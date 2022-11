Con il lancio degli AirTag Apple ha portato l’attenzione del pubblico (anche) sui tracker Bluetooth. Parliamo di piccoli localizzatori che gli utenti possono utilizzare per rintracciare oggetti smarriti, come portafogli, chiavi e così via. Se ti interessa un prodotto di questo tipo ma cerchi qualcosa di più economico (ma ugualmente affidabile), ti consiglio il pack con ben 4 tracker ATUVOS. Oggi è in offerta su Amazon e grazie allo sconto del 40% – con Coupon – puoi concludere l’acquisto a soli 57 euro e pochi spiccioli.

Il localizzatore è compatibile con il network Dov’è di Apple, e questo è un gigantesco punto a favore per il piccolo ma utilissimo gadget. Il tracker di ATUVOS integra un altoparlante che emette un suono per essere facilmente ritrovato, anche nel caos più totale, ed è l’ideale da abbinare a chiavi, portafogli, borse e non solo. Ad esempio, c’è anche chi lo lascia in auto, per rintracciare il veicolo in caso di furto.

La distanza massima supportata è 120m, e se dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, puoi visualizzare il tracker ATUVOS sulla mappa. Proprio come se fosse un device Apple, per intenderci. La batteria, al pari dell’AirTag, è incredibile: dovrai sostituirla dopo oltre un anno.

Il tag – resistente all’acqua – sfrutta tutte le misure di sicurezza offerte da Apple. La rete del network Dov’è è infatti crittografata e anonima, e nemmeno l’azienda di Cupertino può risalire alla sua posizione. Nel caso in cui dovessi smarrirlo, puoi attivare la Modalità Smarrito e aggiungere le tue informazioni di contatto (dovesse essere ritrovato da qualcuno…).

📢 Ricorda che per ottenere lo sconto del 40%, e di conseguenza pagare il kit ATUVOS solo 57 euro, devi spuntare la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungerlo al carrello, e – ti consiglio – anche in tempi brevi, perché la richiesta è molto alta.

A proposito di sconti, hai dato un’occhiata all’offerta eBay su iPhone 14 Pro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.