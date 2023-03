Pulizie di Primavera: i robot aspirapolvere smart più scontati

Ora che Amazon ha presentato le sue Offerte di Primavera, abbiamo scandagliato il sito di e-commerce alle ricerca dei prodotti più interessanti per automatizzare le pulizie di casa e avere pavimenti sempre perfetti. E ovviamente parliamo di dispositivi smart, gestibili via smartphone o con comandi vocali, che facciano tutto da sé: ecco i robot aspirapolvere smart più scontati in assoluto (in ordine dal più conveniente).

Scelto dalla Redazione (-54%)

Il Dreame W10 Robot è un robot aspirapolvere lavapavimenti con Mappatura in grado di spazzare, aspirare, lavare e asciugare 4-in-1, con Lidar LDS e una potenza di 4.000 Pa.

Ha una base di lavaggio che gli permette di lavare e asciugare il pavimento ed è controllabile tramite Alexa.

Si tratta di un prodotto molto valido e funzionale. La navigazione Lidar LDS permette al robot di mappare la casa in modo preciso e di evitare gli ostacoli. La potenza di aspirazione è molto elevata e permette al robot di aspirare anche i peli degli animali domestici. La base di lavaggio è molto utile per pulire il pavimento in modo efficace. Il controllo tramite Alexa è molto comodo e permette di controllare il robot aspirapolvere e lavapavimenti anche a distanza.

È un gingillo completamente nuovo che innova il settore degli aspirapolvere robot con caratteristiche uniche del suo genere. E solo per oggi costa meno di metà prezzo: solo 599€ invece di 1289,99€ .

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti è una tecnologia sempre più diffusa nelle case di tutto il mondo. Tra i vantaggi più evidenti di un robot del genere c’è la praticità, che deriva dal fatto che questo tipo di prodotto è in grado di svolgere le mansioni di pulizia in modo autonomo. Ciò significa che non sarà necessario passare l’aspirapolvere o il mocio per rimuovere polvere, sporco o macchie da pavimenti o tappeti.

Un altro vantaggio è la sua capacità di raggiungere aree difficili da pulire, come gli angoli, i bordi delle pareti o sotto i mobili. Grazie alla sua forma snella e alle sue dimensioni compatte, un robot aspirapolvere e lavapavimenti può facilmente spostarsi ovunque sia necessario e assicurarsi che ogni zona venga pulita in modo accurato.

Ma ci sono anche altre feature tecnologiche che possono rendere un robot aspirapolvere ancora più pratico ed efficiente. Tra queste, una delle più interessanti è lo scanner LiDAR, una tecnologia che permette al robot di mappare l’ambiente circostante e di creare una mappa dettagliata della casa.

Lo scanner LiDAR funziona emettendo raggi laser a infrarossi che vengono riflessi dagli oggetti circostanti e restituiscono informazioni sulla loro distanza e posizione. Grazie ad esso, il dispositivo può creare una mappa precisa della casa e utilizzarla per pianificare il suo percorso di pulizia in modo efficiente.

La mappatura LiDAR è particolarmente utile in caso di case con più piani o ambienti complessi, dove il robot potrebbe avere difficoltà a navigare. Inoltre, consente al robot di evitare gli ostacoli e di creare un percorso di pulizia più efficiente, che copra tutte le aree necessarie senza sprecare tempo e energia.

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti con scanner LiDAR è un investimento prezioso per chi cerca una soluzione di pulizia frequente e affidabile per la propria casa. Grazie alla sua capacità di mappare l’ambiente circostante e di creare un percorso di pulizia efficiente, questo tipo di robot può garantire una pulizia accurata e senza stress, liberando il proprietario dalle mansioni domestiche e offrendo più tempo libero per altre attività. È pace dei sensi stress-free allo stato puro, provare per credere.

Il Più Scontato (-69%)

Il BISSELL SpinWave Robot è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che può spazzare, aspirare e lavare tutte le tipologie di pavimenti. Il design ripropone la forma circolare classica della categoria, che ottimizza le operazioni di pulizia. Le dimensioni sono nella media, 32,7 x 32,7 x 8,5 cm2. Il dispositivo presenta un serbatoio intercambiabile per contenere sporcizia e acqua; è in grado di aspirare lo sporco e i residui dal pavimento e dai tappetti con elevata potenza. La potenza di aspirazione è bassa rispetto ad altri prodotti, solo 1500 Pa ma questo significa che è perfetto per una rinfrescata quotidiana al pavimento. Insomma, è paragonabile a una spazzata di scopa. Il controllo del robot avviene tramite app. L’autonomia del robot è di 130 minuti.

Il Bissell SpinWave Robot è caratterizzato per una costruzione classica ed una ottima realizzazione in plastica. Ciò consente di posizionarlo senza problemi all’interno della nostra casa.

Inoltre è prodotto da una azienda leader del settore da quasi 150 anni. Si tratta di un aspirapolvere robot, adatto a tutte le tipologie, parquet, tappeti e piastrelle.

È il più scontato delle Offerte di Primavera Amazon: solo 162,99€ invece di 524€ .

Buon Compromesso

Il DEEBOT N8 è stato scelto da oltre 500,000 utenti e questo vorrà pur dire qualcosa. È tra i migliori robot della sua categoria grazie ad una aspirazione potente, alla navigazione laser dToF, alla tecnologia di pulizia OZMO e ad una autonomia pazzesca di 110 minuti (la batteria è da 3200mAh).

Il robot aspirapolvere di Ecovacs (ma all’occorrenza, lava anche) è un dispositivo smart per diversi motivi: lo puoi controllare tramite app direttamente dal tuo smartphone (iPhone compreso, ovviamente) anche quando sei fuori casa, è in grado di fare una mappatura di tutto l’appartamento e poi riconosce gli ostacoli in modo da evitare collisioni. Ah, e lo puoi controllare anche con la voce, dato che è compatibile sia con Alexa che con Google Assistant.

Poi, una volta conclusa lo pulizia, ritorna in totale autonomia sulla sua docking station per la ricarica. All’interno della confezione trovi anche un panno per la pulizia, un serbatoio per l’acqua, due filtri di ricambio e tre spazzole rotanti.

Una Garanzia

Roomba è il marchio storico degli aspirapolvere e lavapavimenti smart, ed è in offerta su Amazon in questi giorni. Fate presto perché le scorte per alcuni sono già agli sgoccioli, e la promo comunque scadrà presto.

iRobot Roomba e5154 è un eccellente aspirapolvere robot multiuso con un’elevata potenza di aspirazione e una lunga durata della batteria.

Supporta anche i comandi vocali e i controlli tramite app12. Il vero cuore di Roomba e5154 è rappresentato dal sistema di aspirazione in 3 fasi AeroForce, il cui funzionamento è tanto semplice quanto efficace: inizia con la spazzola rotante che recupera e solleva lo sporco anche dagli angoli e lo accompagna a una coppia di spazzole in gomma (chiamate Tangle Free), che lavorano a senso inverso l’una rispetto all’altra sollevando lo sporco che viene poi aspirato dal potente motore dell’elettrodomestico per essere, infine, catturato e trattenuto dai filtri di nuova generazione che intrappolano anche le particelle più piccole.

Non ha funzioni come la mappatura e il percorso intelligente, ma si rivela un ottimo prodotto midrange. Costa 229,99€ invece di 499€.

