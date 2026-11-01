Questa App Android è pericolosa: spia le azioni sui conti bancari

Secondo le analisi, l’app — scaricata su oltre 10.000 smartphone — installava di nascosto il trojan bancario Anatsa, capace di intercettare i dati di accesso all’online banking. La segnalazione, ripresa il 27 ottobre da Netzwelt, riguarda soprattutto chi aveva già installato l’app prima della rimozione: in quel caso, avvertono gli esperti, non basta che Google l’abbia cancellata dallo store. Bisogna controllare il telefono e agire.

La falsa app PDF Reader sembrava un programma qualsiasi. Uno di quelli che si scaricano al volo per aprire un documento sul telefono, senza farci troppo caso. Secondo Zscaler ThreatLabz, però, dietro quell’aspetto innocuo si nascondeva un sistema pensato per portare il trojan bancario Anatsa sui dispositivi Android, con un rischio concreto per le credenziali bancarie. Prima della rimozione dal Google Play Store, l’app risultava installata più di 10.000 volte.

Il nome da cercare è quello dello sviluppatore: Duka Zuri. Se sullo smartphone compare un’app chiamata PDF Reader collegata a quel profilo, il consiglio degli esperti è semplice: eliminarla subito. Google l’ha già rimossa dallo store, ma questo non significa che sparisca automaticamente dai telefoni su cui era stata installata. Ed è proprio lì che il problema può restare, soprattutto per chi non controlla spesso le app presenti sul dispositivo.

Anatsa, il trojan che passa dai permessi di accessibilità alle finte schermate della banca

Il nodo, secondo la ricostruzione dei ricercatori, è il comportamento di Anatsa, un trojan già noto per le frodi legate all’online banking. La falsa app chiede all’utente l’accesso ai servizi di accessibilità, una funzione legittima di Android nata per aiutare chi ha difficoltà a usare il telefono. Una volta ottenuto quel permesso, però, il malware può usarlo per fare ben altro.

Uno smartphone con avviso di sicurezza richiama i rischi di app false su Android e il furto di credenziali bancarie.

Da quel momento, spiegano gli esperti di Zscaler ThreatLabz, il trojan può ottenere altri permessi, come la lettura degli SMS o la possibilità di mostrare finestre sopra le altre app. In pratica, quando l’utente apre l’app della banca, Anatsa può piazzare una schermata di login falsa sopra quella vera. Chi inserisce nome utente, password o codici pensa di parlare con il proprio istituto. Invece quei dati possono finire direttamente agli aggressori.

Il meccanismo è insidioso proprio perché spesso non dà segnali chiari. Il telefono può sembrare normale. Magari è solo un po’ più lento, magari compare una richiesta di permesso insolita, o una finestra nel momento sbagliato. Piccoli indizi, facili da ignorare.

Come controllare se il falso PDF Reader è sul telefono e rimuoverlo senza rischi

Chi usa uno smartphone Android dovrebbe verificare subito se tra le app installate c’è un PDF Reader sospetto. Il percorso cambia un po’ da modello a modello, ma di solito basta aprire le Impostazioni, entrare in App e scorrere l’elenco. Sui dispositivi Samsung, per esempio, si va su “Impostazioni” e poi su “App”; selezionando l’app si può aprire anche la voce “Dettagli app nello store”.

Se il Play Store non mostra più informazioni sull’app, oppure se compare il nome dello sviluppatore Duka Zuri, meglio non perdere tempo e procedere con la disinstallazione. Prima, se possibile, conviene togliere i permessi più delicati: accessibilità, lettura degli SMS e sovrapposizione su altre app, quando presenti nelle impostazioni del telefono.

Dopo averla rimossa, gli esperti consigliano di riavviare lo smartphone e controllare che l’app non sia più nell’elenco. Vale la pena dare un’occhiata anche alle applicazioni installate di recente. Non perché ogni app sconosciuta sia per forza pericolosa, ma perché i malware bancari spesso si presentano come strumenti banali: un lettore PDF, un convertitore di file, una piccola utility.

Dati bancari a rischio: scansione antivirus, banca e cambio delle credenziali

Chi pensa di aver usato la falsa app PDF Reader mentre entrava nel proprio online banking dovrebbe muoversi con ordine. Il primo passo è fare una scansione con un’app di sicurezza affidabile per Android. Anche il Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik tedesco, citato da Netzwelt, raccomanda l’uso di un antivirus sul dispositivo quando si sospetta un’infezione. La scansione non sostituisce la rimozione manuale, ma può aiutare a trovare eventuali componenti rimasti o altre app sospette.

Poi c’è la banca. Se si teme che le credenziali siano state intercettate, è bene contattare subito l’istituto, spiegare cosa è successo e chiedere se risultano accessi o operazioni anomale. Solo dopo, da un dispositivo sicuro — non dallo smartphone sospetto — conviene cambiare password, codici di accesso e, se previsto, le impostazioni dell’autenticazione a due fattori.

Occhio anche agli SMS bancari e alle notifiche dell’app: movimenti non riconosciuti, tentativi di accesso o richieste di conferma mai avviate vanno segnalati subito. In casi come questo il tempo conta. Un controllo fatto mezz’ora prima può evitare guai più seri, soprattutto quando il malware, come Anatsa, punta a rubare l’identità digitale dell’utente proprio mentre entra nella sua banca online.