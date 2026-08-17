Questa app gratuita e open source ha finalmente reso utili i pulsanti fisici del mio telefono

Key Mapper trasforma i pulsanti Android in scorciatoie su misura. È un’app gratuita e open source che permette di dare un nuovo compito ai tasti fisici del telefono, a partire da quelli del volume, usando l’accesso all’Accessibilità.
Key Mapper trasforma i pulsanti Android in scorciatoie su misura. È un’app gratuita e open source che permette di dare un nuovo compito ai tasti fisici del telefono, a partire da quelli del volume, usando l’accesso all’Accessibilità.
Valentina Giungati
Pubblicato il 17 ago 2026
Questa app gratuita e open source ha finalmente reso utili i pulsanti fisici del mio telefono

Una doppia pressione, una pressione lunga, una sequenza: il gesto cambia, il comando parte. Senza cambiare smartphone, senza procedure complicate. E in molti casi il telefono diventa più svelto da usare.

Al primo avvio, Key Mapper può sembrare più tecnica di quanto sia davvero. Il motivo è semplice: chiede di attivare il servizio di Accessibilità Android. È il passaggio decisivo, perché senza quel permesso l’app non può riconoscere la pressione dei tasti né far partire le scorciatoie personalizzate scelte dall’utente.

La procedura, comunque, è abbastanza chiara. Si apre Key Mapper, si cerca nella schermata principale la voce legata all’Accessibilità e si tocca “Correggi”. A quel punto Android porta all’elenco dei servizi installati: basta selezionare l’app e abilitarla. In sostanza, serve a leggere i pulsanti e collegarli alle azioni. Da lì si può scegliere un trigger, cioè una pressione o una combinazione di tasti, e associarlo a un comando preciso.

Tasti volume come scorciatoie: mappe, musica e comandi senza sbloccare lo schermo

Il caso più immediato riguarda i tasti del volume. Di solito fanno una cosa sola: alzano o abbassano l’audio. Con Key Mapper, invece, possono continuare a comportarsi normalmente con una pressione singola e attivare altri comandi con una doppia pressione o con una pressione prolungata. Senza cambiare il modo in cui si usa il telefono ogni giorno.

Mano che tiene uno smartphone con il dito vicino ai tasti volume, schermata impostazioni sfocata sul display
Primo piano dei tasti fisici di uno smartphone, ideali da trasformare in scorciatoie e comandi rapidi su Android.

Un esempio: la doppia pressione di Volume Giù può aprire Google Maps, comodo quando si sale in auto o bisogna avviare in fretta la navigazione. Su Volume Su, invece, si può mettere un altro comando, come play o pausa per musica, podcast o qualunque contenuto in riproduzione. Il vantaggio si vede nelle situazioni più banali: telefono in tasca, auricolari collegati, schermo spento. Due tocchi sul pulsante e la musica si ferma. Niente notifiche da cercare, niente widget, niente controlli sul display.

Oltre Quick Tap: combinazioni, pressioni prolungate e sequenze personalizzate

Alcuni smartphone Android, soprattutto i Google Pixel, hanno già comandi rapidi integrati. Quick Tap, per esempio, permette di aprire un’app, fare uno screenshot o controllare la riproduzione con un doppio tocco sul retro del telefono. Anche il tasto di accensione può essere collegato alla fotocamera o al portafoglio digitale. Sono scorciatoie utili, ma restano dentro una lista di opzioni già decise.

Con Key Mapper il margine è più ampio: si possono creare combinazioni di pulsanti, pressioni lunghe, doppie pressioni e sequenze più elaborate. Non è solo “premere un tasto per aprire un’app”. Si può costruire una scorciatoia intorno a un’abitudine concreta: aprire la navigazione, controllare l’audio, accendere la torcia o richiamare una funzione che di solito richiede diversi tocchi nei menu di Android. Secondo la documentazione dell’app, le azioni disponibili sono più di cento e possono riguardare non solo i pulsanti del telefono, ma anche tastiere esterne e controller di gioco.

Versione gratuita e funzioni a pagamento: quando bastano i pulsanti fisici e quando servono quelli flottanti

Per molti utenti, la versione gratuita di Key Mapper basta e avanza. Permette di rimappare i pulsanti fisici, creare scorciatoie e usare i tasti del volume in modo più flessibile. In più è open source, dettaglio importante per chi preferisce strumenti trasparenti e controllabili dalla comunità degli sviluppatori. C’è però anche un componente aggiuntivo a pagamento, pensato per chi vuole andare oltre i tasti hardware.

Introduce i pulsanti flottanti sullo schermo: comandi virtuali che si possono spostare, ridimensionare e mostrare sopra le app, nella tastiera o nel pannello delle notifiche. Può essere utile a chi richiama spesso le stesse funzioni e non vuole passare ogni volta dai menu di sistema. Per un uso più essenziale, però, i controlli fisici sono già sufficienti: una doppia pressione per Google Maps, un gesto per la musica, una sequenza per un’azione ricorrente. Il punto è proprio questo: molti telefoni Android hanno già più scorciatoie di quanto sembri. Bisogna solo dare ai pulsanti un compito nuovo.

Ti consigliamo anche

Chiunque possieda un telefono Samsung dovrebbe modificare queste impostazioni ad agosto
Attualità

Chiunque possieda un telefono Samsung dovrebbe modificare queste impostazioni ad agosto
Nintendo sgancia la bomba su Minecraft: funzionalità assurde in arrivo
Attualità

Nintendo sgancia la bomba su Minecraft: funzionalità assurde in arrivo
Chi dimentica di inserire questa voce nella propria polizza assicurativa auto spesso finisce per pagare di più in caso di incidente
Attualità

Chi dimentica di inserire questa voce nella propria polizza assicurativa auto spesso finisce per pagare di più in caso di incidente
Ti stanno portando via i soldi su TikTok: attenzione a questo dettaglio
Attualità

Ti stanno portando via i soldi su TikTok: attenzione a questo dettaglio
Link copiato negli appunti
Change privacy settings
×