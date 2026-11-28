Quando un codice QR resta senza risposta nell’inquadratura dell’iPhone, spesso basta cambiare luce o distanza, pulire la lente oppure usare lo scanner del Centro di Controllo.

Prima di pensare che il codice QR sia inutilizzabile, guarda sullo schermo se i quadratini appaiono nitidi. Un menu plastificato può riflettere una lampada. Un biglietto piegato può nascondere una parte del disegno. La Fotocamera di iPhone riconosce i codici dalla modalità Foto, mentre il controllo Scansiona codice offre una torcia per le situazioni con poca luce. Il primo indizio da cercare è se compare il collegamento: da lì si capisce quale prova fare.

Luce e distanza: come mettere a fuoco il codice

Su una superficie lucida il riflesso può coprire i quadratini, anche quando la stanza è ben illuminata. Sposta il telefono di lato o cambia leggermente angolazione, mantenendo nell’inquadratura tutto il codice. Se invece la stampa è al buio, prova a illuminarla. Nel lettore del Centro di Controllo puoi usare la torcia. Se questa crea un riflesso, spegnila e prova con una luce laterale.

Un altro errore è portare la fotocamera troppo vicino a una stampa minuscola. Se il disegno è sfocato, allontana un po’ l’iPhone e tienilo fermo finché i bordi diventano leggibili. Con un cartello lontano, conviene invece avvicinarsi quando è possibile. Prima di usare lo zoom digitale, cerca una distanza che permetta di vedere tutto il quadrato senza tagliare gli angoli.

Un codice stampato su carta piegata – Melablog.it

Macchie, pieghe e colori che confondono la fotocamera

Se l’immagine resta opaca anche a una distanza comoda, controlla il vetro della fotocamera. Un’impronta può diffondere la luce e togliere contrasto. Passa un panno morbido e riprova. Poi guarda la stampa: se il QR è su uno scontrino piegato, distendilo sul tavolo. Con inchiostro sbiadito o parti mancanti, può essere più utile chiedere una copia leggibile o cercare il sito del servizio.

Quando il codice è stampato in colori simili fra loro, la fotocamera può fare fatica a distinguere i quadratini dallo sfondo. Conta anche il bordo libero: Denso Wave, che ha sviluppato il QR Code, indica uno spazio vuoto largo quattro moduli su ogni lato. Se il codice arriva troppo vicino a un disegno o al taglio del foglio, una stampa con margine è un buon tentativo.

Su iPhone, quando usare Scansiona codice

Apple indica di aprire Fotocamera in modalità Foto, tenere il codice in vista e toccare il collegamento quando compare. Se il telefono continua a ignorare anche un secondo codice leggibile, controlla nelle impostazioni di Fotocamera se la lettura dei QR è abilitata. Puoi anche aprire il Centro di Controllo e provare Scansiona codice. Se il controllo manca, aggiungilo dalla galleria dei controlli.

Se il collegamento compare ma la pagina non si apre, il codice è già stato letto. A quel punto controlla la connessione o verifica l’indirizzo con chi ha esposto il QR. Se il link proviene da un cartello che conosci poco, dai un’occhiata al dominio prima di aprirlo. Per un menu, un biglietto o un pagamento puoi chiedere un indirizzo alternativo direttamente a chi offre il servizio.