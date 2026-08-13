Puoi ricaricare lo smartphone senza elettricità: le fonti alternative che tutti ignorano

Capita di sera, con il modem spento e le stanze al buio. Oppure durante una perturbazione che manda in difficoltà la rete elettrica del quartiere. In quei momenti non conviene improvvisare: è meglio sapere prima quali fonti di energia alternative possono tenere acceso lo smartphone almeno per qualche ora.

La soluzione più semplice resta il power bank, una batteria portatile che accumula energia e la restituisce quando non c’è una presa disponibile. Sta in uno zaino, in un cassetto vicino all’ingresso, perfino nel vano portaoggetti. Può ricaricare il telefono, ma anche auricolari, torce USB e piccoli dispositivi elettronici. A una condizione, però: deve essere carico prima che salti la luce.

Molti lo comprano e poi lo dimenticano per mesi. Fino al giorno in cui serve davvero. E lì arriva la sorpresa: le batterie, se restano ferme a lungo, possono perdere parte della carica o rendere meno. Per questo conviene controllarle ogni tanto, magari una volta al mese o prima di un’allerta meteo. I modelli con più capacità, indicata in mAh, garantiscono più ricariche, ma impiegano anche più tempo per tornare al 100%. Meglio avere un power bank pronto che cercarlo quando il telefono è già al 5%: è il consiglio pratico che ricorre tra tecnici e operatori della protezione civile locale.

Auto, laptop e tablet: energia dai dispositivi che si hanno già

Durante un’interruzione della corrente, anche l’automobile può diventare una fonte di energia temporanea per il cellulare. Molte vetture recenti hanno porte USB o prese da 12 volt, quelle dell’accendisigari, da usare con un adattatore. Di solito la ricarica funziona meglio con il motore acceso. Ma non è un dettaglio da poco: vuol dire consumare carburante e, se l’auto è in un garage chiuso, correre rischi seri per i gas di scarico. All’aperto, però, anche pochi minuti possono bastare per recuperare una percentuale utile.

Ricarica d’emergenza dello smartphone con power bank durante un blackout domestico, illuminato da una piccola lanterna.

Anche laptop e tablet, se hanno ancora batteria, possono dare una mano. Basta collegare lo smartphone con un cavo USB: il computer portatile cede parte della sua energia al telefono. Alcuni modelli mantengono attive le porte USB anche in sospensione o da spenti, se la funzione è abilitata nelle impostazioni. Non sempre è una ricarica veloce. Ma in un blackout di qualche ora può fare la differenza tra restare isolati e riuscire a mandare un messaggio, controllare una mappa o chiamare un familiare. Meglio comunque usarla con criterio: scaricare del tutto il portatile significa perdere un’altra riserva preziosa.

I caricatori solari sono sempre più diffusi tra chi viaggia, fa campeggio o vive in zone dove i cortes di corrente non sono rari. Trasformano la luce del sole in energia attraverso piccoli pannelli fotovoltaici, spesso pieghevoli e collegabili via USB. In una giornata limpida, lasciati su un balcone, su un davanzale o sul cruscotto di un’auto ferma, possono ricaricare direttamente il telefono oppure alimentare prima un power bank.

Caricatori solari, utili nei blackout lunghi ma non sempre immediati

La resa, però, dipende molto dal meteo e dall’esposizione. Con cielo coperto, pioggia o luce debole, i tempi si allungano parecchio. In alcuni casi la carica va a scatti, soprattutto se lo smartphone richiede una potenza minima stabile. Per questo i pannelli solari portatili sono più utili nei blackout prolungati, quando si può organizzare la ricarica nelle ore centrali della giornata, che nelle emergenze improvvise di pochi minuti. Sono una soluzione pulita e autonoma, certo. Ma non sostituiscono una batteria già pronta. Meglio considerarli una seconda linea.

Meno comuni, ma interessanti in situazioni particolari, sono i generatori termolettrici, dispositivi che trasformano il calore in elettricità. Il principio fisico è l’effetto Seebeck: una differenza di temperatura tra due lati di un modulo semiconduttore produce corrente. In concreto, alcuni apparecchi usano il calore di una piccola stufa, di un fornello da campeggio o di una fonte alimentata con rametti e biomassa. Poi offrono un’uscita USB per ricaricare il cellulare.

Non sono strumenti da maneggiare con leggerezza. Serve una fonte di calore controllata, un ambiente ventilato e un minimo di familiarità con il dispositivo. Possono però tornare utili quando manca la corrente, non c’è sole e le batterie di riserva sono scariche: per esempio in aree rurali, rifugi o emergenze che durano a lungo. La ricarica non è sempre rapida, va detto. Ma permette di recuperare energia anche di notte o con il maltempo. Il principio resta lo stesso: prepararsi prima, conoscere i limiti di ogni alternativa e usare il telefono solo per le funzioni essenziali, dalle chiamate agli avvisi di sicurezza.