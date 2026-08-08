Puoi richiederli in modo illimitato e gratuito su Amazon ma sicuramente non lo sai

Per gli autori indipendenti è un modo per farsi leggere senza passare da una campagna ufficiale di Amazon. Per i lettori, invece, è uno di quei weekend da segnare: i titoli resteranno gratuiti solo nella finestra indicata.

Il nuovo appuntamento con lo Stuff Your Kindle Day è fissato per il weekend del 15 e 16 agosto 2026. In quei due giorni Book Below ospiterà la promozione Fantasy & Sci-Fi Worlds, dedicata a romanzi e racconti di fantasy e fantascienza. La durata è chiara: 48 ore. Poi i libri torneranno ai prezzi scelti dai singoli autori o dagli editori indipendenti.

La formula è semplice, ed è anche il motivo per cui negli ultimi anni ha preso piede tra chi legge in digitale. Gli autori indipendenti offrono i propri ebook gratis per raggiungere nuovi lettori. Dall’altra parte, chi legge può scoprire saghe, mondi narrativi e voci meno note senza spendere nulla. Va ricordato però un punto: non è un’iniziativa ufficiale di Amazon. La promozione nasce dalla community ed è coordinata attraverso Book Below, che pubblica le informazioni utili e raccoglie le adesioni degli autori prima di ogni evento.

Dove trovare su Book Below l’elenco degli ebook gratis

Per partecipare allo Stuff Your Kindle Day 2026, il punto di partenza sarà la pagina dell’evento su Book Below, attesa online dal 15 agosto. Secondo le indicazioni degli organizzatori, i lettori potranno entrare nella directory cliccando sul banner dedicato allo Stuff Your Kindle Day oppure sul link “Event Directory”, visibile nella parte alta della homepage. Da lì si aprirà l’elenco dei libri disponibili gratis durante la promozione.

Un angolo lettura con e-reader e promemoria sul tavolo, ideale per prepararsi a uno Stuff Your Kindle Day di ebook fantasy e fantascienza gratis.

La consultazione sarà quella di un catalogo digitale: copertine, titoli, trame e link ai negozi online. La selezione ruoterà attorno a mondi fantasy, viaggi spaziali, distopie, urban fantasy, romance paranormale e altre varianti del genere. Non tutti i titoli, naturalmente, saranno adatti a ogni lettore. Meglio quindi prendersi qualche minuto: leggere le descrizioni, controllare se si tratta di un volume di una serie, verificare lingua, formato e genere. Una piccola scelta prima del download evita di riempire la libreria di ebook destinati a restare lì, fermi, per mesi.

Dal catalogo ad Amazon: come riscattare gli ebook gratuiti

Una volta trovato un titolo interessante nella directory di Book Below, basterà cliccare sul link del negozio. Il collegamento porterà alla pagina dell’ebook su Amazon. A quel punto c’è un passaggio da non saltare: controllare che il prezzo sia davvero 0,00 nella propria area geografica. Solo dopo conviene completare l’acquisto gratuito con il normale pulsante Kindle. Il libro finirà così nella libreria personale nel cloud, come qualsiasi altro ebook acquistato.

Gli organizzatori precisano che il meccanismo non prevede abbonamenti, prove gratuite o restituzioni entro una certa data. Gli ebook Kindle gratuiti riscattati durante la finestra promozionale restano associati all’account dell’utente e potranno essere letti anche più avanti. Serve però un po’ di attenzione. Il prezzo può cambiare quando la promozione finisce e, in alcuni casi, gli aggiornamenti dei negozi non arrivano tutti nello stesso momento. Prima di confermare, meglio guardare due volte il totale. Un clic fatto di fretta, magari alle 23.58, può costare più del previsto.

App Kindle, disponibilità internazionale e consigli per non perdere l’evento

Per partecipare allo Stuff Your Kindle Day non serve per forza avere un Kindle fisico. Basta un account Amazon e l’app Kindle gratuita su smartphone, tablet o computer. È una soluzione comoda anche per chi legge ogni tanto o vuole provare il formato digitale senza comprare un e-reader. I titoli riscattati verranno sincronizzati nella libreria dell’account e potranno essere aperti dai dispositivi compatibili.

Anche chi vive fuori dagli Stati Uniti può provare a partecipare, ma la disponibilità internazionale dipende dal negozio Amazon locale e dalle scelte degli autori o degli editori indipendenti. Un ebook gratuito su Amazon.com, per esempio, potrebbe non esserlo nello store italiano. Oppure potrebbe non comparire affatto. Per questo il controllo del prezzo nella propria versione del negozio resta indispensabile.

Alla vigilia del 15 agosto 2026, il consiglio è prepararsi senza complicarsi troppo la vita: salvare il link di Book Below, mettere un promemoria sul telefono e, se si usa già Kindle, dare un’occhiata alla libreria per evitare doppioni o serie iniziate e mai finite. Poi, durante le 48 ore, scegliere con calma. Tra un esordio indipendente e una saga poco conosciuta, può capitare di trovare un libro che non era in lista. Ed è forse questo il bello dell’evento: riempire il Kindle, sì, ma anche lasciarsi sorprendere.