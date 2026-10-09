Puoi registrare le tua voce come marchio per evitare danni e truffe: come funziona

La propria voce può diventare un segno da proteggere legalmente quando è riconoscibile e viene utilizzata per attività professionali, commerciali o pubbliche.

Con la diffusione dei deepfake audio e dei sistemi capaci di imitare timbri vocali, il tema sta attirando sempre più attenzione. Una possibilità passa dalla registrazione come marchio sonoro presso l’EUIPO. Ma la tutela ottenuta non funziona come uno scudo capace di impedire materialmente la clonazione.

Il caso Meloni e i precedenti di Ferreri e Ward davanti all’EUIPO

La richiesta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, depositata all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, è ancora al vaglio, secondo gli atti consultabili e le ricostruzioni circolate nelle ultime ore. L’obiettivo è chiaro: contrastare l’uso non autorizzato della sua voce in contenuti creati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale.

Un rischio ormai concreto non solo per i politici, ma anche per artisti, professionisti e personaggi pubblici. Meloni, però, non è la prima a muoversi in questa direzione. Prima di lei ci sono stati anche la cantante Giusy Ferreri e il doppiatore Luca Ward, due casi in cui il timbro vocale è parte evidente del lavoro.

“La voce può diventare un segno distintivo, come un logo o un jingle”, spiegano spesso gli esperti di proprietà industriale. Sulla carta sembra lineare. Nei fatti, però, l’EUIPO valuta ogni domanda una per una.

Come funziona la domanda: file MP3, requisiti tecnici e costo da 850 euro

Per registrare una voce come marchio sonoro bisogna presentare la domanda online tramite il sistema di e-filing EUIPO. Va caricato un file audio con requisiti precisi: formato MP3, peso massimo di 2 MB, campionamento a 8 kHz per la sola voce e profondità di 8 o 16 bit. Non sono accettati file in loop, cioè pensati per ripetersi in modo automatico e continuo.

La procedura parte dal portale dell’EUIPO: si compila il modulo digitale, si invia la registrazione e poi l’ufficio esamina la domanda solo dopo il pagamento della tassa. La tariffa base per una richiesta online è di 850 euro, da versare entro un mese dalla ricezione della richiesta.

Non è, insomma, una semplice formalità. Ha senso soprattutto quando la voce ha un valore economico o professionale evidente: un doppiatore, una speaker radiofonica, un cantante, un volto televisivo. Ma anche un’azienda che usa un suono particolare per farsi riconoscere.

Tutela legale, non scudo tecnico: le precauzioni pratiche contro la clonazione vocale

Registrare la voce non impedisce a un software di clonazione vocale di riprodurla, se qualcuno ha abbastanza campioni audio a disposizione. La protezione serve dopo: per contestare un uso non autorizzato, chiedere la rimozione di un contenuto o avviare un’azione legale.

Per ridurre il rischio di truffe e deepfake audio, restano fondamentali le cautele di tutti i giorni: evitare di pubblicare sui social registrazioni lunghe e pulite, non inviare messaggi vocali a sconosciuti, fare attenzione alle chiamate mute e verificare sempre le richieste di denaro o dati personali arrivate tramite audio.

Una frase imitata bene può bastare a ingannare un familiare o un collega, soprattutto se arriva in un momento di confusione. Per questo la registrazione presso l’EUIPO può essere utile, ma non sostituisce prudenza, controllo delle fonti e buone abitudini digitali.