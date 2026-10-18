Protezione antifurto sul telefono: perché tutti dovrebbero attivare l'impostazione

Perché perdere il telefono non vuol dire solo restare senza chiamate e messaggi: significa lasciare esposti foto, contatti, app bancarie, email e documenti personali.

Quando uno smartphone Android finisce nelle mani sbagliate, il problema non è soltanto il prezzo del dispositivo. Dentro ci sono spesso account personali, chat private, codici ricevuti via sms, carte salvate nei wallet digitali, fotografie e documenti di lavoro. Tutto in pochi centimetri di schermo. Magari lasciati sul tavolino di un bar, oppure dimenticati su un taxi.

Per questo Google ha inserito, nelle versioni più recenti del sistema, strumenti che aiutano a rafforzare la sicurezza del dispositivo anche dopo la perdita del telefono. Il principio è semplice: bloccare l’accesso il prima possibile, evitare che qualcuno usi un telefono già sbloccato e rendere più difficile farlo sparire dalla rete, togliendo dati mobili o Wi-Fi. “Meglio configurare tutto prima, non quando il telefono è già sparito”, ripetono spesso i tecnici dell’assistenza nei centri specializzati. Più che un consiglio teorico, è buon senso.

Dove si trova la Protezione antifurto nelle impostazioni Google

Per attivare la protezione antifurto su Android, prima di tutto deve essere già impostato un blocco schermo: PIN, sequenza o password. Senza questa prima barriera, il resto serve a poco. Solo dopo si può cercare il menu giusto, che non sempre è così immediato da trovare.

Uno smartphone lasciato sul tavolo in un bar con schermata di blocco, simbolo delle impostazioni antifurto su Android.

Il percorso indicato da Google parte dall’app Impostazioni del telefono. Da lì bisogna entrare in Google, poi in Tutti i servizi, quindi cercare la sezione Sicurezza del dispositivo e personale. All’interno compare la voce Protezione antifurto, dove sono raccolti gli strumenti disponibili per quel modello. I nomi, però, possono cambiare leggermente: Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo e altri produttori personalizzano le schermate. Conta anche la versione di Android installata.

Non tutti i telefoni mostrano le stesse opzioni. In base alle indicazioni di Google, alcuni dispositivi Android Go potrebbero non supportare tutte le funzioni. In altri casi può servire un aggiornamento del sistema o dei Google Play Services. Meglio controllare con calma, magari con il telefono sotto carica e collegato al Wi-Fi. Spesso bastano due minuti.

Blocco antifurto, offline e autenticazione fallita: le tre difese da conoscere

Nel menu Protezione antifurto possono comparire tre strumenti principali. Sono diversi, ma vanno nella stessa direzione: impedire l’accesso al telefono quando qualcosa non torna. Il primo è il Blocco antifurto, che usa segnali del dispositivo, sensori di movimento e dati di connessione per riconoscere comportamenti compatibili con un furto. Se il sistema rileva una situazione anomala, può bloccare automaticamente lo schermo. Non è una protezione assoluta, certo. Ma aggiunge un ostacolo proprio nel momento più delicato.

La seconda funzione è il Blocco dispositivo offline. Entra in gioco quando il telefono perde la connessione a Internet mentre è sbloccato. Può succedere, per esempio, se qualcuno disattiva rete mobile e Wi-Fi per evitare il tracciamento. In quel caso Android può bloccare il dispositivo e proteggere dati personali, app e notifiche. È una misura pensata per quei primi minuti in cui chi ha preso il telefono prova a renderlo invisibile.

C’è poi il blocco legato all’autenticazione fallita. Questa opzione limita l’accesso quando vengono rilevati più tentativi sbagliati di sblocco, per esempio con PIN errati o altri metodi non validi. Serve contro chi prova combinazioni a caso, magari partendo da date di nascita, numeri semplici o sequenze comuni. In pratica, le tre funzioni intervengono in momenti diversi: durante un possibile furto, quando il telefono va offline oppure davanti a tentativi ripetuti di accesso.

PIN, notifiche, localizzazione e backup: cosa controllare subito

La protezione antifurto Android funziona meglio se è accompagnata da alcune impostazioni di base, spesso lasciate in secondo piano. Il PIN dovrebbe essere difficile da indovinare: meglio evitare 1234, 0000, l’anno di nascita o il giorno del compleanno. Una password più lunga, o una sequenza meno scontata, riduce le possibilità che qualcuno entri nel telefono ai primi tentativi.

Un altro punto riguarda le notifiche sulla schermata di blocco. Messaggi, email, codici di verifica e anteprime delle app possono mostrare informazioni private anche senza sbloccare il dispositivo. Nelle impostazioni di Android si possono nascondere i contenuti sensibili o limitare ciò che appare sullo schermo bloccato. È forse meno comodo, ma più sicuro.

Va controllata anche la localizzazione. Se è attiva, l’utente ha più possibilità di ritrovare il telefono, bloccarlo o cancellarne i dati da remoto tramite gli strumenti collegati all’account Google. In caso di furto bisogna comunque rivolgersi alle autorità e, se serve, al proprio operatore telefonico per bloccare la SIM. Ma prima conviene arrivarci preparati.

Infine ci sono i backup. Foto, contatti, documenti e chat dovrebbero essere salvati regolarmente su servizi cloud o su supporti sicuri. Così, anche se il telefono non viene recuperato, almeno le informazioni più importanti restano disponibili. È la parte meno visibile della sicurezza digitale, ma spesso quella che fa davvero la differenza quando qualcosa va storto.