Non sono lì per caso. Nelle ore di punta, le strade hanno bisogno di risposte rapide, non solo di semafori che cambiano sempre allo stesso modo. Si notano spesso da fermi, in auto o in moto, poco prima della linea d’arresto: scatole chiare, compatte, montate su pali o bracci metallici. Molti le scambiano per telecamere per le multe. Nella maggior parte dei casi, però, sono sensori per la gestione del traffico urbano.

I quadrati bianchi installati sopra i semafori sono di solito dispositivi di rilevazione collegati alla centralina dell’incrocio, cioè al sistema che regola le luci rosse, gialle e verdi. Si trovano soprattutto nei punti più trafficati: grandi viali di accesso al centro, incroci vicino a scuole, ospedali, stazioni, corsie preferenziali e nodi attraversati da autobus e tram. A volte sono fissati sopra la lanterna semaforica, altre su un palo laterale, orientati verso la carreggiata o verso la corsia da controllare.

L’aspetto può trarre in inganno. Una custodia bianca, un frontale scuro, qualche cavo: abbastanza per far pensare a una telecamera per multe al semaforo rosso. Ma non tutti i dispositivi montati sui semafori servono a fare sanzioni. Anzi, molti si limitano a “leggere” la presenza dei mezzi, senza registrare targhe o volti. Nei sistemi più recenti, spiegano i tecnici della mobilità urbana, questi sensori lavorano insieme a centraline digitali e piattaforme di controllo del traffico. Un lavoro continuo, quasi invisibile, minuto dopo minuto.

Così leggono auto, bus, tram e flussi agli incroci

I sensori ai semafori possono usare tecnologie diverse: video, radar, infrarossi, magnetometri o spire induttive inserite nell’asfalto. Il principio, però, resta lo stesso: capire se su una corsia c’è un veicolo, quanti mezzi stanno arrivando e in quale direzione si muovono. Alcuni dispositivi rilevano auto e moto ferme alla linea d’arresto. Altri stimano il traffico in avvicinamento, con una lettura più ampia della strada.

Un sensore bianco sopra il semaforo monitora i flussi all’incrocio, aiutando a gestire i tempi del traffico urbano.

Nei corridoi del trasporto pubblico, questi strumenti possono riconoscere anche il passaggio di autobus, tram o mezzi autorizzati, dialogando con i sistemi di priorità semaforica. In pratica, se un autobus è in ritardo o sta entrando in un incrocio complicato, la centralina può allungare il verde di qualche secondo o anticiparlo, se le condizioni lo consentono. Non succede sempre, e non ovunque. Dipende dal tipo di impianto, dal programma installato e dalle scelte del Comune. “Il sensore non decide da solo, fornisce un’informazione”, spiegano spesso gli addetti del settore. La decisione, semmai, arriva dal sistema semaforico.

Perché regolano meglio il verde e possono ridurre le code

La funzione principale dei quadrati bianchi sopra i semafori è rendere più elastici i tempi del verde, superando il vecchio schema del ciclo sempre uguale. In un incrocio tradizionale, il semaforo può continuare a dare lo stesso tempo a una strada vuota e a una piena. Con i sensori, invece, l’impianto può accorciare o allungare alcune fasi, sempre nel rispetto della sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli.

L’obiettivo è chiaro: meno attese inutili, code più contenute e traffico più ordinato nelle ore critiche. Sui grandi assi urbani, anche pochi secondi recuperati a ogni ciclo possono pesare sullo scorrimento complessivo, soprattutto tra le 7.30 e le 9 del mattino o nel rientro serale.

Non è una bacchetta magica. Se le auto sono troppe rispetto alla capacità della strada, nessun sensore può cancellare l’ingorgo. Può però evitare sprechi evidenti, per esempio tenendo fermo un flusso intenso davanti a una direzione dove non passa nessuno. E negli incroci più carichi, questo può fare la differenza.

Privacy e falsi miti: non sempre sono telecamere per le multe

Il punto che incuriosisce di più resta la privacy ai semafori. Molti automobilisti temono che quei dispositivi registrino tutto: targa, volto del conducente, passaggio del veicolo. In realtà, quando si tratta di sensori di traffico e non di apparecchi autorizzati per le sanzioni, lo scopo è raccogliere dati utili alla circolazione: presenza, quantità, movimento, occupazione della corsia. Nei sistemi con analisi video, le eventuali immagini possono essere elaborate in tempo reale senza essere conservate o usate per identificare le persone, secondo le regole sul trattamento dei dati personali.

Diverso è il caso degli impianti autorizzati per il controllo delle infrazioni, come il passaggio con il rosso. In quel caso servono procedure, omologazioni, segnaletica e una gestione documentale precisa. Confondere questi apparati con i normali sensori per la sicurezza stradale alimenta un equivoco molto diffuso. Quei piccoli quadrati bianchi, nella maggior parte degli incroci, non sono “occhi” puntati sugli automobilisti. Sono strumenti tecnici pensati per rendere il traffico meno casuale e aiutare le città a scorrere meglio. Anche quando nessuno ci fa caso.