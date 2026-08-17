Questa app gratuita e open source ha finalmente reso utili i pulsanti fisici del mio telefono

Una doppia pressione, una pressione lunga, una sequenza: il gesto cambia, il comando parte. Senza cambiare smartphone, senza procedure complicate. E in molti casi il telefono diventa più svelto da usare.

Al primo avvio, Key Mapper può sembrare più tecnica di quanto sia davvero. Il motivo è semplice: chiede di attivare il servizio di Accessibilità Android. È il passaggio decisivo, perché senza quel permesso l’app non può riconoscere la pressione dei tasti né far partire le scorciatoie personalizzate scelte dall’utente.

La procedura, comunque, è abbastanza chiara. Si apre Key Mapper, si cerca nella schermata principale la voce legata all’Accessibilità e si tocca “Correggi”. A quel punto Android porta all’elenco dei servizi installati: basta selezionare l’app e abilitarla. In sostanza, serve a leggere i pulsanti e collegarli alle azioni. Da lì si può scegliere un trigger, cioè una pressione o una combinazione di tasti, e associarlo a un comando preciso.

Tasti volume come scorciatoie: mappe, musica e comandi senza sbloccare lo schermo

Il caso più immediato riguarda i tasti del volume. Di solito fanno una cosa sola: alzano o abbassano l’audio. Con Key Mapper, invece, possono continuare a comportarsi normalmente con una pressione singola e attivare altri comandi con una doppia pressione o con una pressione prolungata. Senza cambiare il modo in cui si usa il telefono ogni giorno.

Primo piano dei tasti fisici di uno smartphone, ideali da trasformare in scorciatoie e comandi rapidi su Android.

Un esempio: la doppia pressione di Volume Giù può aprire Google Maps, comodo quando si sale in auto o bisogna avviare in fretta la navigazione. Su Volume Su, invece, si può mettere un altro comando, come play o pausa per musica, podcast o qualunque contenuto in riproduzione. Il vantaggio si vede nelle situazioni più banali: telefono in tasca, auricolari collegati, schermo spento. Due tocchi sul pulsante e la musica si ferma. Niente notifiche da cercare, niente widget, niente controlli sul display.

Oltre Quick Tap: combinazioni, pressioni prolungate e sequenze personalizzate

Alcuni smartphone Android, soprattutto i Google Pixel, hanno già comandi rapidi integrati. Quick Tap, per esempio, permette di aprire un’app, fare uno screenshot o controllare la riproduzione con un doppio tocco sul retro del telefono. Anche il tasto di accensione può essere collegato alla fotocamera o al portafoglio digitale. Sono scorciatoie utili, ma restano dentro una lista di opzioni già decise.

Con Key Mapper il margine è più ampio: si possono creare combinazioni di pulsanti, pressioni lunghe, doppie pressioni e sequenze più elaborate. Non è solo “premere un tasto per aprire un’app”. Si può costruire una scorciatoia intorno a un’abitudine concreta: aprire la navigazione, controllare l’audio, accendere la torcia o richiamare una funzione che di solito richiede diversi tocchi nei menu di Android. Secondo la documentazione dell’app, le azioni disponibili sono più di cento e possono riguardare non solo i pulsanti del telefono, ma anche tastiere esterne e controller di gioco.

Versione gratuita e funzioni a pagamento: quando bastano i pulsanti fisici e quando servono quelli flottanti

Per molti utenti, la versione gratuita di Key Mapper basta e avanza. Permette di rimappare i pulsanti fisici, creare scorciatoie e usare i tasti del volume in modo più flessibile. In più è open source, dettaglio importante per chi preferisce strumenti trasparenti e controllabili dalla comunità degli sviluppatori. C’è però anche un componente aggiuntivo a pagamento, pensato per chi vuole andare oltre i tasti hardware.

Introduce i pulsanti flottanti sullo schermo: comandi virtuali che si possono spostare, ridimensionare e mostrare sopra le app, nella tastiera o nel pannello delle notifiche. Può essere utile a chi richiama spesso le stesse funzioni e non vuole passare ogni volta dai menu di sistema. Per un uso più essenziale, però, i controlli fisici sono già sufficienti: una doppia pressione per Google Maps, un gesto per la musica, una sequenza per un’azione ricorrente. Il punto è proprio questo: molti telefoni Android hanno già più scorciatoie di quanto sembri. Bisogna solo dare ai pulsanti un compito nuovo.