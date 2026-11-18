Un iPad bloccato sul logo Apple o incapace di completare un aggiornamento può richiedere la modalità di recupero per tornare a funzionare correttamente.

Questa funzione consente di intervenire su iPadOS attraverso un computer, ma non va confusa con un normale riavvio. Può essere utile nei casi di avvio interrotto, riavvii continui o errori che impediscono al dispositivo di rispondere ai comandi. Prima di procedere, però, è importante conoscere la differenza tra aggiornamento e ripristino, perché una scelta sbagliata può comportare la perdita dei dati presenti sul tablet.

I segnali da non ignorare: aggiornamenti falliti, riavvii continui e blocchi da passcode

Il caso più comune è un aggiornamento iPadOS non completato. Può succedere per un errore, per la batteria scarica o per una connessione che salta nel momento sbagliato. A quel punto l’iPad può accendersi solo a metà, riavviarsi di continuo oppure restare piantato sulla schermata iniziale. Non sempre significa che ci sia un guasto hardware.

Un altro campanello d’allarme è il riavvio continuo dell’iPad, che di fatto impedisce di usare app, impostazioni e backup. C’è poi il blocco legato al codice: dopo troppi tentativi sbagliati, il sistema può fermare l’accesso e chiedere il collegamento a un computer. Apple, nelle sue guide di supporto, indica la modalità di recupero proprio per i casi in cui il dispositivo non risponde o non può essere aggiornato normalmente. Prima, però, meglio provare con un riavvio forzato. Solo se non basta, si passa al recupero.

La procedura corretta: differenze tra iPad con tasto Home e modelli senza tasto Home

Per entrare in modalità di recupero su iPad, bisogna prima collegare il tablet a un computer con un cavo USB. Su Mac si apre il Finder, su PC Windows l’app Dispositivi Apple. Da lì la procedura cambia in base al modello.

Sugli iPad con tasto Home, vanno tenuti premuti insieme il tasto Home e il tasto superiore o laterale di accensione. Lo schermo diventa nero, poi compare il logo Apple e, continuando a tenere premuti i tasti, appare l’icona con il cavo e il computer. Solo allora si possono lasciare i pulsanti.

Sui modelli più recenti, come molti iPad Pro senza tasto Home, la sequenza è diversa: si preme e si rilascia rapidamente il tasto volume su, poi il tasto volume giù, quindi si tiene premuto il tasto superiore finché non compare la schermata di recupero. È una procedura un po’ rigida, quasi da officina: se si mollano i tasti troppo presto, l’iPad si limita a riavviarsi.

Aggiornare o ripristinare: cosa cambia per i dati e quando rivolgersi all’assistenza

Quando il computer riconosce l’iPad in recupero, di solito mostra due opzioni: aggiornare l’iPad o ripristinare l’iPad. La prima è quella da provare subito, perché reinstalla iPadOS senza cancellare foto, app, documenti e impostazioni. È la strada meno drastica.

Se l’aggiornamento non riesce, resta il ripristino: in quel caso il tablet torna alle impostazioni di fabbrica e tutti i dati vengono cancellati. Si potranno recuperare solo da un backup recente su iCloud o su computer, se esiste. Per questo la scelta va fatta con cautela, soprattutto se sull’iPad ci sono file di lavoro, app scolastiche o contenuti non sincronizzati.

Se anche il ripristino fallisce, o se il dispositivo non entra proprio in modalità di recupero, il problema potrebbe non essere soltanto software. A quel punto è meglio contattare il supporto Apple o un centro assistenza autorizzato, portando caricatore, cavo e una descrizione chiara di ciò che è successo. Può fare la differenza.