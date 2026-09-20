Quando carichi lo smartphone puoi attivare la modalità segreta che in pochi conoscono

È utile soprattutto con una base wireless verticale: sullo schermo possono comparire orologio, foto, meteo e, dove previsto, i controlli della casa connessa. Non è una novità dell’ultima ora, ma una di quelle impostazioni che molti non aprono mai. Eppure, sul comodino o sulla scrivania, può cambiare davvero il modo in cui si usa il telefono mentre si ricarica.

La modalità Screen saver, indicata in italiano anche come salvaschermo, si trova nelle impostazioni di Android e parte quando lo smartphone è collegato all’alimentazione. Invece di limitarsi alla percentuale della batteria, o di restare con lo schermo nero, il telefono può mostrare un orologio, una serie di fotografie, le informazioni sul meteo o, sui modelli compatibili, i comandi rapidi della smart home. L’effetto è quello di una piccola cornice digitale, o di un hub da comodino.

La resa migliore arriva con un caricatore wireless verticale, perché il dispositivo resta fermo e ben visibile, quasi fosse uno schermo dedicato. Accanto al letto permette di controllare l’ora senza toccare nulla; in cucina può far scorrere un album di famiglia mentre la batteria torna su. Le opzioni cambiano in base al marchio e alla versione del sistema. I Google Pixel offrono di solito più scelte e più controlli sull’avvio della funzione. Sui Samsung Galaxy, invece, l’esperienza punta soprattutto sulle immagini e sulle modalità fotografiche integrate in One UI.

Google Pixel: orologio, meteo, foto e avvio solo in verticale

Sui Google Pixel, la modalità Screen saver si trova in genere seguendo il percorso Impostazioni > Display e touch > Screen saver, anche se qualche voce può cambiare a seconda della versione di Android. Da lì si sceglie quando far partire il salvaschermo: durante la ricarica, durante la ricarica wireless oppure solo quando il telefono è in posizione verticale.

Uno smartphone in carica su base wireless mostra orologio, meteo e foto, come un piccolo smart display da scrivania.

Quest’ultima opzione è comoda: il Pixel usa i sensori interni per capire com’è orientato il dispositivo, così evita di attivare la schermata quando lo smartphone è appoggiato in orizzontale su un tavolo o collegato via cavo in auto. Tra le modalità disponibili c’è l’orologio, con stili digitali e analogici, temi chiari o scuri e, in alcune configurazioni, anche le informazioni sul meteo. La modalità Foto permette invece di scegliere album da Google Photos e usare il telefono come cornice digitale. C’è poi la schermata meteo, con ora, condizioni attuali e previsioni per le ore successive.

Per la notte, Google prevede anche una modalità più discreta: grazie al sensore di luminosità, lo schermo può passare a uno sfondo scuro con un orologio essenziale. Sul comodino, alle due del mattino, non è un dettaglio da poco. Meno luce negli occhi, meno fastidi. C’è infine il tema della casa connessa: se luci, prese, tende o altri dispositivi sono stati configurati tramite Google Home, alcuni Pixel possono mostrare una dashboard di controllo mentre sono in carica. Non rimpiazza un pannello domotico vero e proprio, ma un vecchio telefono su una base wireless può diventare un comando secondario per la casa.

Samsung Galaxy: foto in primo piano e opzioni dentro One UI

Anche gli smartphone Samsung Galaxy hanno una funzione Screen saver, di solito raggiungibile da Impostazioni > Schermo > Screen saver. Le voci disponibili, però, possono cambiare in base al modello e alla versione di One UI, l’interfaccia Samsung basata su Android. Sui Galaxy compatibili, Samsung propone in genere una schermata con colori animati e diverse modalità legate alle fotografie. Photo Table, per esempio, crea una composizione dinamica in cui le immagini entrano progressivamente nello schermo.

Photo frame, invece, mostra una foto alla volta pescandola dalle cartelle scelte dall’utente. È una soluzione semplice, senza troppe impostazioni, ma funziona per chi vuole usare lo smartphone come cornice mentre è attaccato al caricatore. C’è anche l’integrazione con Google Photos, utile per scegliere album già salvati nel cloud: raccolte di famiglia, viaggi, cartelle create in precedenza. Attenzione però: le singole voci, compresi i nomi delle modalità, non sono identiche su tutti i Galaxy.

Prima di comprare una base wireless solo per questo uso, meglio dare un’occhiata al menu del proprio telefono. Rispetto ai Pixel, la soluzione Samsung è più essenziale e meno legata ai controlli della smart home. Resta comunque pratica, soprattutto sui modelli con schermi grandi e luminosi, dove una presentazione fotografica dà senso a un display che altrimenti, durante la ricarica, resterebbe spento.

Burn-in OLED e luminosità: le cautele per usarlo tutti i giorni

L’uso prolungato dello Screen saver porta con sé una questione concreta: il rischio di burn-in OLED. Il problema riguarda i pannelli OLED e può comparire quando elementi fissi, come un orologio o alcune icone sempre nella stessa posizione, restano sullo schermo per molte ore nel tempo. Non succede da un giorno all’altro, ma va tenuto presente.

Le modalità salvaschermo provano a ridurre il rischio con elementi in movimento, schermate meno luminose e contenuti che cambiano. Una presentazione di foto, per esempio, è spesso più prudente di un orologio statico, perché modifica di continuo gran parte dei pixel accesi. Un quadrante sempre uguale, lasciato ogni notte alla massima luminosità, richiede invece più attenzione. La prima regola è abbassare la luminosità, o lasciare attiva quella automatica. La seconda è scegliere modalità con contenuti che cambiano spesso.

La terza, semplice ma utile, è non usare per mesi lo stesso layout fisso, tutte le notti, sullo stesso telefono. Con un po’ di cautela, la funzione Screen saver di Android permette di riscoprire un’opzione spesso ignorata e di dare un secondo uso allo smartphone mentre si ricarica. Un Pixel o un Galaxy su una base verticale può diventare orologio, cornice fotografica o piccolo pannello per la casa intelligente. Senza comprare un altro dispositivo.