere tutta la navigazione deve controllare le impostazioni dell’app VPN o le istruzioni del servizio.

Per gli utenti più pratici c’è anche WireGuard, un protocollo usato per creare collegamenti sicuri verso una rete privata, per esempio quella di casa. In viaggio può servire per raggiungere file, server personali o strumenti di lavoro come se si fosse nel proprio appartamento. È una soluzione più tecnica, certo. Ma per chi porta con sé un laptop e non vuole affidare tutto alla rete del residence può fare la differenza.

Batteria, velocità e alternative: quando serve davvero un router portatile

L’hotspot Android, però, non è gratis in termini di energia. Consuma batteria. Tenere il telefono collegato al Wi-Fi e, nello stesso tempo, usarlo come punto di accesso per altri dispositivi lo fa scaldare e riduce l’autonomia, soprattutto con streaming e videochiamate lunghe. Meglio avere un caricatore vicino, sul comodino o sulla scrivania della stanza. Sembra un dettaglio, ma in vacanza evita parecchi fastidi.

Anche la velocità di connessione può calare. In alcuni casi il passaggio attraverso lo smartphone rende la rete meno brillante rispetto al collegamento diretto al Wi-Fi della struttura. E la sera, quando molti ospiti guardano film o lavorano da remoto, il rallentamento si sente di più.

Per un weekend o una vacanza breve, l’hotspot resta spesso la soluzione più rapida. Per soggiorni lunghi, viaggi di lavoro o famiglie con tanti dispositivi, un router portatile da viaggio può ancora avere senso: si imposta una volta, regge meglio più connessioni e lascia libero il telefono. Ma per molti viaggiatori, ormai, la risposta è già in tasca.