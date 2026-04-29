Quale smartphone scegliere per la migliore ricezione di rete nel 2026? Il verdetto del laboratorio specializzato

Nel 2026 la corsa agli smartphone non si gioca più soltanto su fotocamere e prestazioni pure. C’è un altro parametro che sta tornando al centro dell’attenzione.

Una variabile meno visibile, ma decisiva nella vita quotidiana, soprattutto mentre le reti cambiano pelle e il 5G entra in una fase più matura.

Secondo i test condotti dal laboratorio Fnac, tre modelli emergono con chiarezza come punti di riferimento assoluti: Samsung Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max e Google Pixel 10 Pro. Non è solo una questione di marchio o fascia premium: i risultati arrivano da misurazioni tecniche molto precise, che raccontano cosa succede davvero quando il segnale diventa debole.

La trasformazione delle reti mobili sta cambiando le regole. Con la diffusione del 5G Stand Alone e la progressiva dismissione delle vecchie infrastrutture 2G e 3G, gli smartphone devono gestire scenari più complessi. Non basta agganciare il segnale: serve mantenerlo stabile, anche in condizioni difficili.

Il laboratorio Fnac ha basato le sue analisi su tre parametri chiave: sensibilità, cioè la capacità di captare segnali deboli; direttività, ovvero quanto il dispositivo riesce a ricevere senza dover essere orientato in modo preciso; e resistenza alle interferenze, fondamentale nelle aree urbane più dense.

In questo contesto, le bande di frequenza giocano un ruolo determinante. La n28 (700 MHz) è oggi la più preziosa per la copertura interna agli edifici, mentre la n78 (3,5 GHz) garantisce velocità più elevate ma fatica a penetrare muri e ostacoli.

Il dominio del Galaxy S26 Ultra

Il Samsung Galaxy S26 Ultra si impone come il modello più sensibile sul mercato. Nei test, riesce a mantenere una connessione stabile anche dove altri dispositivi perdono completamente il segnale.

Il merito è del modem di nuova generazione e di una configurazione avanzata di antenne MIMO 4×4, che consente di sostenere velocità di trasmissione anche in condizioni limite. Nei test sulla banda degli 800 MHz, cruciale per gli ambienti interni, ha ottenuto punteggi quasi perfetti.

Nella pratica, significa meno chiamate interrotte e meno momenti in cui il telefono resta senza rete in casa o in ufficio.

L’iPhone 17 Pro Max si distingue invece per un altro aspetto: la capacità di mantenere il segnale mentre ci si sposta. Nei test di laboratorio, la perdita di potenza resta minima anche cambiando orientamento del dispositivo.

È un dettaglio tecnico che si traduce in un’esperienza molto concreta. Durante gli spostamenti in treno o in auto, dove il passaggio tra celle è continuo, il telefono riesce a gestire il cambio di antenna senza interruzioni percepibili.

Un risultato ottenuto anche grazie al lavoro sull’isolamento del telaio, che migliora la direzionalità del segnale.

Pixel 10 Pro, quando entra in gioco l’intelligenza artificiale

Il Google Pixel 10 Pro segue una strada diversa. Qui il protagonista è il software, con un sistema di gestione del modem che sfrutta l’intelligenza artificiale per anticipare i cambiamenti di rete.

Nei test Fnac, questo approccio ha mostrato un miglioramento significativo nelle aree periferiche, quelle dove il segnale è più instabile. Il dispositivo riesce a prevedere quando la connessione sta per degradarsi e ad adattarsi in anticipo.

Il risultato è una maggiore continuità, soprattutto nelle zone rurali o ai margini delle città, dove spesso si verificano micro-interruzioni.

La differenza si vede nella vita reale

Al di là dei numeri, il dato più interessante è che la qualità della ricezione torna a incidere sull’esperienza quotidiana. Videochiamate che non si bloccano, streaming senza interruzioni, navigazione più fluida anche in ambienti difficili.

Anche piccoli dettagli fanno la differenza: una custodia non adatta può ridurre il segnale, così come forzare il 5G in zone poco coperte può peggiorare la stabilità invece di migliorarla. Persino l’uso della doppia SIM può incidere leggermente sulle prestazioni.

Il punto è che la tecnologia di rete sta diventando più sofisticata, e gli smartphone devono stare al passo.

E mentre l’attenzione del mercato resta concentrata su design e potenza, è proprio la capacità di restare connessi – sempre e ovunque – a definire quali dispositivi faranno davvero la differenza nei prossimi mesi.