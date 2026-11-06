Quanto spesso bisogna pulire il computer? Secondo gli esperti non lo facciamo mai abbastanza

Un computer apparentemente pulito può accumulare polvere dove non si vede. I tecnici spiegano quali segnali osservare e come intervenire senza mettere a rischio i componenti.
Un computer apparentemente pulito può accumulare polvere dove non si vede. I tecnici spiegano quali segnali osservare e come intervenire senza mettere a rischio i componenti.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 6 nov 2026
Quanto spesso bisogna pulire il computer? Secondo gli esperti non lo facciamo mai abbastanza

Una pulizia trascurata può trasformare un computer perfettamente funzionante in una macchina più rumorosa e meno affidabile, anche senza segnali evidenti nei primi mesi.

Tra polvere e prese d’aria, il problema riguarda sia i portatili sia i desktop, soprattutto quando restano accesi molte ore e vengono usati in ambienti poco controllati. Non è sempre immediato capire quando intervenire: abitudini domestiche, posizione del dispositivo e condizioni della stanza possono cambiare molto la situazione. E prima di mettere mano a ventole e componenti, conviene conoscere le precauzioni più importanti.

Ventole rumorose e PC bollente: i segnali da non ignorare

Il primo segnale, quasi sempre, è il rumore. Le ventole del computer cominciano a girare forte anche quando non si sta facendo nulla di pesante: una pagina web aperta, due programmi in uso, poco altro. Non è solo una seccatura per le orecchie.

Quando la polvere si deposita su griglie, filtri, dissipatori e pale delle ventole, l’aria circola peggio. E così CPU e GPU lavorano a temperature più alte del normale. A quel punto il sistema prova a proteggersi abbassando la frequenza. Il risultato si vede subito: giochi meno fluidi, programmi lenti, blocchi improvvisi. Nei casi peggiori, spegnimenti senza preavviso.

“Se il case è caldo al tatto o le ventole sembrano sempre sotto sforzo, la pulizia è già in ritardo”, spiegano di solito i tecnici di assistenza. C’è anche un problema meno evidente: lo sporco su scheda madre e scheda grafica, con il tempo, può favorire ossidazione, falsi contatti e guasti.

Ogni 3-6 mesi: quando animali, fumo e polvere accorciano i tempi

La regola indicata dagli esperti è semplice, ma spesso ignorata: una pulizia del PC completa andrebbe fatta ogni tre-sei mesi. Non una volta ogni due anni, quando il computer inizia a dare segni di cedimento. Molto dipende da dove si usa il dispositivo.

In una stanza pulita, senza tappeti pesanti e con poca polvere, può bastare un intervento ogni sei mesi. Se però in casa ci sono animali domestici, se si fuma al chiuso o se il computer sta vicino al pavimento, meglio non aspettare: tre mesi sono una soglia più prudente. I peli di cani e gatti, insieme alla polvere, finiscono per compattarsi sui filtri frontali e sotto il case, proprio dove entra l’aria fresca.

Mano con bomboletta di aria compressa che pulisce ventole polverose dentro un PC desktop aperto

Pulizia interna di un PC con aria compressa: rimuovere la polvere da ventole e filtri aiuta a evitare calore e rumore.

Anche gli uffici con molte postazioni, finestre aperte su strade trafficate o cantieri nelle vicinanze sono più esposti. Una pulizia regolare tiene libero l’airflow, riduce il calore interno e aiuta il computer a restare stabile più a lungo. In sostanza, pochi minuti ogni stagione possono evitare guai ben più costosi.

Pulizia sicura, passo dopo passo: filtri, ventole, dissipatori, porte e alimentatore

Prima di tutto bisogna spegnere il computer, staccare il cavo di alimentazione e, nei desktop, mettere l’interruttore dell’alimentatore su “off”. Si parte dai filtri antipolvere, spesso magnetici o removibili: vanno tolti con delicatezza, puliti con un panno appena umido e rimontati solo quando sono del tutto asciutti.

Una volta aperto il pannello laterale del case, la soluzione più sicura è l’aria compressa, usata a brevi getti, con la bomboletta in verticale e procedendo dall’alto verso il basso. Le parti da trattare con più cura sono ventole, dissipatori, griglie e prese d’aria. Se la polvere è molto compatta, può servire un pennello morbido. Le ventole, però, vanno tenute ferme con un dito, per evitare che girino a vuoto.

Su RAM, scheda madre e GPU meglio limitarsi a rapidi getti d’aria, senza strofinare. SSD e dischi possono essere passati con un panno in microfibra. Alla fine, qualche soffio nelle porte USB e nelle griglie dell’alimentatore chiude il lavoro. Senza fretta. E soprattutto senza acqua vicino ai componenti.

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