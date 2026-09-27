Quando 1 Gbps non basta e 10 Gbps sono troppi: perché dovresti capire cosa ti offre veramente il tuo operatore

Nel 2026 gli operatori puntano sempre di più su connessioni da 2 Gbps e 5 Gbps, pensate per case e attività che chiedono più banda, ma senza arrivare alle tariffe più alte. Sempre che la rete, naturalmente, lo permetta.

Per anni 1 Gbps è stato raccontato come il traguardo della fibra per la casa. Una velocità più che sufficiente per streaming, smart working, gaming e dispositivi connessi. Ora però, tra quel livello e i 10 Gbps già proposti da alcuni operatori, si è aperto uno spazio commerciale interessante. Le compagnie lo stanno riempiendo con offerte intermedie, più semplici da vendere e meno impegnative da spiegare al cliente.

Il ragionamento è abbastanza chiaro. Non tutti hanno davvero bisogno di una linea da 10 Gbps. Anche perché molti computer, router e schede di rete domestiche non riescono neppure a reggerla fino in fondo. Allo stesso tempo, una famiglia con più persone online, backup in cloud, console, telecamere e lavoro da remoto può cominciare a sentire stretto il gigabit. Da qui la spinta su 2 Gbps e 5 Gbps: più del gigabit, ma senza entrare nella fascia più alta del listino.

In Spagna, secondo quanto riportato da Xataka Móvil, questa tendenza si è rafforzata negli ultimi mesi. Gli operatori non stanno solo alzando i numeri nelle offerte. Usano le nuove velocità per distinguersi in un mercato ormai molto affollato, dove il prezzo della fibra FTTH resta uno dei fattori decisivi nella scelta del contratto.

Digi, Orange e Movistar: prezzi, copertura e paletti delle nuove offerte

Il caso più evidente è quello di Digi, che ha portato la propria fibra Smart da 1 Gbps a 2 Gbps senza costi aggiuntivi, sia per i nuovi clienti sia per chi era già abbonato. Il prezzo resta indicato a 20 euro al mese, ma c’è una condizione importante: bisogna trovarsi in una zona coperta dalla rete XGS-PON dell’operatore e avere un router compatibile. In altre parole, non basta essere clienti Digi.

Installazione domestica della fibra ottica con ONT, router Wi‑Fi e test di rete su laptop, in linea con le nuove offerte oltre 1 Gbps.

Movistar ha risposto con un’offerta da 2 Gbps, per ora destinata ai clienti business. Il prezzo è di circa 60 euro al mese, quindi siamo su un terreno diverso rispetto alle tariffe per le famiglie: uffici, piccole imprese, studi professionali. In questi casi la banda in più può servire per inviare file pesanti, gestire videoconferenze in contemporanea o usare servizi cloud da più postazioni.

Orange, invece, si è mossa prima e su più livelli. Già lo scorso anno aveva iniziato a vendere la fibra da 2 Gbps con un sovrapprezzo di 10 euro al mese, accompagnato da tre mesi gratis al lancio. Poi, a marzo, ha alzato ancora l’asticella con una connessione da 5 Gbps simmetrici per i clienti convergenti nelle zone coperte da XGS-PON: 5 euro al mese in più rispetto alle tariffe da 1 Gbps, 15 euro in più rispetto a quelle da 600 Mbps. Una mossa graduale, ma il segnale è chiaro.

C’è anche il precedente di PTV Telecom, che nel 2023, dopo l’aggiornamento della rete, aveva annunciato fibra da 5.000 Mbps reali in diverse città spagnole a 29,95 euro al mese. Quell’offerta, però, secondo la ricostruzione del sito specializzato, non risulta più disponibile. Un dettaglio non da poco: la corsa alla velocità non sempre si traduce in un prodotto stabile sul mercato.

XGS-PON, la tecnologia che decide chi può correre davvero

Il vero spartiacque è la tecnologia XGS-PON, oggi alla base delle offerte domestiche più veloci. È questa rete a rendere possibili connessioni fino a 10 Gbps, già vendute in Spagna da operatori come Movistar, Orange e Digi nelle aree abilitate. Senza quella copertura, le tariffe da 2 Gbps o 5 Gbps restano poco più di una promessa sulla carta.

Per l’utente, però, la differenza non è sempre immediata. Un contratto può indicare una certa velocità, ma per vederla davvero servono più cose insieme: la rete disponibile nel quartiere, un apparato adeguato in casa e dispositivi capaci di gestire quelle prestazioni. È il punto che torna spesso nei forum tecnici: la linea corre, il computer no. O comunque non abbastanza.

Intanto il settore guarda già oltre. Sono stati fatti test con tecnologie 25G PON e 50G PON, pensate per aumentare ancora la capacità delle reti in fibra. Per il mercato residenziale, però, il riferimento concreto resta oggi l’XGS-PON. Il resto, almeno per ora, appartiene soprattutto ai piani industriali e alle sperimentazioni degli operatori.

Quando conviene davvero andare oltre 1 Gbps

Per molti utenti, una fibra da 1 Gbps continua a bastare. Streaming in 4K, videochiamate, navigazione, download e gioco online funzionano senza problemi nella maggior parte delle case, soprattutto se il Wi-Fi interno è configurato bene. Spesso il vero collo di bottiglia non è la linea che arriva dall’esterno, ma la rete domestica: router datati, muri spessi, dispositivi collegati solo in wireless.

Una connessione da 2 Gbps o 5 Gbps ha più senso quando più persone usano Internet nello stesso momento, oppure quando si lavora con file molto grandi, backup automatici, server domestici, video in alta risoluzione e trasferimenti frequenti verso servizi cloud. In questi casi la banda extra non aumenta solo il numero massimo dichiarato: riduce i tempi di attesa nelle attività di tutti i giorni. Un vantaggio che si nota soprattutto quando manca.

Resta il nodo del prezzo. Se il passaggio costa poco, come nei casi di piccolo sovrapprezzo o aggiornamento gratuito, scegliere una linea più veloce può avere senso anche guardando al futuro. Se invece il canone sale molto, meglio controllare prima copertura, router, porte Ethernet e dispositivi compatibili. Perché la nuova fascia della fibra oltre 1 Gbps promette parecchio, ma rende davvero solo quando tutta la catena è pronta a seguirla.