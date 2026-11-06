Quanto spesso bisogna pulire il computer? Secondo gli esperti non lo facciamo mai abbastanza

Una pulizia trascurata può trasformare un computer perfettamente funzionante in una macchina più rumorosa e meno affidabile, anche senza segnali evidenti nei primi mesi.

Tra polvere e prese d’aria, il problema riguarda sia i portatili sia i desktop, soprattutto quando restano accesi molte ore e vengono usati in ambienti poco controllati. Non è sempre immediato capire quando intervenire: abitudini domestiche, posizione del dispositivo e condizioni della stanza possono cambiare molto la situazione. E prima di mettere mano a ventole e componenti, conviene conoscere le precauzioni più importanti.

Ventole rumorose e PC bollente: i segnali da non ignorare

Il primo segnale, quasi sempre, è il rumore. Le ventole del computer cominciano a girare forte anche quando non si sta facendo nulla di pesante: una pagina web aperta, due programmi in uso, poco altro. Non è solo una seccatura per le orecchie.

Quando la polvere si deposita su griglie, filtri, dissipatori e pale delle ventole, l’aria circola peggio. E così CPU e GPU lavorano a temperature più alte del normale. A quel punto il sistema prova a proteggersi abbassando la frequenza. Il risultato si vede subito: giochi meno fluidi, programmi lenti, blocchi improvvisi. Nei casi peggiori, spegnimenti senza preavviso.

“Se il case è caldo al tatto o le ventole sembrano sempre sotto sforzo, la pulizia è già in ritardo”, spiegano di solito i tecnici di assistenza. C’è anche un problema meno evidente: lo sporco su scheda madre e scheda grafica, con il tempo, può favorire ossidazione, falsi contatti e guasti.

Ogni 3-6 mesi: quando animali, fumo e polvere accorciano i tempi

La regola indicata dagli esperti è semplice, ma spesso ignorata: una pulizia del PC completa andrebbe fatta ogni tre-sei mesi. Non una volta ogni due anni, quando il computer inizia a dare segni di cedimento. Molto dipende da dove si usa il dispositivo.

In una stanza pulita, senza tappeti pesanti e con poca polvere, può bastare un intervento ogni sei mesi. Se però in casa ci sono animali domestici, se si fuma al chiuso o se il computer sta vicino al pavimento, meglio non aspettare: tre mesi sono una soglia più prudente. I peli di cani e gatti, insieme alla polvere, finiscono per compattarsi sui filtri frontali e sotto il case, proprio dove entra l’aria fresca.

Anche gli uffici con molte postazioni, finestre aperte su strade trafficate o cantieri nelle vicinanze sono più esposti. Una pulizia regolare tiene libero l’airflow, riduce il calore interno e aiuta il computer a restare stabile più a lungo. In sostanza, pochi minuti ogni stagione possono evitare guai ben più costosi.

Pulizia sicura, passo dopo passo: filtri, ventole, dissipatori, porte e alimentatore

Prima di tutto bisogna spegnere il computer, staccare il cavo di alimentazione e, nei desktop, mettere l’interruttore dell’alimentatore su “off”. Si parte dai filtri antipolvere, spesso magnetici o removibili: vanno tolti con delicatezza, puliti con un panno appena umido e rimontati solo quando sono del tutto asciutti.

Una volta aperto il pannello laterale del case, la soluzione più sicura è l’aria compressa, usata a brevi getti, con la bomboletta in verticale e procedendo dall’alto verso il basso. Le parti da trattare con più cura sono ventole, dissipatori, griglie e prese d’aria. Se la polvere è molto compatta, può servire un pennello morbido. Le ventole, però, vanno tenute ferme con un dito, per evitare che girino a vuoto.

Su RAM, scheda madre e GPU meglio limitarsi a rapidi getti d’aria, senza strofinare. SSD e dischi possono essere passati con un panno in microfibra. Alla fine, qualche soffio nelle porte USB e nelle griglie dell’alimentatore chiude il lavoro. Senza fretta. E soprattutto senza acqua vicino ai componenti.