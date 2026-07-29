Quando lo smartphone non si carica correttamente, il problema può dipendere da polvere e lanugine accumulate all’interno della porta USB-C.

Prima di pensare a una batteria guasta o a un caricatore difettoso, conviene controllare il connettore con attenzione. Una presa USB-C ostruita può infatti impedire al cavo di entrare fino in fondo, provocando ricariche lente, interruzioni improvvise o un collegamento instabile.

I segnali di una porta USB-C sporca

Uno dei sintomi più comuni è la ricarica intermittente. Il telefono inizia a caricarsi, si interrompe e riprende appena il cavo viene spostato. Può anche capitare che il connettore sembri meno stabile del solito, che “balli” nella presa oppure che non arrivi più fino in fondo. In alcuni casi anche il collegamento al computer diventa irregolare.

Lo sporco tende ad accumularsi lentamente. La lanugine presente nelle tasche e i piccoli residui trasportati nella borsa vengono spinti verso il fondo ogni volta che si inserisce il cavo. Con il tempo possono formare uno strato compatto, difficile da vedere ma sufficiente a impedire un contatto corretto tra il connettore e i componenti interni.

Come pulire la presa USB-C senza danneggiarla

La prima cosa da fare è spegnere completamente lo smartphone e scollegarlo da qualsiasi cavo, alimentatore o power bank. La porta deve essere osservata con una luce diretta, senza inserire immediatamente oggetti al suo interno. Se sono presenti soltanto polvere superficiale o residui visibili, può bastare una spazzolina morbida e asciutta progettata per dispositivi elettronici.

Per rimuovere piccoli accumuli si può usare uno strumento sottile in plastica o legno, ma soltanto con estrema cautela. Deve essere privo di parti metalliche e non deve esercitare pressione sul componente centrale della porta USB-C. Il movimento va effettuato lungo i bordi, cercando di sollevare la lanugine poco alla volta senza spingerla ancora più in profondità.

Non bisogna mai grattare con forza o cercare di allargare la presa. I contatti interni sono delicati e possono piegarsi o danneggiarsi. Se lo sporco non si stacca facilmente, è più prudente interrompere la pulizia e rivolgersi a un tecnico, evitando di trasformare una semplice ostruzione del connettore in una riparazione costosa.

Aria compressa, liquidi e oggetti metallici: cosa evitare

È meglio non soffiare direttamente nella porta e non utilizzare getti potenti di aria compressa. La pressione può spingere lo sporco più in fondo oppure introdurre umidità, soprattutto se la bomboletta viene inclinata. Anche aghi, graffette, pinzette e altri oggetti metallici devono essere evitati, perché possono graffiare i contatti o provocare un cortocircuito.

Non vanno versati o spruzzati detergenti, alcol, lubrificanti o prodotti come il WD-40. I liquidi possono lasciare residui, favorire l’ossidazione o danneggiare le guarnizioni. Anche i bastoncini di cotone non sono ideali: possono perdere fibre all’interno della presa e creare una nuova ostruzione.

Cosa controllare se il telefono continua a non caricarsi

Dopo la pulizia, il dispositivo deve essere riacceso e provato con un cavo USB-C sicuramente funzionante e un alimentatore compatibile. Se il problema persiste, conviene testare un secondo cavo e verificare che il caricatore non presenti danni, pieghe o connettori allentati.

Se la ricarica continua a interrompersi, il difetto potrebbe riguardare la porta, la batteria o il circuito di alimentazione. Segni di ossidazione, connettori piegati, surriscaldamento o messaggi relativi alla presenza di umidità richiedono l’intervento di un centro assistenza. Insistere con la pulizia manuale, in questi casi, può peggiorare il danno.

Le indicazioni dei principali produttori invitano a intervenire con il telefono spento, utilizzando soltanto strumenti asciutti e non metallici. La pulizia deve essere occasionale e limitata ai casi in cui sono presenti sporco visibile o evidenti problemi di collegamento. La verifica va effettuata prima di ricorrere alla sostituzione della batteria o della porta di ricarica.