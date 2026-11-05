Ho sempre odiato pulire i vetri ma grazie a Lidl ho la soluzione tech definitiva: addio aloni ovunque

Una proposta pensata per chi deve pulire finestre alte, grandi vetrate o superfici difficili da raggiungere, senza tirare fuori ogni volta scale, sgabelli e detergenti tradizionali.

Il nuovo robot lavavetri Silvercrest è comparso nel volantino digitale di Lidl con un prezzo in promozione di 89,99 euro, rispetto ai 119 euro indicati nello shop. L’offerta, fa sapere la catena, sarà valida solo online e non nei negozi fisici. Un dettaglio da non trascurare: la disponibilità può cambiare in base alle scorte e agli aggiornamenti del sito.

Nella confezione del Silvercrest SFSR 72 A1 si trovano dodici panni in microfibra, un telecomando, un cavo di alimentazione da sei metri e una prolunga da un metro. C’è anche una fune di sicurezza da cinque metri, pensata per evitare cadute accidentali quando il robot lavora su superfici verticali. Una dotazione essenziale, ma completa, per iniziare a usarlo subito.

Come funziona il robot: aspirazione, doppio spruzzo e sensori per bordi e angoli

Il robot lavavetri Lidl resta attaccato al vetro grazie a un sistema di aspirazione da 3.500 Pascal. In pratica, il motore crea il vuoto, il dispositivo aderisce alla superficie e si muove da solo mentre i panni in microfibra raccolgono sporco e residui. Non cancella del tutto il lavoro manuale, ma può alleggerirlo parecchio.

Un robot lavavetri automatico in funzione su una grande finestra, controllato con telecomando, come nel caso del modello in offerta da Lidl.

Il modello SFSR 72 A1 ha un doppio sistema di spruzzo, utile per distribuire il detergente durante la pulizia, e offre tre modalità di lavoro. Quella a zig-zag serve per la pulizia ordinaria, la modalità intensiva interviene sui vetri più sporchi, mentre la funzione puntuale permette di insistere su macchie precise. Con il telecomando si può anche correggere il percorso o fermarsi su una zona specifica.

Secondo la scheda prodotto, il robot riconosce bordi, angoli e ostacoli, così da evitare blocchi contro il telaio della finestra. Se salta la corrente, entra in funzione una batteria di emergenza che lo mantiene attaccato al vetro fino a 30 minuti. Il tempo necessario, se serve, per intervenire e rimuoverlo in sicurezza.

Punti forti e compromessi: pulisce da solo, ma rumore e angoli restano da valutare

Il punto forte del Silvercrest SFSR 72 A1 è la pulizia automatica di superfici ampie, soprattutto quando le finestre sono alte, pesanti da aprire o in posizioni scomode. Sul sito Lidl, chi lo ha già acquistato gli assegna una media di 4,3 stelle su 5 sulla base di 136 recensioni. Tra gli aspetti più citati ci sono la buona aderenza al vetro e una resa senza aloni, almeno sulle superfici non troppo sporche.

Qualche limite, però, c’è. La forma rotonda del robot non gli permette di arrivare fino in fondo agli angoli delle finestre. Quelli, quindi, vanno rifiniti a mano con un panno. È un compromesso comune per prodotti di questo tipo, ma può pesare a chi cerca una pulizia completa senza passaggi finali.

Da considerare anche il rumore dichiarato di 78 decibel, vicino a quello di un aspirapolvere domestico. Non è un dettaglio da poco, soprattutto in condominio o se si pensa di usarlo a lungo nella stessa stanza in cui si lavora. Alcune recensioni segnalano inoltre che, con vetri molto sporchi, conviene fare prima una passata manuale: il robot rende meglio quando deve mantenere pulita una superficie, non quando deve recuperare mesi di sporco.

A chi conviene davvero: grandi vetrate, finestre difficili e case piccole

Il robot lavavetri Silvercrest in offerta da Lidl può essere interessante per chi ha vetrate grandi, finestre a tutta altezza, verande o superfici esterne difficili da raggiungere. Può tornare utile anche a persone con mobilità ridotta, o a chi vuole evitare scale, sgabelli e movimenti scomodi. In questi casi, gli 89,99 euro richiesti possono avere senso, soprattutto se il dispositivo viene usato con regolarità.

Il discorso cambia nelle case con poche finestre standard. In un bilocale, o in un’abitazione con vetri piccoli, un lavavetri manuale o un tergivetro con serbatoio può bastare e occupa meno spazio. Il Silvercrest SFSR 72 A1, insomma, non è un acquisto indispensabile per tutti: diventa utile quando la superficie da pulire è tanta, l’accesso è scomodo e la pulizia dei vetri finisce ogni volta nella lista delle faccende da rimandare.