Qubii Duo: backup gratuito e automatico di iPhone ad ogni ricarica

Qubii Pro è un geniale dispositivo certificato MFi che permette di effettuare -gratis e in totale autonomia- il backup di iPhone ad ogni ricarica. Basta collegarlo tra iPhone e il caricabatterie, e lui si occuperà di trasferire i dati del telefono sulla memoria micro SD (non inclusa). È il tuo server iCloud personale e sicuro, e senza abbonamento, e può essere tua a 54€ incluse spedizioni Prime.

Backup Automatico iPhone e iPad

Il funzionamento del dispositivo è semplice. Si inserisce al suo interno una memoria SD di capienza adeguata; dopodiché il Qubii Pro va posto tra il cavo USB di iPhone e iPad e l’alimentatore. Da quel momento in poi, e senza alcun intervento da parte dell’utente, avrà inizio il backup di foto, video, musica o informazioni di contatto senza Internet e senza abbonamenti o altri costi occulti.

Questo gingillo è oggettivamente l’uovo di Colombo per i distratti che si dimenticano sempre di effettuare il backup ma non vogliono sganciare un abbonamento mensile per una feature che -francamente- dovrebbe essere gestita in automatico e in modo gratuito in modo simile a come fa questa piccola app.

Qubii Pro include anche un’app dedicata con cui configurare il dispositivo e gestire il trasferimento dati. Trasferimento che avviene sempre alla massima velocità possibile.