Puoi usare il tuo telefono per scansionare queste cose, anche se non lo sai

Lo smartphone può riconoscere molte più cose di quanto immagini, trasformando la fotocamera in uno strumento utile per risolvere piccoli problemi della vita quotidiana.

Con Google Lens basta inquadrare ciò che si ha davanti per copiare testi, identificare oggetti o recuperare informazioni senza lunghe ricerche manuali. Può tornare comodo davanti a etichette minuscole, sigle difficili da trascrivere e persino appunti scritti a mano. Alcune di queste possibilità sono già disponibili sul telefono, ma spesso restano completamente inutilizzate.

Model number ed elettrodomestici: quando la fotocamera evita errori e ricerche inutili

Uno degli usi più pratici di Google Lens riguarda i numeri di modello stampati sul retro di elettrodomestici, router, monitor, piccoli apparecchi da cucina o dispositivi audio. Sono quelle sigle minuscole, piene di lettere e cifre, che servono quando bisogna cercare un manuale, comprare un ricambio o controllare la garanzia.

Copiarle a mano sembra facile, ma basta poco: uno zero scambiato per una “O”, una “B” letta come un “8”, e si finisce sul prodotto sbagliato. Con la scansione tramite smartphone, invece, il testo viene riconosciuto e può essere copiato direttamente nella barra di ricerca.

Può fare comodo, per esempio, se si rompe la lavastoviglie o se al tagliaerba serve una lama compatibile. In casi così, il model number corretto non è un dettaglio: è la differenza tra il pezzo giusto e un acquisto inutile.

Password Wi-Fi, etichette e ingredienti: copiare testi difficili senza digitare a mano

Lo stesso discorso vale per le password Wi-Fi stampate sotto o dietro il router: spesso lunghissime, con maiuscole, numeri e simboli messi insieme senza pietà. Inquadrando l’etichetta con Google Lens, il telefono può riconoscere la sequenza e permettere di copiarla, riducendo gli errori quando si collega un nuovo dispositivo o si dà accesso a un ospite.

Non è una funzione da laboratorio, ma da salotto: qualcuno aspetta sul divano e chiede “qual è la password?”. Anche le etichette alimentari rientrano tra gli usi più comodi. Ingredienti scritti in piccolo, testi schiacciati, confezioni curve o lucide: Lens può ingrandire, selezionare e copiare la lista, così da cercare subito un additivo, un allergene o un ingrediente poco chiaro. Per chi controlla spesso ciò che compra, dalla spesa al supermercato ai prodotti importati, la scansione del testo fa risparmiare tempo e qualche mal di testa.

Usato, bucato e appunti: riconoscere oggetti, simboli e scrittura nel mondo reale

C’è poi la parte più visiva. Nei mercatini, nei negozi dell’usato o davanti a un oggetto senza marca evidente, Google Lens può confrontare forme, colori e dettagli con immagini simili trovate online, suggerendo possibili modelli, periodi o prodotti affini. Non sostituisce una valutazione professionale, e i prezzi visti in rete vanno presi con cautela, ma può aiutare a capire se una sedia, una lampada o un accessorio vintage meritano una seconda occhiata.

La stessa logica vale per i simboli di lavaggio: quei pittogrammi sulle etichette dei vestiti che spesso sembrano più codici segreti che istruzioni. Inquadrandoli, Lens può cercare spiegazioni o pagine del produttore, riducendo il rischio di rovinare un capo.

Infine ci sono gli appunti scritti a mano, dai quaderni alle lavagne: se la grafia è leggibile e la luce aiuta, lo smartphone può trasformarli in testo digitale da copiare in una nota o in un documento. Non sempre alla perfezione. Ma spesso abbastanza da evitare di riscrivere tutto da capo.