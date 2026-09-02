Puoi misurare la febbre direttamente con lo smartphone e non lo sai: anche fuori casa

Lo smartphone può diventare un valido alleato per controllare la temperatura anche fuori casa, ma serve capire quali strumenti utilizzare e come interpretarli correttamente.
Lo smartphone può diventare un valido alleato per controllare la temperatura anche fuori casa, ma serve capire quali strumenti utilizzare e come interpretarli correttamente.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 2 set 2026
Puoi misurare la febbre direttamente con lo smartphone e non lo sai: anche fuori casa

Quando ci si sente poco bene lontano da casa, lo smartphone sembra la soluzione più immediata per controllare rapidamente la situazione.

Esistono infatti strumenti e applicazioni che possono trasformarlo in un valido supporto per tenere sotto controllo la temperatura, ma è importante capire bene cosa può fare davvero il telefono e cosa, invece, richiede un dispositivo dedicato.

Perché lo smartphone da solo non basta per misurare la temperatura

Negli store si trovano app che promettono di leggere la temperatura corporea usando soltanto il telefono. Il punto è semplice: senza un sensore medico dedicato, quel dato non può essere considerato affidabile. La febbre si misura con strumenti fatti per questo: termometri digitali, modelli a infrarossi, dispositivi a contatto o apparecchi certificati che poi inviano i valori allo smartphone.

Le app servono a tenere ordine, salvare le misurazioni e, se serve, condividerle. Non fanno diagnosi. E non sostituiscono il medico. La temperatura, tra l’altro, può cambiare in base alla zona del corpo, all’età, all’orario e all’ambiente. Se il valore è alto o i sintomi non passano, meglio evitare letture fai-da-te e sentire il medico o il pediatra.

Termometri smart e app: sincronizzazione, diario e profili familiari

Il meccanismo è piuttosto lineare: il termometro smart misura la temperatura e manda il dato all’app, di solito tramite Bluetooth. A quel punto lo smartphone diventa davvero utile, perché conserva uno storico consultabile in pochi secondi. Alcune app permettono di registrare più misurazioni nella stessa giornata, aggiungere note sui sintomi, segnare i medicinali presi e inviare un riepilogo a un familiare o al medico.

Smartphone e due termometri su un tavolino, con una donna sfocata sul letto che si tocca la fronte

Smartphone e termometri sul comodino: per misurare la febbre serve un dispositivo medico collegabile all’app.

Una madre, per esempio, può seguire l’andamento della febbre di un bambino dopo la scuola anche mentre è in viaggio, se i dati sono stati sincronizzati correttamente. In diversi casi si possono creare profili familiari separati, così da non mischiare i valori di adulti, bambini e anziani. Attenzione però: non tutte le app funzionano allo stesso modo.

Alcune si usano senza registrazione, ma senza backup; altre chiedono un account e salvano i dati sul telefono oppure online. Una differenza non da poco, soprattutto se si vuole conservare uno storico ordinato.

Pic, Beurer e OMRON a confronto: infrarossi, contatto e monitoraggio

Tra le soluzioni più note ci sono Pic Health Station, Beurer HealthManager Pro e OMRON Connect. Sono app pensate per lavorare con dispositivi compatibili, non semplici “termometri da telefono”. Pic, con il termometro a infrarossi ThermoDiary Head, permette misurazioni frontali a distanza e sincronizza i dati nell’app, dove si possono gestire anche temperatura, pressione e peso con i dispositivi della stessa linea.

Beurer propone HealthManager Pro, abbinabile al termometro senza contatto FT 95, che misura la temperatura corporea ma anche quella di oggetti e ambiente: una funzione comoda per biberon o stanze. OMRON segue invece una strada più tradizionale con Eco Temp Intelli IT, un termometro a contatto: la misurazione richiede più tempo, ma i dati finiscono poi in OMRON Connect.

L’app offre anche funzioni aggiuntive, alcune a pagamento, per il monitoraggio della salute. La scelta dipende dall’uso: rapidità senza contatto, gestione della famiglia o controllo più ampio dei parametri. Lo smartphone resta il punto di raccolta. Ma il dato, quello vero, arriva sempre dal dispositivo medico.

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