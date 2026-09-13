Questa funzionalità di WhatsApp è disponibile su Android da un po' di tempo, e ora finalmente arriva anche sull'iPhone

La novità, segnalata da WABetaInfo e ripresa dalla stampa specializzata tedesca, riguarda l’app iOS del servizio di messaggistica di Meta. A prima vista sembra un ritocco minimo. Nell’uso di tutti i giorni, però, tra gruppi, chat di lavoro e messaggi privati, può rendere più veloce capire cosa è arrivato senza aprire ogni conversazione.

Con il nuovo aggiornamento, nella schermata principale di WhatsApp su iPhone non compare più solo la scritta generica “foto” o “video” quando l’ultimo messaggio ricevuto contiene un file multimediale. Accanto alla conversazione appare una piccola anteprima del contenuto, abbastanza chiara da far capire se si tratta di un’immagine, di un filmato o di uno sticker mandato da un contatto o dentro un gruppo.

Secondo le prime indicazioni, la funzione riguarda i contenuti multimediali ricevuti come ultimo messaggio della chat. In pratica, scorrendo l’elenco delle conversazioni, l’utente può farsi subito un’idea di ciò che è arrivato, senza entrare nel thread. È un dettaglio, certo. Ma chi apre WhatsApp decine di volte al giorno sa quanto contino anche questi piccoli passaggi. Una foto nel gruppo famiglia, un video tra colleghi, uno sticker in una chat più leggera: tutto diventa riconoscibile già dalla schermata iniziale.

Aggiornamento iOS e rilascio a scaglioni dall’App Store

Per vedere le anteprime dei media su WhatsApp serve almeno la versione 26.34.74 per iOS, disponibile tramite App Store. Non tutti, però, la riceveranno nello stesso momento. Come accade spesso con le novità introdotte da Meta, il rilascio procede a scaglioni: alcuni iPhone la vedono subito, altri nei giorni successivi.

Uno smartphone mostra le anteprime dei media direttamente nella lista chat, come nella nuova funzione su iPhone.

Questa distribuzione graduale permette di controllare il funzionamento della novità e intervenire se emergono problemi. Al momento non risultano impostazioni particolari da attivare: dopo l’aggiornamento, l’anteprima dovrebbe comparire direttamente nella lista delle chat, se l’account è già compreso nel rilascio. “Meglio controllare l’aggiornamento dall’App Store”, spiegano le ricostruzioni dei siti specializzati, perché il semplice riavvio dell’app potrebbe non bastare. Come sempre, conviene anche verificare di avere spazio libero sul dispositivo.

Meno chat aperte a vuoto e più controllo sulle spunte blu

Il vantaggio più immediato è chiaro: si possono evitare aperture inutili delle conversazioni. Se dalla schermata principale si capisce già che quel contenuto non richiede una risposta urgente, si può rimandare la lettura senza entrare nella chat. Una comodità pratica, soprattutto quando arrivano molte notifiche in pochi minuti.

C’è poi un altro punto, meno tecnico ma molto concreto: la gestione delle conferme di lettura. Aprire una conversazione può far comparire le doppie spunte blu, se sono attive, e quindi segnalare al mittente che il messaggio è stato letto. Con la nuova anteprima, invece, l’utente può valutare a colpo d’occhio il tipo di contenuto ricevuto senza mandare subito quel segnale. La privacy di WhatsApp non cambia. Cambia però il modo di usare l’app: un piccolo margine in più per decidere quando rispondere.

Da Android a iPhone, WhatsApp rende l’esperienza più uniforme

La funzione non debutta su iOS. Gli utenti Android la conoscono già da alcune settimane, almeno nella versione beta, dove le anteprime dei media nella lista chat erano state provate prima dell’arrivo su iPhone. Il passaggio alla piattaforma Apple riduce quindi la distanza tra i due sistemi e va verso una esperienza WhatsApp più uniforme.

Negli ultimi mesi il servizio si è mosso soprattutto con interventi mirati, più che con grandi cambiamenti grafici. Tra questi c’è anche l’etichetta “bozza” per i messaggi non inviati, pensata per ritrovare più facilmente le conversazioni lasciate a metà. Ora le anteprime di foto, video e sticker aggiungono un altro tassello alla stessa idea: meno tocchi, più informazioni visibili subito, maggiore controllo sulla schermata principale. Nulla che stravolga l’app, insomma. Ma per milioni di utenti iPhone, abituati a usare WhatsApp come centro delle comunicazioni quotidiane, anche una modifica così può farsi notare già dalla prima mattina.