Pulizie domestiche SENZA SFORZO con il Robot aspirapolvere in MEGA OFFERTA!

Basta spezzarsi la schiena per pulire i pavimenti di casa! Finalmente da adesso in poi potrete delegare le pulizie domestiche a questo dispositivo che vi svolterà la vita! Parliamo del Robot aspirapolvere Roborock S8 in offerta su Amazon a 589€ con il 16% di sconto.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. La promozione è a tempo limitato quindi approfittatene subito, gli elettrodomestici stanno andando letteralmente a ruba!

Robot aspirapolvere Roborock S8: tutta casa pulita in un attimo

Il robot aspirapolvere Roborock S8 è dotato di una tecnologia avanzata che gli consente di pulire la tua casa in modo efficiente e preciso. Grazie alla sua mappatura laser, il robot è in grado di creare una mappa precisa della tua casa, evitando gli ostacoli e pulendo ogni angolo.

Il Roborock S8 è dotato di una potente aspirazione da 2500 Pa, che gli consente di raccogliere anche le particelle di polvere più piccole. Inoltre, dispone di un serbatoio dell’acqua da 240 ml, che gli consente di lavare i pavimenti in modo efficace.

Il dispositivo ha batteria potente che gli consente di funzionare per fino a 180 minuti con una sola carica. In più è dotato di un sistema di ricarica automatica, che gli consente di tornare alla sua base di ricarica quando la batteria è scarica.

Grazie alla sua connessione Wi-Fi, il robot aspirapolvere Roborock S8 è anche controllabile tramite il tuo smartphone. Puoi avviare la pulizia a distanza, controllare lo stato della batteria e delle pulizie, e molto altro ancora.

Goditi il comfort di una casa sempre pulita senza sforzo con questo gioiellino che ti svolterà la vita! Al momento il Robot aspirapolvere Roborock S8 è in mega offerta su Amazon a 589€ con il 16% di sconto. Apporofittane subito, la promozione è limitatissima!

