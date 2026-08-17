Questa comune abitudine con il caricabatterie che abbiamo tutti rischia di essere disastrosa

Resta uno dei piccoli sprechi di casa che alimentano il cosiddetto consumo fantasma: poca energia alla volta, certo, ma abbastanza da pesare sulla bolletta elettrica e sui consumi complessivi.

Il meccanismo è semplice: un caricabatterie lasciato attaccato alla presa continua ad assorbire corrente anche quando il telefono non è più collegato. I tecnici lo chiamano consumo fantasma o consumo a vuoto. In pratica, l’alimentatore resta collegato alla rete e trattiene una piccola quantità di energia.

Per gli alimentatori moderni, le stime più usate indicano un assorbimento medio tra 0,1 e 0,5 watt quando sono inseriti nella presa ma non stanno caricando nulla. Una sciocchezza, verrebbe da dire. Il punto, però, è che quel consumo resta acceso per ore: di notte, nei fine settimana, nelle seconde case, ogni giorno.

In un anno, un solo caricatore lasciato sempre inserito può arrivare a consumare circa 4,4 kWh di energia, a seconda del modello e della sua efficienza. In soldi, con le tariffe elettriche attuali, significa in genere 1 o 2 euro l’anno per ogni dispositivo. Poco, ma non zero. Come ricordano spesso gli esperti di efficienza energetica, “il problema non è il singolo watt, è la somma delle abitudini”.

Non solo telefoni: modem, tv e standby pesano sulla bolletta

Il caricabatterie dello smartphone è solo l’esempio più immediato. In casa ci sono molti apparecchi che consumano energia anche quando sembrano spenti o inutilizzati: televisori in standby, console per videogiochi, decoder, modem, router, basi di ricarica per spazzolini elettrici, forni a microonde con il display sempre acceso.

Un caricabatterie lasciato attaccato alla presa, simbolo del consumo fantasma che può pesare sulla bolletta elettrica.

La scena è familiare: si spegne la tv con il telecomando, resta acceso il led rosso; il modem continua a lavorare in corridoio; due alimentatori rimangono infilati nella multipresa accanto al divano. Nulla di clamoroso. Ma la corrente continua a passare.

Secondo le valutazioni diffuse nel settore dell’efficienza domestica, l’insieme dei consumi in standby può arrivare a incidere fino a circa il 10% della bolletta elettrica di una famiglia. Molto dipende dal numero di apparecchi, dalla loro età e dalla qualità dei dispositivi. Quelli più vecchi, o più scadenti, spesso assorbono di più anche quando non vengono usati. E oggi, in molte abitazioni, gli alimentatori non sono più uno o due: tra telefoni, tablet, computer portatili, smartwatch e cuffie wireless, possono diventare cinque, sei, anche di più.

Il conto di fine anno: pochi watt possono diventare decine di euro

Il costo di un singolo caricabatterie sempre collegato resta basso. Ma il discorso cambia quando si sommano tutti gli apparecchi lasciati nella presa o in standby. Una famiglia con diversi dispositivi può spendere anche 10-12 euro l’anno solo per alimentatori inutilizzati. Se poi si considera l’intero pacchetto dei consumi nascosti, il peso può salire a 50-80 euro annui in più sulla bolletta. In alcune case, soprattutto dove gli apparecchi sono tanti e restano sempre collegati, si può superare anche quota 100 euro.

Sono cifre da prendere con buon senso, perché cambiano in base alle tariffe, alle abitudini quotidiane e alla classe energetica dei dispositivi. Però aiutano a capire il fenomeno. Non è un’emergenza domestica. È piuttosto una perdita continua, piccola ma ripetuta.

C’è anche il lato ambientale. Ridurre persino pochi kilowattora all’anno significa tagliare consumi evitabili e, su larga scala, contribuire a contenere le emissioni di CO2 legate alla produzione di elettricità. Staccare un alimentatore, da solo, non cambia il bilancio energetico del Paese. Moltiplicato per milioni di case, però, il gesto pesa di più.

Multiprese e alimentatori certificati: le abitudini semplici che tagliano gli sprechi

La soluzione più immediata è anche la più banale: staccare il caricabatterie quando la ricarica è finita. Sembra un dettaglio, ma farlo diventare un’abitudine — per esempio al mattino, quando si prende il telefono dal comodino — aiuta a ridurre gli sprechi senza spendere nulla.

Un aiuto concreto arriva dalle multiprese con interruttore, utili soprattutto nei punti della casa dove si accumulano più alimentatori: scrivania, mobile della tv, angolo ricarica in cucina. Con un solo clic si spengono più dispositivi e si evita che restino alimentati per ore. Alcune famiglie scelgono anche di tenere caricabatterie e piccoli apparecchi tutti nello stesso punto, così da controllarli più facilmente a fine giornata.

Conta, infine, la qualità. Usare alimentatori certificati e conformi alle norme di sicurezza riduce i rischi e spesso limita anche l’assorbimento a vuoto rispetto ai prodotti scadenti o non verificati. Per chi tende a dimenticarsene, bastano piccoli accorgimenti: una nota vicino alla presa, un promemoria sul telefono, un controllo veloce delle spine prima di uscire. Niente di complicato. Solo un gesto in meno lasciato al caso, e qualche spreco in meno nella bolletta elettrica.