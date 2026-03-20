Quel software preinstallato sul tuo PC lo sta distruggendo: devi rimuoverlo oggi stesso, colpiti milioni di utenti

Nel mondo della tecnologia, spesso ci vengono venduti dispositivi con software preinstallati, pensati per facilitarci la vita, ma che in realtà possono trasformarsi in vere e proprie bombe a orologeria.

Un esempio lampante di questo è l’applicazione preinstallata che sta creando danni ingenti su milioni di PC con Windows 11. Un errore che sta causando malfunzionamenti, rallentamenti e blocchi dei dischi rigidi. Il problema è tanto grave che Microsoft stessa non è riuscita a intervenire in modo definitivo, lasciando gli utenti nel limbo.

A quanto pare, una volta che questo software entra in funzione, si prende letteralmente il controllo del disco C, bloccando una buona parte della capacità di memoria e influenzando negativamente la velocità del sistema. Un piccolo malinteso, certo, ma che si traduce in perdita di tempo e produttività. Di recente, è emerso che migliaia di utenti si sono ritrovati con i loro PC più lenti di quanto dovrebbero essere, con un rumore incessante proveniente dal disco fisso, e senza riuscire a liberare spazio, nonostante le azioni di pulizia e ottimizzazione.

La minaccia invisibile al tuo PC

Non è un virus, ma un’app che Microsoft ha inserito nel sistema operativo come parte integrante, probabilmente per gestire alcuni task in background. Nonostante le intenzioni iniziali di questa applicazione, il risultato finale è un disastro per la maggior parte degli utenti che non sanno come fermarla. Il software in questione, legato a una gestione automatica dei dati di sistema, agisce in modo invasivo, senza che l’utente ne abbia effettivamente il controllo. Questo significa che, anche se si tenta di liberare spazio o ottimizzare il sistema, il software continua a occupare una porzione ingente del disco senza che ci sia la possibilità di liberarlo.

I tecnici esperti del settore sono stati chiari: la soluzione immediata è disinstallarlo senza indugi. Tuttavia, non si tratta di un’applicazione facilmente rimovibile. Anzi, in molti casi, gli utenti non sono nemmeno consapevoli della sua presenza. Alcuni hanno provato a disattivare l’app attraverso il pannello di controllo, ma si sono ritrovati con il PC ancora più compromesso e con il sistema che chiedeva di ripristinare l’applicazione come se fosse parte di un processo di aggiornamento obbligatorio.

Chi si è trovato a dover fare i conti con il problema si è ritrovato ad affrontare un paradosso tecnologico: l’innovazione promessa da Windows 11 e le sue funzionalità avanzate sono ridotte a uno strumento di frustrazione, con le risorse del computer inghiottite da un software che dovrebbe essere trasparente e invisibile. La situazione è tanto seria che alcuni utenti hanno persino iniziato a lamentarsi di rallentamenti improvvisi, accessi a memoria completamente saturi e l’impossibilità di usare il proprio computer per applicazioni quotidiane come la navigazione web o la gestione di documenti.

Se hai un PC con Windows 11, è arrivato il momento di agire. Non ignorare questo avvertimento. La rimozione del software preinstallato è essenziale. La comunità di esperti ha trovato un modo per farlo, e la guida completa è disponibile online. La cosa più sorprendente è che, una volta rimosso, i miglioramenti sono immediati. I rallentamenti spariscono, il sistema torna a essere veloce e reattivo, e il tuo PC può finalmente svolgere le operazioni quotidiane senza ostacoli.

Se non sei sicuro di come procedere, prendi l’abitudine di eseguire un controllo approfondito della tua macchina, magari anche con un software di gestione di sistema che evidenzi i processi sospetti. La rimozione di un’app preinstallata non è mai semplice, ma in questo caso è un passo necessario per riportare il tuo computer al massimo delle sue potenzialità.