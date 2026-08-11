Puoi trasformare Alexa in un dispositivo di sicurezza per la tua casa senza spendere niente: così sei tranquillo e ti godi la vacanza

Serve per controllare da remoto casa, bambini o animali quando non si è presenti. Va detto subito: non è una videocamera di sorveglianza vera e propria. Echo Show nasce per videochiamate, contenuti multimediali e comandi vocali. Però, con Monitoraggio casa, può diventare un modo semplice per dare un’occhiata a una stanza dal telefono, magari durante la pausa pranzo o mentre si è in viaggio.

La funzione Monitoraggio casa usa la fotocamera integrata di Amazon Echo Show per mostrare in diretta ciò che accade nella stanza in cui si trova il dispositivo. La visione passa dalla Live View, che si apre dall’app Amazon Alexa sullo smartphone o, in alcuni casi, da un altro Echo Show collegato allo stesso sistema. È pensata per controlli rapidi, non per una sorveglianza continua: vedere se il cane è in salotto, controllare se un bambino dorme nella stanza accanto, dare un’occhiata all’ingresso.

Amazon ha introdotto questa funzione con Echo Show 10 di terza generazione, il modello con schermo orientabile, e poi l’ha portata anche su altri dispositivi della gamma. Tra quelli indicati come compatibili ci sono Echo Show 5 ed Echo Show 8 di prima generazione, oltre ai modelli successivi. Prima di iniziare, meglio verificare che il dispositivo sia aggiornato: dalle impostazioni dello smart display si può controllare se ci sono nuovi aggiornamenti software. È un passaggio veloce, ma può fare la differenza.

Echo Show come telecamera: come attivare la funzione dalle impostazioni

Per usare Amazon Echo Show come una sorta di videocamera domestica bisogna agire dallo smart display, non dall’app Alexa. Si scorre il dito dall’alto verso il basso sullo schermo per aprire il menu principale e si entra in Impostazioni. In alternativa si può dire: “Alexa, vai alle Impostazioni”. A quel punto si seleziona Fotocamera, poi Monitoraggio casa, e si attiva l’interruttore.

Uno smart display usato per la Live View: sullo schermo si vede il soggiorno mentre in casa c’è un cane sul tappeto.

Durante la procedura Amazon può chiedere una conferma dell’account, anche per motivi di sicurezza. Ed è giusto così: si sta dando accesso da remoto a una videocamera dentro casa. Nello stesso menu ci sono anche due opzioni utili. La prima è Ritardo video, che sfoca i primi secondi della trasmissione, in modo simile a quanto avviene con le chiamate Drop In. La seconda è il segnale acustico, che fa emettere a Echo Show un suono quando la videocamera inizia a trasmettere. Sono piccoli avvisi, ma rendono l’uso della funzione più chiaro per chi si trova in casa.

Live View da remoto: come vedere Echo Show dall’app Alexa o da un altro dispositivo

Una volta attivato Monitoraggio casa, il controllo da remoto si fa dall’app Amazon Alexa sullo smartphone. Dopo averla aperta, si tocca Dispositivi nel menu in basso, si scorrono le categorie in alto e si seleziona Fotocamere. Compare quindi l’elenco dei dispositivi disponibili: basta scegliere il nome dell’Echo Show configurato per aprire la Live View e vedere l’immagine in diretta. Tutto richiede pochi secondi, a patto che il dispositivo sia acceso, collegato a Internet e associato correttamente all’account Amazon.

Con Echo Show 10 di terza generazione il controllo è più completo, perché lo schermo motorizzato permette di spostare l’inquadratura. Dall’app si può scorrere verso destra o sinistra per guardare la stanza, mentre con il gesto di pinch-to-zoom si ingrandisce o si riduce l’immagine. È una comodità reale, soprattutto se lo smart display è appoggiato su un mobile al centro della stanza. La Live View si può aprire anche da un altro Echo Show: dalla dashboard Casa Intelligente si seleziona il riquadro della fotocamera e poi il dispositivo desiderato. Con i comandi vocali, invece, basta dire: “Alexa, mostra…”, aggiungendo il nome dell’Echo Show da visualizzare.

Registrazioni, avvisi e posizione: cosa manca rispetto a una vera videocamera di sicurezza

Il punto centrale è questo: Echo Show non sostituisce una videocamera di sicurezza dedicata. Monitoraggio casa permette di vedere in diretta, ma non offre diverse funzioni tipiche dei sistemi di sorveglianza. Non registra video, non salva clip nel cloud e non invia notifiche di movimento come molti dispositivi pensati per la sicurezza domestica. Mancano anche strumenti più avanzati, come zone di rilevamento, sirene integrate o archivi da consultare dopo un evento. Per chi cerca un controllo continuo, quindi, serve un prodotto diverso.

Ci sono poi limiti pratici legati alla natura dello smart display Amazon. Un Echo Show di solito non si monta al soffitto, non nasce per stare in alto su una parete e deve restare collegato alla corrente. Anche l’angolo di ripresa dipende molto da dove viene appoggiato: comodino, cucina, scrivania, mensola. Detto questo, per un uso leggero e saltuario, la Live View di Alexa può essere sufficiente. Va usata però con buon senso, soprattutto in una casa condivisa: avvisare familiari, coinquilini o collaboratori domestici non è solo una cortesia, ma una forma di rispetto della privacy.