Questa app ha recuperato file che avevo cancellato anni fa, e la cosa mi ha fatto venire i brividi

Quando si prova a recuperare un file cancellato da un PC Windows, anche molto tempo dopo, può emergere una realtà poco rassicurante: quei dati potrebbero essere ancora presenti.

Questo accade perché il sistema operativo, nella maggior parte dei casi, non elimina subito il contenuto, ma si limita a contrassegnare come disponibile lo spazio che occupava, lasciandolo recuperabile finché non viene sovrascritto, per esempio con programmi come Recuva.

Perché cancellare un file non significa eliminarlo davvero

Il punto è semplice, ma non così immediato per chi usa il computer tutti i giorni: la cancellazione di un file su un hard disk meccanico non vuol dire distruggerlo all’istante. Su Windows, quando si svuota il cestino o si elimina un documento, il sistema indica quella zona del disco come pronta per ospitare nuovi dati. Il contenuto, però, può restare dov’è. Invisibile, ma ancora lì. Almeno finché non viene sovrascritto.

Per questo, se si cancella qualcosa per errore, i tecnici ripetono sempre la stessa cosa: fermarsi subito, non installare programmi a caso, non copiare altri file e avviare il prima possibile un software di recupero dati. Più si continua a usare il PC, più aumenta il rischio che quello spazio venga occupato da altro. Il file non si vede più, insomma. Ma non è detto che sia davvero scomparso.

Recuva e il lato inquietante del recupero dati domestico

Tra i programmi più conosciuti c’è Recuva, sviluppato da Piriform e in circolazione dal 2007, quando il cloud non era ancora il rifugio automatico di foto, tesi universitarie e documenti di lavoro. È diventato famoso perché è facile da usare: si avvia una scansione, compare una lista di file recuperabili, si tenta il ripristino. E spesso funziona. A volte anche troppo.

Chi lo ha usato per assistenza tecnica racconta di aver ritrovato foto di famiglia, archivi personali, cartelle di lavoro considerate perse per sempre. Ma anche nomi di file, anteprime e frammenti che il proprietario del computer avrebbe preferito non vedere riapparire. “Non apro mai nulla senza permesso”, hanno spiegato diversi tecnici informatici in situazioni simili. Il problema, però, resta: con l’accesso fisico al disco, una scansione si può tentare.

La modalità deep scan di Recuva può trovare elementi sfuggiti alla ricerca di base e, in certi casi, recuperare pezzi di documenti anche quando il file intero non è più integro. Mezzo file Word, una vecchia immagine, una cartella dimenticata. Quanto basta, a volte, per tirare fuori informazioni sensibili.

HDD, SSD e cancellazione sicura: cosa cambia davvero

Con gli SSD la storia cambia, anche se non sempre come si pensa. Recuva può ancora trovare file cancellati su alcune unità a stato solido, soprattutto esterne o configurate in modo particolare, ma il funzionamento è diverso rispetto agli HDD tradizionali. Gli SSD moderni usano spesso la funzione TRIM: quando un file viene eliminato, il sistema operativo comunica all’unità quali blocchi non servono più, e il disco può cancellarli durante le normali attività interne.

Per chi ha perso un documento, questo accorcia il tempo utile per recuperarlo. Per chi vuole eliminare davvero dati privati, invece, è una tutela in più. Attenzione però ai vecchi strumenti pensati per “distruggere” i dati sugli hard disk meccanici: sovrascrivere più volte un SSD con dati casuali può ridurne la durata e non garantisce sempre una pulizia completa. Meglio usare funzioni di secure erase adatte al modello, oppure strumenti avviabili da USB come ShredOS per gli HDD.

E Recuva va scaricato solo dal sito ufficiale o dal Microsoft Store: cercarlo a caso su Google espone a copie dubbie e programmi che usano un nome noto per farsi installare. La lezione è semplice, ma poco tranquillizzante: eliminare non basta. Se un file deve sparire, va cancellato nel modo giusto.