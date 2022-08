Ecco il perfetto complemento del Misuratore di Qualità dell’Aria Smart di Amazon. Un Purificatore d’Aria con Rilevamento Particelle prodotto in Germania da Beurer di elevata qualità e affidabilità. Oggi proposto cono sconto folle del 68%, al prezzo di 86€.

I test scientifici dimostrano che un sistema di filtro a tre strati HEPA H13 è capace di filtrare particelle di 0,02 μm almeno al 95%. Considerato che i virus hanno in media una dimensione di 0,02-0,3 μm, significa che il Purificatore d’Aria Beurer può fermare la maggior parte dei patogeni. Le particelle di dimensioni ≥ 0,3 µm vengono poi filtrate addirittura fino al 99,95%. Quindi quasi tutte.

Nella scelta di un purificatore d’aria, tuttavia, oltre alle dimensioni della stanza bisogna anche tener conto della velocità di depurazione. Il Clean Air Delivery Rate (CADR) mostra a colpo d’occhio quanti metri cubi d’aria vengono purificati in un’ora. Un valore CADR alto è dunque sinonimo di maggiore efficienza.

E solo per oggi, il Purificatore d’Aria Beurer si acquista al minimo storico assoluto. Insomma è davvero un’occasione perché è uno dei pochi sul mercato a includere pre-filtro (capace di bloccare la polvere domestica, capelli e peli, e piccoli insetti), un filtro a carbone attivo (che blocca i gas nocivi, i composti organici volatili e gli odori) e un filtro Hepa H13 (che blocca batteri, virus, acari, polvere e pollini).

Il dispositivo vanta inoltre una capacità filtrante del 99,5% per quanto riguarda polvere, peli di animali, odori, pollini, batteri, virus e gas nocivi, offrendo un servizio di protezione davvero efficace.

La versione con controllo tramite app sta a più del doppio, quindi non è conveniente quanto questa, ma in caso cercaste un dispositivo più smart potete acquistare il seguente. Il dispositivo pesa 4,5 chilogrammi, è piccolo e silenzioso, e ha funzioni di sicurezza e spegnimento automatico. Questo purificatore è adatto per stanze purificatore