Questa funzionalità risolve il fastidioso problema delle chiamate con l'iPhone

Si chiama Call Context e serve a mostrare direttamente nella schermata della chiamata prenotazioni, codici di conferma e informazioni utili già presenti nelle app dell’utente. La novità, segnalata da Gotechtor e legata ad Apple Intelligence, prova quindi a togliere di mezzo uno dei passaggi più fastidiosi: uscire dalla telefonata, cercare il dato giusto e tornare in linea sperando di non perdere il filo.

Tutto parte dal numero di telefono composto dall’utente. Quando l’iPhone riconosce che si sta chiamando un’azienda supportata, prova a collegare quel numero alle informazioni già presenti nelle app compatibili. Secondo la descrizione della funzione, non ascolta la conversazione per decidere cosa mostrare: usa il numero chiamato come punto di partenza.

Se trova qualcosa di utile, Call Context può far comparire una scheda direttamente nella schermata di chiamata. Niente passaggi continui tra Telefono, Mail o Messaggi. È il caso del volo da cambiare, della camera d’albergo da confermare, dell’ordine da verificare mentre l’operatore è in attesa. Una cosa semplice, in apparenza. Ma spesso è proprio lì che nasce il problema.

Toccando la scheda, si può aprire l’app da cui arriva l’informazione: per esempio Mail, Messaggi, Wallet o Calendario. Così non si vede solo un codice buttato lì, ma anche il punto da cui quel dato arriva: una mail di conferma, un biglietto salvato, un appuntamento in agenda.

Conferme di volo, hotel, biglietti e ordini: cosa può comparire sullo schermo

Gli esempi indicati da Apple riguardano soprattutto conferme di volo, prenotazioni alberghiere, biglietti e dettagli di ordini. Se si chiama una compagnia aerea per un viaggio già presente nella posta o nel calendario, Call Context può mostrare il codice di prenotazione o altri riferimenti legati al volo. Lo stesso può accadere, in linea generale, con un hotel o con un servizio commerciale.

Durante una chiamata, lo smartphone mostra una scheda con dettagli utili accanto a documenti di viaggio e laptop, in linea con Call Context di iOS 27.

La funzione è pensata per quei momenti in cui l’informazione c’è, ma è sepolta da qualche parte nel telefono. Una conferma ricevuta settimane prima, un PDF allegato, una prenotazione finita nel Calendario: l’iPhone prova a riportare tutto in primo piano proprio mentre serve. Non bisogna preparare il documento prima della telefonata.

Il risultato, però, dipende dai dati disponibili e dall’azienda chiamata. Se la prenotazione non è nelle app consultate, oppure se il numero non viene collegato con certezza a quel servizio, la scheda potrebbe non apparire. Come spesso accade con funzioni di questo tipo, contano anche la disponibilità nel Paese e il supporto delle singole lingue.

Privacy e Apple Intelligence: cosa viene cercato e cosa resta da chiarire

Il punto più delicato resta la privacy. Call Context cerca informazioni personali in app come Mail, Messaggi, Wallet e Calendario. Sono spazi in cui possono esserci dati sensibili: viaggi, spese, indirizzi, documenti di prenotazione. Apple inserisce la funzione dentro Apple Intelligence, il sistema che, quando possibile, dà priorità all’elaborazione direttamente sul dispositivo.

C’è però un aspetto che merita attenzione. Nella documentazione citata non emerge una garanzia separata e specifica sul fatto che ogni operazione di Call Context avvenga sempre e solo sull’iPhone. Apple, più in generale, presenta Apple Intelligence puntando molto sulla protezione dei dati e su sistemi controllati quando serve più potenza di calcolo. Per questa funzione, però, il quadro tecnico completo non risulta ancora spiegato in modo autonomo.

Un controllo per l’utente comunque c’è: Call Context si può disattivare. Chi non vuole vedere dati di prenotazione o informazioni personali comparire durante una chiamata può evitare di attivare l’opzione dedicata. Non è un dettaglio da poco, soprattutto per chi usa l’iPhone anche per lavoro o condivide spesso lo schermo in ufficio, in auto o in viaggio.

Compatibilità, lingue supportate e come attivare Show When Calling

Call Context arriva con iOS 27 sugli iPhone compatibili con Apple Intelligence, a partire da iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Sono inclusi anche i modelli della gamma iPhone 16 e quelli successivi. Restano fuori, quindi, diversi dispositivi ancora molto diffusi, anche se compatibili con altre versioni del sistema operativo.

Per attivare la funzione bisogna aprire Impostazioni, entrare in App, scegliere Telefono, poi toccare Apple Intelligence e Siri — oppure solo Siri, a seconda della versione di iOS mostrata — e abilitare Show When Calling. Da quel momento, quando si chiama un’azienda supportata, il sistema può mostrare in automatico le informazioni utili nella schermata della telefonata.

Apple segnala anche il supporto a più lingue oltre all’inglese, tra cui francese, tedesco, spagnolo, giapponese e coreano. La disponibilità può però cambiare da Paese a Paese, motivo per cui l’azienda rimanda alla pagina ufficiale dedicata alle funzioni di iOS 27. Call Context si aggiunge agli strumenti già introdotti con iOS 26, come Call Screening e Hold Assist, pensati per filtrare le chiamate indesiderate e gestire le attese. Qui, però, l’idea è diversa: non evitare la chiamata, ma arrivarci con le informazioni giuste già a portata di mano.