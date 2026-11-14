Puoi configurare il tuo Wi-Fi Mesh direttamente a casa

Negli Stati Uniti, intanto, il blocco FCC sui router di produzione estera spinge molti utenti a guardare con più attenzione a marchi come Eero, Netgear e Asus, mentre resta qualche dubbio su TP-Link.

Un normale router Wi-Fi può bastare ancora in molte case. Soprattutto sotto i 180-200 metri quadrati, su un solo piano e senza troppi muri portanti o solai in mezzo. I guai cominciano quando la connessione va bene in salotto, magari vicino alla fibra, ma cade in camera, nello studio o al piano di sopra. È lì che una rete mesh fa la differenza: più nodi comunicano tra loro e portano il segnale in modo più regolare nelle varie stanze.

Nella vita di tutti i giorni si nota subito. Una videochiamata di lavoro che non si blocca, una partita online senza scatti, lo streaming in 4K sul televisore in fondo al corridoio. Chi compra questi sistemi non guarda soltanto la velocità scritta sulla confezione. Vuole che il telefono resti collegato mentre si passa da una stanza all’altra. E possibilmente senza dover riavviare tutto ogni due giorni. I modelli più recenti puntano proprio su questo: installazione tramite app, guida passo passo e gestione semplice dei dispositivi collegati.

Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6: la differenza si vede soprattutto nelle case affollate

Il Wi-Fi 7 è oggi lo standard più nuovo per le reti domestiche, ma non tutti i sistemi lo usano allo stesso modo. Alcuni modelli, come Eero Pro 7 o Netgear Orbi 870, puntano su configurazioni tri-band e promettono prestazioni alte anche con molti dispositivi collegati. Altri prodotti più economici rinunciano alla banda a 6 GHz e restano su 2,4 e 5 GHz per tenere più basso il prezzo. Una scelta che pesa, soprattutto nelle case piene di smartphone, smart TV, console e videocamere.

Un nodo Wi‑Fi mesh in casa: installazione semplice e copertura tra stanze e piani per la rete domestica nel 2026.

Il Wi-Fi 6, però, non è affatto da scartare. Un sistema come Eero 6, venduto negli Stati Uniti a circa 140 dollari nella confezione da tre unità secondo i prezzi Amazon rilevati, dichiara una copertura fino a 4.500 piedi quadrati e può bastare a chi cerca stabilità più che velocità estrema. Chi ha una fibra multi-gigabit, invece, dovrà guardare più in alto. In quel caso contano anche le porte: una connessione cablata a 2,5 GbE, o meglio ancora a 10 GbE, cambia parecchio per PC fissi, NAS e postazioni da gaming.

Eero, Netgear e TP-Link: copertura, porte e funzioni smart a confronto

Tra i sistemi più citati nelle prove specializzate c’è Eero Pro 7, marchio di Amazon. La confezione da tre unità ha un listino di 800 dollari, ma durante le promozioni si trova spesso attorno ai 600 dollari. Dichiara fino a 6.000 piedi quadrati di copertura, supporto per oltre 200 dispositivi per nodo e due porte 5 GbE su ogni unità. Secondo i test pubblicati da testate tecniche come PCMag e Tom’s Guide, le prestazioni restano solide anche a distanza. In più ci sono integrazione con Alexa, Thread, Zigbee e Matter. Il punto debole? Alcune funzioni avanzate, come filtri per i contenuti e blocco della pubblicità, passano dall’abbonamento Eero Plus.

Netgear Orbi 370 si colloca in una fascia più accessibile della gamma Orbi. È un sistema Wi-Fi 7 dual-band, senza banda a 6 GHz, con prezzo negli Stati Uniti intorno ai 350 dollari per tre unità. La copertura dichiarata arriva a 6.000 piedi quadrati e i dispositivi collegati insieme possono essere fino a 70. Più in alto c’è Netgear Orbi 870, che sale a circa 1.250 dollari per tre nodi, ma offre fino a 9.000 piedi quadrati dichiarati, porta WAN 10 GbE e quattro porte 2,5 GbE su ogni unità. È una soluzione pensata per chi usa insieme rete wireless e cablata, magari con server domestici o postazioni fisse.

C’è poi TP-Link Deco 7 BE23, indicato a circa 250 dollari per tre unità, con Wi-Fi 7 dual-band, due porte 2,5 GbE per nodo e copertura dichiarata di 6.500 piedi quadrati. Nei test citati da Tom’s Guide ha mostrato buone prestazioni anche a 90 piedi dal router principale, e l’app viene descritta come facile da usare. Resta però un punto aperto: le funzioni più complete per sicurezza e controllo passano dal piano HomeShield a pagamento. E il tema degli aggiornamenti, oggi, pesa più di qualche anno fa.

Aggiornamenti e blocco FCC: il dettaglio che può cambiare l’acquisto

Il mercato americano è cambiato dopo la decisione della FCC di limitare i router di produzione estera. Una misura che ha creato incertezza su diversi marchi e sui futuri aggiornamenti software. Secondo quanto riportato nel materiale tecnico di riferimento, risultano esentati marchi come Netgear, Eero e Asus. Per i prodotti TP-Link, invece, si parla di una possibile interruzione degli aggiornamenti per il mercato Usa nel 2029, salvo proroghe o modifiche alle regole. Non è un dettaglio da poco.

Un router senza aggiornamenti può continuare a funzionare, certo. Ma con il tempo può esporre a rischi di sicurezza e a problemi con nuovi standard o servizi. Per questo, quando si sceglie un sistema Wi-Fi mesh per la casa, prezzo e velocità non bastano più. Contano il supporto nel tempo, la chiarezza sugli update, le funzioni incluse senza abbonamento e la reale semplicità di installazione. Prima dell’acquisto conviene fare una verifica rapida: copertura dichiarata, porte disponibili, standard supportati e politica di aggiornamento. Solo così il passaggio dal vecchio router alla rete mesh ha davvero senso.