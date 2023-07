Purificatore d'aria Philips: Respira aria pulita e fresca a soli 169€ con uno sconto del 15%

Se sei alla ricerca di un modo per migliorare la qualità dell’aria che respiri, non puoi lasciarti scappare questa incredibile offerta! Il purificatore d’aria Philips è attualmente in vendita su Amazon a soli 169,99€, con uno sconto del 15%!

Il purificatore d’aria Philips è progettato per fornire una soluzione efficace per purificare l’aria all’interno della tua casa. Con la sua tecnologia avanzata e le sue funzionalità innovative, ti garantirà un ambiente salubre e fresco, favorendo il benessere di te e della tua famiglia.

Ecco le specifiche tecniche principali del purificatore d’aria Philips:

Tecnologia VitaShield IPS : il purificatore d’aria utilizza la tecnologia VitaShield IPS, che è in grado di filtrare efficacemente particelle ultrafini fino a 0,02 micron. Ciò significa che sarà in grado di catturare polveri sottili, polline, batteri e persino virus presenti nell’aria.

: il purificatore d’aria utilizza la tecnologia VitaShield IPS, che è in grado di filtrare efficacemente particelle ultrafini fino a 0,02 micron. Ciò significa che sarà in grado di catturare polveri sottili, polline, batteri e persino virus presenti nell’aria. Filtro HEPA e carbonio attivo : il purificatore è dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza e di un filtro al carbone attivo, che lavorano insieme per rimuovere in modo efficace le particelle nocive, gli odori e i composti organici volatili presenti nell’aria.

: il purificatore è dotato di un filtro HEPA ad alta efficienza e di un filtro al carbone attivo, che lavorano insieme per rimuovere in modo efficace le particelle nocive, gli odori e i composti organici volatili presenti nell’aria. Modalità automatica e notturna : il purificatore d’aria Philips è dotato di modalità automatica, che regola automaticamente la velocità di purificazione in base alla qualità dell’aria rilevata. Inoltre, la modalità notturna garantisce un funzionamento silenzioso e un’illuminazione discreta per non disturbare il tuo sonno.

: il purificatore d’aria Philips è dotato di modalità automatica, che regola automaticamente la velocità di purificazione in base alla qualità dell’aria rilevata. Inoltre, la modalità notturna garantisce un funzionamento silenzioso e un’illuminazione discreta per non disturbare il tuo sonno. Indicatore di qualità dell’aria : il purificatore è dotato di un indicatore di qualità dell’aria che fornisce informazioni in tempo reale sulla purezza dell’aria nella tua casa. Sarai sempre consapevole della qualità dell’aria che respiri.

: il purificatore è dotato di un indicatore di qualità dell’aria che fornisce informazioni in tempo reale sulla purezza dell’aria nella tua casa. Sarai sempre consapevole della qualità dell’aria che respiri. Copertura ad ampio raggio: il purificatore d’aria Philips è in grado di coprire una superficie fino a 63 metri quadrati, rendendolo ideale per ambienti domestici di medie dimensioni come camere da letto, soggiorni e uffici.

Il purificatore d’aria Philips ti offre la possibilità di respirare aria pulita e fresca ogni giorno, migliorando la qualità della tua vita e proteggendo la tua salute. Con la sua tecnologia all’avanguardia e le sue funzionalità avanzate, puoi stare tranquillo sapendo di avere un ambiente domestico salubre per te e la tua famiglia.

A soli 169,99€ su Amazon, con uno sconto del 15%, il purificatore d’aria Philips rappresenta un investimento prezioso per il tuo benessere.

