Questa caratteristica iconica viene finalmente reintrodotta da Apple dopo 10 lunghi anni

Un dettaglio che sembrava ormai consegnato alla storia dei MacBook torna al centro delle novità Apple, insieme a cambiamenti importanti per i portatili professionali.

La presentazione del 28 ottobre 2026 mette sotto i riflettori il MacBook Pro ProLED, con novità che riguardano anche l’interazione con lo schermo. Ma è soprattutto una caratteristica iconica, scomparsa da un decennio, a riaccendere l’interesse degli appassionati. Tra design e prezzi, il ritorno non riguarderà tutti i modelli.

MacBook Pro ProLED, debutto con OLED touch da 14 e 16 pollici

La novità principale del nuovo MacBook Pro ProLED è lo schermo. Apple porta sui suoi portatili professionali un pannello OLED touch, disponibile nei formati da 14 pollici e 16 pollici. Una scelta che rompe con la linea seguita finora: Mac da una parte, iPad dall’altra, con il tocco diretto sempre tenuto lontano dai notebook. Questa volta, invece, Cupertino cambia strada.

Su X, John Ternus, responsabile hardware di Apple, ha scritto: “We’re glowing with excitement over the new MacBook Pro. You’ve gotta touch it to believe it”. Una frase costruita per l’occasione, ma il riferimento è chiaro: touchscreen e mela luminosa. Il telaio, secondo quanto comunicato, è più sottile rispetto alla generazione precedente. Tra le altre novità ci sono anche Dynamic Island, altoparlanti migliorati e una luminosità di picco più alta.

Dopo dieci anni torna il logo Apple illuminato

Il dettaglio che ha acceso di più la discussione tra gli appassionati, però, è un altro: il logo Apple illuminato torna sul coperchio del MacBook Pro dopo l’addio del 2016. Allora il nuovo design aveva mandato in pensione la mela retroilluminata, sostituendola con un simbolo lucido, ma spento. Per molti utenti Mac era un segno distintivo. Si vedeva nelle università, negli studi grafici, negli aeroporti. Una piccola icona, riconoscibile al primo colpo d’occhio.

Sui nuovi modelli ProLED, il logo resta lucido quando il computer è spento, come sui MacBook più recenti. Quando il portatile si accende, però, la mela torna a illuminarsi. Non è una funzione tecnica, e Apple non la presenta così. È soprattutto un ritorno d’immagine. Un richiamo ai vecchi MacBook Pro, quelli che per anni hanno contribuito a costruire l’identità visiva del marchio.

Prezzi, M5 Pro e M5 Max: la mela luminosa resta sui modelli più costosi

Il ritorno della mela luminosa, però, non vale per tutta la gamma. Secondo le informazioni disponibili, il logo Apple illuminato sarà presente solo sui MacBook Pro ProLED con touchscreen. Resta invece fuori dal MacBook Pro con chip M6 e dai MacBook Air, che continuano a usare il logo lucido tradizionale.

Il prezzo di partenza indicato per il modello da 14 pollici con 1 TB di archiviazione è di 3.349 euro: una cifra che porta il dispositivo nella parte più alta del catalogo Apple. La versione base del ProLED monta il chip M5 Pro. Chi vuole più potenza può scegliere il M5 Max oppure passare al modello da 16 pollici, spendendo di più.

Di fatto, la caratteristica più nostalgica del nuovo MacBook diventa anche un segno di distinzione commerciale. Apple riporta indietro una delle sue icone più riconoscibili, ma la lega al modello più avanzato. E, per molti utenti, anche al più difficile da mettere nel carrello.