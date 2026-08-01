Quando si usano più microfoni sulla stessa sorgente, basta una distanza sbagliata per ottenere un suono debole, confuso o difficile da correggere nel mix.

La cosiddetta regola del 3:1 nasce proprio per ridurre questi problemi già durante il posizionamento. È un criterio pratico utilizzato da fonici, tecnici di presa diretta e musicisti quando registrano voci, strumenti acustici o ambienti con più microfoni destinati a essere sommati insieme.

Come funziona davvero la regola del 3:1

Il principio è semplice: la distanza tra due microfoni dovrebbe essere almeno tre volte quella che separa ciascun microfono dalla sorgente che deve riprendere. Se il primo microfono si trova a 30 centimetri dalla voce, il secondo dovrebbe essere collocato ad almeno 90 centimetri dal primo, oppure rispettare un rapporto equivalente nella configurazione scelta.

La regola diventa particolarmente utile quando ogni microfono è dedicato a una sorgente diversa, ma inevitabilmente raccoglie anche parte delle altre. Un esempio classico è una registrazione con due cantanti o due strumenti vicini: ciascun microfono riceve il segnale principale e una quota di suono fuori asse proveniente dall’altra sorgente. Aumentare la distanza tra i microfoni riduce il livello del segnale indesiderato.

Non bisogna però interpretare il rapporto come una misura assoluta da applicare sempre con il metro. La posizione corretta dipende anche dalla direttività del microfono, dall’acustica della stanza e dal volume delle sorgenti. La regola del 3:1 è soprattutto un punto di partenza: dopo averla rispettata, è comunque necessario ascoltare le tracce insieme e controllare che il risultato resti naturale.

Perché aiuta a ridurre cancellazioni e suono impastato

Il problema principale è la differenza di fase. Lo stesso suono può raggiungere due microfoni in momenti leggermente diversi. Quando le tracce vengono sommate, alcune frequenze si rinforzano, mentre altre possono indebolirsi o quasi annullarsi. Il risultato viene spesso percepito come un suono sottile, metallico oppure privo di definizione.

Una distanza maggiore crea anche una differenza di livello più netta tra il segnale principale e quello catturato involontariamente dall’altro microfono. Con un rapporto vicino a 3:1 si può ottenere, in condizioni ideali, una separazione di circa 9 o 10 decibel. Non elimina ogni interferenza, ma rende il contributo secondario abbastanza debole da ridurre molti effetti indesiderati durante il mix.

Il controllo più semplice consiste nell’ascoltare le tracce prima separatamente e poi insieme, soprattutto in mono. Se sommando i microfoni il suono perde basse frequenze, cambia timbro o diventa più distante, è probabile che esista un problema di allineamento temporale. Spostare fisicamente uno dei microfoni prima della registrazione è quasi sempre preferibile rispetto a tentare una correzione completa in post-produzione.

Quando il rapporto 3:1 non deve essere applicato

Questa regola non va usata automaticamente nelle tecniche di registrazione stereo. Configurazioni come XY, ORTF, AB o Mid-Side seguono distanze e angolazioni specifiche, studiati per creare ampiezza, localizzazione e compatibilità mono. Allontanare i microfoni solo per rispettare il rapporto 3:1 potrebbe alterare l’immagine stereo desiderata.

Esistono inoltre produzioni nelle quali le interferenze di fase vengono cercate intenzionalmente. Nella musica sperimentale, nella sound art o durante alcune riprese ambientali, un certo grado di colorazione sonora può diventare parte dell’effetto creativo. In questi casi la decisione va presa consapevolmente, non come conseguenza accidentale di un posizionamento trascurato.

Se il problema viene scoperto dopo la registrazione, le comuni DAW permettono di invertire la polarità, spostare le tracce o utilizzare plugin di allineamento. Questi strumenti possono aiutare, ma non sempre ricostruiscono ciò che è stato cancellato. Ancora oggi, il criterio richiamato da produttori specializzati come DPA Microphones resta valido: una buona ripresa nasce prima di tutto dalla posizione dei microfoni, non dalle correzioni applicate alla fine.