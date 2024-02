Pulisci casa IN UN ATTIMO con l'Aspirapolvere Rowenta SUPERCOMPATTA a MENO DI 90€

Da adesso in poi pulire tutta casa sarà un gioco da ragazzi con questo elettrodomestico multifunzionale che ti svolterà praticamente la vita! È l’Aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto bomba del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questo gioiellino potentissimo e super versatile rivoluzionerà le tue pulizie domestiche, non fartelo scappare!

Aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic: le modalità di utilizzo

L’Aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic offre risultati di pulizia profonda in un formato compatto, per semplificare ed ottimizzare le faccende domestiche.

È dotato di un livello eccezionale di separazione di aria e polvere per una pulizia di lunga durata grazie ad un motore potentissimo da 900W a basso consumo energetico. La tecnologia ciclonica combinata con la spazzola di aspirazione ad alta efficienza garantisce risultati ottimali su ogni tipo di superficie, così da rendere brillanti ed igienizzati tutti i pavimenti di casa.

Si tratta di un elettrodomestico ideale soprattutto per famiglie con bambini ed animali domestici in quanto offre un’igiene massima grazie al sistema avanzato che garantisce un filtraggio del 99,98% di polvere, batteri e detriti in generale.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva ed, in più, l’aspirapolvere risulta compatta, leggerissima e facile da trasportare ovunque. Allo stesso modo il contenitore della polvere è progettato per essere svuotato e pulito in modo veloce e nella massima comodità, così da semplificare ancora di più il processo.

Approfitta della mega promozione di Amazon per godere di una casa pulita ed impeccabile con il minimo sforzo! Oggi l’Aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto bomba del 31%. Rivoluziona le tue faccende domestiche con questo gioiellino!

