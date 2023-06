Proteggi lo SCHERMO del tuo iPhone da graffi e cadute: oggi bastano SOLO 5 EURO!

Hai appena acquistato il nuovissimo iPhone 14 o 13 e desideri proteggere il suo prezioso schermo da graffi e danni? Non cercare oltre, abbiamo la soluzione perfetta per te! Il TemperedGlass per iPhone 14 e 13 Belkin è attualmente in offerta su Amazon a un prezzo a soli 5,99€, con uno sconto del 54%.

La spedizione è gratuita con possibile consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Un prezzo così basso per un accessorio utile come questo non si era mai visto, corri a fare il tuo ordine!

TemperedGlass per iPhone 14 e 13 Belkin: massima protezione per il suo smartphone

Il TemperedGlass per iPhone 14 e 13 Belkin è l’accessorio indispensabile per proteggere lo schermo del tuo cellulare. Investire in un proteggi schermo di qualità è la migliore forma di assicurazione per il tuo nuovo iPhone, proteggendolo dagli urti, dai graffi e dai segni d’uso.

Le principali specifiche tecniche del Proteggi Schermo Belkin includono:

Protezione affidabile : Realizzato con materiali di alta qualità, questo proteggi schermo offre una protezione affidabile contro i graffi e i danni accidentali.

: Realizzato con materiali di alta qualità, questo proteggi schermo offre una protezione affidabile contro i graffi e i danni accidentali. Sensibilità al tocco : Non comprometterà la sensibilità del touchscreen del tuo iPhone, consentendo una navigazione fluida e precisa.

: Non comprometterà la sensibilità del touchscreen del tuo iPhone, consentendo una navigazione fluida e precisa. Trasparenza cristallina : Il proteggi schermo Belkin offre una nitida visualizzazione e una trasparenza cristallina, preservando la qualità del display del tuo iPhone.

: Il proteggi schermo Belkin offre una nitida visualizzazione e una trasparenza cristallina, preservando la qualità del display del tuo iPhone. Facile installazione : La confezione include tutto il necessario per un’installazione facile e senza bolle d’aria, garantendo un’applicazione perfetta.

: La confezione include tutto il necessario per un’installazione facile e senza bolle d’aria, garantendo un’applicazione perfetta. Resistente alle impronte digitali: Il proteggi schermo Belkin è progettato per resistere alle impronte digitali e alle macchie, mantenendo il tuo schermo pulito e privo di fastidiose impronte.

Proteggere il tuo iPhone non è mai stato così conveniente. Grazie all’offerta su Amazon, puoi acquistare il Proteggi Schermo per iPhone 14 e 13 Belkin a soli 5,99€, con uno sconto assurdo del 54%. La spedizione è gratuita, ma fai in fretta: gli articoli stann andando letteralmente a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.