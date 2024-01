Pulisci OGNI ANGOLO di casa con l'Aspirapolvere Hoover SCONTATISSIMO su Amazon

Amazon ha appena lanciato una mega promozione su uno degli elettrodomestici più ambiti sul mercato e che ti permetteranno di avere casa sempre splendente al minimo sforzo! Parliamo dell’Aspirapolvere elettrico senza fili Hoover, oggi disponibile a soli 149 euro grazie ad un super sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Aspirapolvere elettrico senza fili Hoover: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere elettrico senza fili Hoover è un elettrodomestico prezioso che si contraddistingue per le sue numerose funzionalità nell’ambito delle faccende domestiche.

La tecnologia ciclonica di questo modello garantisce una elevata separazione della polvere dal filtro così da garantire risultati impeccabili senza la necessità di una manutenzione impegnativa. È dotato, inoltre, di una batteria removibile e ricaricabile al 100% in 6 ore che un’autonomia elevata di 40 minuti.

La spazzola è dotata di luci LED per illuminare gli angoli bui e incrementare la visibilità durante la pulizia sotto i mobili, per non lasciare a terra nessun granello di polvere. La modalità di utilizzo è semplicissima e, premendo due volte la leva, è possibile attivare anche la modalità di aspirazione continua così da pulire facilmente, senza bisogno di premere il pulsante “on-off” per tutto il tempo.

Il contenitore del dispositivo ha una grande capacità di 0,9 litri che aiuta a ridurre la frequenza dello svuotamento ed è utile per evitare il contatto diretto con polvere e allergeni. In più, H-FREE 100 è dotato di 2 accessori pronti all’uso: la spazzola a pennello integrata che pulisce le superfici delicate (come gli scaffali) e rimuove i detriti dai piani di lavoro, e la bocchetta per fessure adatta per angoli stretti e battiscopa.

Aspirapolvere elettrico senza fili Hoover è disponibile a soli 149 euro grazie ad un super sconto del 32%.

