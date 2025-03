Pulizia impeccabile con l'Aspirapolvere Cordless Tineco a 260€ in meno

Sogni una casa sempre splendente ma al minimo stress? Abbiamo la soluzione adatta a te! Si tratta dell’Aspirapolvere Cordless Tineco FLOOR ONE S7 Pro, oggi disponibile su Amazon a soli 459 euro con uno sconto bomba del 36%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 260 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, è a tempo limitatissimo!

Aspirapolvere Cordless Tineco FLOOR ONE S7 Pro: modalità di utilizzo e funzionalità

L’Aspirapolvere Cordless Tineco FLOOR ONE S7 Pro è un elettrodomestico must-have per chi desidera una casa impeccabile ma ha poco tempo per le pulizie domestiche.

Innanzitutto questo modello assicura un pavimento assolutamente pulito con pulizia continua dell’acqua dolce e un efficiente riciclaggio dell’acqua sporca ad una velocità costante di 450 giri al minuto.

La sua modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto è possibile muovarla sia in avanti che in retromarcia grazie al movimento fluido delle ruote posteriori e al sistema di propulsione bidirezionale SmoothPower. Inoltre l’acqua pulita e sporca e la potenza della batteria vengono costantemente adattati da Tineco iLoop: ciò significa che è possibile pulire per 40 minuti e meno frequentemente dovrai ricaricare, svuotare e ricaricare.

Tra l’altro, l’aspirapolvere è dotata di uno schermo LED da 3,6 pollici di grande formato con l’utile assistente Tineco che ti guiderà attraverso il processo di pulizia, dalla rapida messa in servizio allo stato di lavoro in tempo reale.

