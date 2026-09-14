Questa è l'App che tutti ignorano ma consuma più di tutte le altre la batteria dello smartphone

Su iPhone e Android basta entrare nelle impostazioni di sistema e guardare quali app consumano di più, anche quando sembrano chiuse. Pochi tocchi, qualche grafico, percentuali ben visibili: e quel dubbio — il social aperto per pochi minuti, il gioco lasciato in pausa, la mappa rimasta attiva — diventa un dato concreto.

Per capire quali app pesano di più sulla durata della batteria, bisogna partire dal menu Impostazioni. Su iPhone il percorso è semplice: “Impostazioni” e poi “Batteria”. Qui iOS mostra il riepilogo dell’attività recente. Su molti telefoni Android, invece, il nome può cambiare in base alla marca: “Batteria”, “Assistenza dispositivo” oppure “Uso batteria”. La sostanza, però, non cambia.

In questa schermata il telefono non dice solo quanta carica resta. Mostra anche quali applicazioni hanno usato più energia nelle ultime ore o negli ultimi giorni, con una classifica in ordine di consumo. È lì, spesso sotto il grafico principale, che si capisce se il problema arriva da un’app usata troppo a lungo, da notifiche continue o da attività rimaste attive senza farsi notare. Non sempre, infatti, la colpa è della batteria: spesso sono le abitudini d’uso, o qualche app troppo invadente, a svuotarla prima del previsto.

Grafici, percentuali e background: i segnali da non ignorare

Su iOS, la schermata della batteria mostra grafici a barre che aiutano a distinguere l’uso vero e proprio del telefono dall’attività in background. La parte più evidente indica di solito il tempo in cui lo schermo è rimasto acceso e l’app è stata usata direttamente. Quella più tenue, invece, segnala il lavoro fatto mentre il telefono era bloccato o mentre l’utente stava facendo altro.

Controllare i grafici di consumo nelle impostazioni aiuta a capire quali app scaricano di più la batteria dello smartphone.

Ed è proprio quel secondo dato che va guardato con attenzione. Se un’app compare in alto nella lista anche se è stata aperta poco, può voler dire che ha continuato a scaricare dati, aggiornare contenuti, mandare notifiche o usare la posizione. Su Android i dettagli cambiano da produttore a produttore, ma il criterio resta lo stesso: percentuale di consumo, tempo di utilizzo e attività non visibile aiutano a capire se un’app sta chiedendo troppo alla batteria. Una giornata storta può capitare, magari durante un viaggio o dopo una lunga videochiamata. Ma se lo stesso nome torna sempre in cima alla lista, allora conviene intervenire.

Social, giochi e geolocalizzazione: le app che consumano più energia

Tra le app che finiscono più spesso in cima alle statistiche ci sono i social network, i giochi online e i servizi legati alla geolocalizzazione. Il motivo è semplice: video che partono da soli, feed aggiornati di continuo, messaggi in tempo reale, notifiche push, fotocamera e microfono richiamati spesso. Tutto questo mette al lavoro processore, schermo e connessione dati.

I giochi, soprattutto quelli con grafica pesante o partite multiplayer, consumano in fretta perché tengono attivi chip grafico, rete e audio. Le app di mappe, consegne, meteo locale e mobilità possono invece pesare anche quando sembrano ferme, soprattutto se hanno il permesso di seguire la posizione “sempre” e non solo “mentre usi l’app”. Sembra un dettaglio, ma cambia molto. Un telefono lasciato sulla scrivania a metà mattina può perdere diversi punti percentuali senza essere toccato, solo perché alcune app continuano a comunicare con rete e sensori.

Impostazioni da cambiare per consumare meno e ricaricare meno spesso

Quando un’app mostra un consumo batteria troppo alto, il primo passo è limitare l’aggiornamento in background. Su iPhone si può fare dalla voce dedicata nelle impostazioni generali. Su Android, in molti casi, si può intervenire sulla singola app e scegliere un uso della batteria più ristretto, con opzioni come “limitata” o “ottimizzata”. Spesso basta questo per recuperare qualche ora di autonomia.

Vale la pena controllare anche i permessi. La posizione può essere impostata su “mentre usi l’app”, le notifiche inutili possono essere disattivate e il download automatico di immagini, video e aggiornamenti può essere ridotto quando si è fuori casa. Chiudere un’app, da solo, non sempre risolve: se il sistema le permette di riattivarsi in background, continuerà comunque a consumare. Meglio quindi agire dalle impostazioni, con calma, magari quando il telefono è carico.

Se un’app continua a consumare troppo e non è indispensabile, la scelta più netta resta disinstallarla o sostituirla con una più leggera. Prima, però, conviene aggiornare il software: alcune versioni difettose possono causare consumi anomali, poi corretti dagli sviluppatori. La regola pratica è semplice: controllare ogni tanto la schermata della batteria, leggere i dati e sistemare i permessi. Così lo smartphone resta acceso più a lungo e non costringe a cercare il caricatore già a metà giornata.