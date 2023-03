Non importa quale stagione dell’anno sia, un purificatore d’aria è sempre e comunque un accessorio must-have. Se poi è smart (con supporto ai comandi vocali tramite Alexa e Google Assistant) e, soprattutto, è in super sconto, tanto meglio. Quello firmato Kalado, ad esempio, lo paghi solo 89,99€ anziché 210€ grazie al coupon valido per uno sconto immediato di 120€. La spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

Purificatore d’aria: è smart e anche in super sconto (-120€)

Quello di Kalado è un purificatore d’aria compatto (368 x 220 x 220 cm), elegante e hi-tech. È l’ideale per qualsiasi appartamento, anche perché riesce ad agire accuratamente anche in ambienti di 1300mq.

La sua punta di diamante è certamente il sistema di filtraggio triplo pensato per ostacolare il passaggio di polvere, fibre, peli degli animali domestici, polline, odori e fumi. In base a quanto comunicato dall’azienda, questo purificatore è in grado di rimuovere fino al 99,97% di particelle. Certo, è tutto da verificare, ma le premesse sono ottime.

Per quanto riguarda il suo lato smart, puoi utilizzare i comandi vocali tramite Alexa e/o Google Assistant, oppure la comoda applicazione da scaricare gratuitamente sul tuo iPhone (o uno smartphone Android, via Play Store). Il tutto anche da remoto, quindi puoi azionare il purificatore quando sei fuori casa e rientrare godendoti un ambiente certamente più pulito.

📢 Ricorda che per completare l’acquisto del purificatore d’aria di Kalado a soli 89,99€, devi applicare manualmente la spunta al coupon. Solo in questo modo otterrai uno sconto immediato di 120€. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.